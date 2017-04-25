Киев ищет свою "Пробирку Пауэлла" для нового "Блицкрига"

25.04.2017 18:18:20

Иван Иванович Скориков Руководитель Пресс-центра Института стран СНГ



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Руководитель Пресс-центра Института стран СНГ

Народная милиция ЛНР вытеснила диверсионно-разведывательную группу (ДРГ) украинской армии из района Сокольники Славяносербского района. Об этом заявил официальный представитель Народной милиции ЛНР подполковник Андрей Марочко. Корреспондент Федерального агентства новостей побеседовал с экспертом об инциденте в Луганской народной республике.





По словам Марочко, украинская ДРГ была обнаружена в одном из заброшенных домов. Они отказались сдать оружие, завязался бой. Одновременно с территории, которая находится под контролем Вооруженных сил Украины, украинская армия интенсивным огнем из крупнокалиберных пулеметов и гранатометов поддерживала прорыв ДРГ. Под огневым огнем диверсантам удалось скрыться в направлении села Крымское, которое также контролируется ВСУ.





Никто из военнослужащих ЛНР в ходе боестолкновения не пострадал. В то же время как минимум один диверсант получил ранение.





Напомним, 23 апреля в районе села Пришиб (Славяносербский район) на противотанковой мине подорвался один из двух автомобилей наблюдательного патруля СММ ОБСЕ, который следовал по маршруту Славяносербск — село Сокольники. В результате подрыва один сотрудник ОБСЕ погиб, еще двое получили ранения различной степени тяжести.





В ЛНР заявили, что в районе Пришиба постоянно фиксировалась деятельность украинских ДРГ. Правоохранительные органы республики подозревают в подрыве автомобиля ОБСЕ военнослужащих 8-го полка специального назначения из состава Сил специальных операций ВСУ.





Эксперт Института стран СНГ, политолог Иван Скориков в беседе с ФАН заметил: президент Украины Петр Порошенко недавно получил авансом очередной спасительный транш, и теперь ему нужно срочно повысить рейтинг власти накануне непопулярных социально-экономических преобразований, прописанных в кабальных условиях спонсоров. Так как минский процесс окончательно зашел в тупик, киевский режим прощупывает почву для наступления — единственной возможности хоть как-то мобилизовать украинское общество.





«Естественно, это наступление нужно обосновать. Если в случае с собственным населением можно все тупо свалить на агрессию со стороны России, то для международных организаций необходимо предоставить какие-то доказательства. Зимой 2015 года доказательства уровня «пробирки Пауэлла» были представлены Порошенко после подрыва автобуса под Волновахой. Президент Украины тряс куском автобуса под аккомпанемент Twitter «Же сви Волноваха». После этого последовала попытка очередного «блицкрига», обернувшаяся попаданием ВСУ в «Дебальцевский котел» и новым соглашением о перемирии известным как «Минск-2». За два года в Киеве, похоже, осознали, что пробить Брюссель и Вашингтон на слезу провокациями на костях собственных граждан не получается, и нужны сакральные жертвы среди представителей самого Запада. Именно в эту логику хорошо вписывается произошедший на днях подрыв автомобиля миссии ОБСЕ. Но убежать хлопцам-диверсантам незаметно, похоже, не удалось», — пояснил Иван Скориков.





В медийном плане, заметил эксперт, не столь важно, тех ли самых подрывников ОБСЕ вычислили местные жители в Сокольниках или какую-то другую ДРГ — главное, что провокационная кампания Киева потерпела неудачу. В ближайшее время киевские горлопаны, конечно, не преминут возможностью покричать на международных трибунах о том, что «российские террористы» убивают европейских миротворцев. Но ожидаемого эффекта достичь не получится.





«Трамп четко заявил, что ему сейчас не до украинских проблем. Да и Европа устала от Украины. Во Франции и Германии период выборов, и никто не будет сейчас спекулировать на теме миротворчества. В свое время Олланду и Меркель прочили Нобелевскую премию мира в случае реализации минских соглашений. Бросив многое на «украинскую карту», лидеры Франции и Германии потеряли бразды правления в своих странах», — резюмировал Иван Скориков.





Беседовал Илья Муромский

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