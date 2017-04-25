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Киев ищет свою "Пробирку Пауэлла" для нового "Блицкрига"
|25.04.2017 18:18:20
Иван Иванович СкориковРуководитель Пресс-центра Института стран СНГ
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