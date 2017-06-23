Введут ли США войска в Афганистан

26.04.2017 12:33:44

Андрей Валентинович Грозин Заведующий отделом Средней Азии и Казахстана Института стран СНГ

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Супербомба, сброшенная недавно на комплекс оборонительных укреплений моджахедов в провинции Нангархан, не дала никакого военного эффекта. Но в перспективе эта акция способна принести немало проблем окружающим Афганистан странам. А, следовательно, и России.

Такое мнение высказал в беседе с Царьградом один из ведущих экспертов России по центральноазиатской проблематике, старший научный сотрудник Института востоковедения РАН и заведующий отделом в Институте стран СНГ Андрей Грозин.

Введут ли США дополнительные войска в Афганистан?

В прошлой нашей публикации он отметил, что профессиональный элемент запрещённого в России ИГ уже начал разбегаться из Сирии. Но не из рядов самой этой террористической организации. А мест, где эти люди могут устроиться, чтобы снова применить свои криминальные "таланты", не так много. Это, прежде всего, государства либо вовсе без центральной власти, как Ливия или Йемен, либо со слабой центральной властью, как Афганистан.

И вот этот вариант для России очень неприятен. В Афганистане у нас, в принципе, стабильные политические позиции. Москва числится пусть в относительных, но союзниках у центрального правительства в Кабуле, у влиятельных полевых командиров вроде Дустума, к ней с различными примирительными предложениями обращается даже некогда зловещий Талибан. Кстати, воюющий с афганским ИГИЛом.

Тем не менее ситуацию в этой стране можно сравнить с бурлящей кашей - пусть и не столь сильно, как раньше. И прибытие в Афганистан нескольких тысяч разозлённых поражением боевиков ИГ способно сильно поднять температуру этого бурления. А если учесть, что многие из этих людей родом из близлежащих стран из бывшей российской Центральной Азии, то возникает ненулевой риск, что кипящая "каша" перельётся и туда. А ИГИЛовцы "постоянно туда прибывают", подтверждает Андрей Грозин.

Займутся ли они в первую очередь местью американцам за недавнюю бомбардировку пещер Тора-Боры? И не приведёт ли это к усилению американского контингента в Афганистане?

По первому вопросу можно лишь пожать плечами. Скорее всего, ИГИЛовцы просто займутся отжиманием у местных элит и группировок места под солнцем. Они, собственно, уже этим занимаются, хотя, по словам Андрей Грозина, Талибан их покамест одолевает. Но что будет с приходом всё новых и новых террористов?

А вот по второму вопросу эксперт придерживается мнения, что "в ближайшем будущем можно ожидать увеличения контингента". "Появились пробросы по поводу того, что США введут дополнительные силы, - отметил Грозин. - Но какие-то странные цифры называются - на пять тысяч, по слухам, должен будет увеличиться американский контингент".

Инфраструктура под это имеется: у американцев в Афганистане три больших базы, с большими подземными комплексами - "там не пять, там пятьдесят тысяч солдат можно разместить", свидетельствует специалист.

А что изменится?

"Это как раз не проблема, - считает Андрей Грозин. - Другой вопрос, что от этого изменится. Там ведь высади хоть пять, хоть высади пятьдесят тысяч - там и сто тысяч было, а что, это сказалось на существе? Поэтому такое незначительное увеличение контингента лишь покажет решимость Трампа - ему ведь нужен пиар. Ради этого можно там шарахнуть ещё какой-нибудь бомбой…"

"Это было не военное решение, а сугубо медийное, - уверен учёный. - Ну, может быть, ещё испытали боеприпас, который давно в реальной боевой обстановке не испытывали. А всё в целом - эта бомба с одной стороны, а с другой стороны, эти разговоры о вводе дополнительного контингента - это всё, наверное, результаты давления военного лобби на Трампа. Чтобы он определился с афганской стратегией".

Зачем это военным? Это как раз просто, считает эксперт, военные жаждут увеличения своих сил в Афганистане, потому что это бюджеты, очередные звания, командировки. И поэтому они и говорят, что "мы не можем уйти из Афганистана, это сведёт на нет все наши усилия и предоставит поле для расширения влияния различных группировок".

То есть для американских военных ИГ опять - палочка-выручалочка. Хотя их можно понять и как просто представителей американского истеблишмента - это ведь будет грандиозный провал, если взять и просто вывести свои войска из Афганистана. Не говоря о неизбежном крахе кабульского правительства, это же ещё и бесславная потеря миллиардов, даже триллионов долларов, которые США вбухали и в Афганистан, и в свой контроль над ним.

"Нынешний формат пребывания - это оптимальный формат для американцев, - считает Андрей Грозин. - С одной стороны, они сохраняют контроль над официальным правительством, с другой стороны, им это обходится не слишком напряжно, в смысле потерь человеческих, технических и финансовых. А вот для увеличения его надо убедить Трампа. Он же деньги считать умеет, он как раз заточен на то, чтобы считать деньги. Соответственно, необходимо какое-то обоснование. И отсюда возникает сразу мостик к ИГИЛ. Им очень удобно объяснить всё, что угодно - вот мы победили ИГИЛ в Мосуле, вот мы победим ИГИЛ в Ракке, а у нас есть информация, что они уже скапливаются в Тора-Бора. Поэтому надо нам расширить наше военное присутствие и возможности".

А что будет дальше?

Возникает, однако, вопрос - а дальше-то что? Американцы не слишком-то бурно воюют с ИГИЛом в Сирии - а что делают, то в основном чужими руками. А в Афганистане над ними уже смеются самые ожесточённые моджахеды, чуть ли не с тоской вспоминая "правильных воинов" русских. Как-то не верится, что американцы бросятся добивать ИГ в горах Гиндукуша…

"Долгосрочной афганской стратегии у них нет и не предвидится - её у них, наверное, и не было никогда в Афганистане, - убеждён Грозин. - Речь идёт о краткосрочной политике. И для неё ИГИЛ американцами даже нужен. Кстати, относительно наших партнеров центральноазиатских то же самое можно сказать - только с другой стороны".

Сейчас вполне возможно, прогнозирует учёный, что экспертное сообщество Таджикистана, Узбекистана, других центральноазиатских стран "начнёт усиленно рассказывать, как на той стороне скапливаются боевики, как ИГИЛ берет уезд за уездом, и что мировому сообществу нельзя пускать этот процесс на самотёк, а надо бы скинуться и помочь молодым республикам". И самим себе в конечном итоге.

"На самом деле идет разнонаправленный процесс этой подготовки будущего появления ИГИЛ", - резюмирует эксперт.

"Но это не исключает одного важно момента, - предупреждает Андрей Грозин. - Того, что угроза-то реально существует. Пусть эту угрозу все используют в собственных различных интересах. И Москва, и Пекин, и Вашингтон, и Кабул, и Душанбе, и кто угодно. Но она есть. И состоит в том, что ИГИЛовцы там уже есть. Одномоментно большого количества этих радикальных товарищей, скорее всего, не появится. Но они там появляются, и будут появляться небольшими группами, понемногу. И постепенно это будет ухудшать ситуацию".

И это ухудшение накладывается ещё и на ситуацию, когда все ждут, что же американцы будут решать с Афганистаном, описывает ситуацию исследователь. И, соответственно, исходя из того, что решат американцы, будут решать уже и в Москве, и в Пекине, и в других столицах.

В общем, удачно американцы сбросили свою "Мать всех бомб". С военной точки зрения результат ничтожный, но вот с политической - заставил болеть головы у руководителей всех окружающих Афганистан стран.

И России.

Цыганов Александр

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