Носители русского языка поддерживают законопроекты Константина Затулина

25.04.2017 17:55:20

Константину Затулину продолжают поступать отклики на внесенный им законопроект по гражданству для носителей русского языка, который в настоящее время находится на рассмотрении в Государственной Думе. Соотечественники поддерживают его и ждут принятия поправки в действующий закон.





Кроме того, поступают предложения о совершенствовании Федерального Закона РФ № 99-ФЗ «О государственной политике Российской Федерации в отношении соотечественников за рубежом».





Публикуем некоторые из поступивших писем:





16 апреля 2017 г.

Здравствуйте, Константин Фёдорович! Спасибо Вам большое, за проблему, которую Вы подняли (облегчения получения гражданства гражданам бывшего ССР) столько бедных людей, мужаются, никак не могут получить гражданство РФ! Прочитав закон о гражданстве, столько нюансов есть, где можно перерассмотреть и внести поправки, но, увы, наша Госдума игнорирует это!! Закрывают на это глаза! Надеюсь, что в этом году хоть, какие-нибудь поправки внесут!! Если Вам понадобятся помощники, я готов помогать и работать с Вами!

С уважением, Альберт!





Здравствуйте, Константин Федорович! Ждем с нетерпением принятия ваших поправок в закон о соотечественниках. Очень хотелось бы, чтобы его приняли. Ох и намучились мы c этим гражданством. И можно еще спросить, а не будет ли амнистии какой-нибудь для соотечественников живущих уже нелегально на территории РФ? Ведь из-за этих сложностей многие попали под влияние мошенников. Например, знакомая, которой удружили якобы юристы, и была поставлена фальшивая печать РВП, и сразу все пропали. И человек теперь не знает что делать, боится, что его депортируют, а тут вся семья в попытках получить гражданство, там уже ничего нет. Будет ли амнистия для таких? Спасибо заранее за ответ.

Оксана





Огромное спасибо вам, Константин Фёдорович, за Законопроект № 69201-7. Его утверждение наконец откроет мне, и таким как я, дверь на родину. Я оказался за границей в силу распада Советского Союза и, хотя все мои предки были Русскими, вернуться в Россию очень трудно. Один раз мне отказали в получении деловой визы, потом мне отказали в рабочей визе без объяснения причин. Каждое такое обращение в Канаде мне стоило сотни долларов и испорченное настроение и планы. Надеюсь теперь я смогу вернуться на землю предков. Ещё раз спасибо!

Владимир





Здравствуйте, Константин Фёдорович.

Меня зовут, Юрий и мне хотелось бы сказать Вам, огромное спасибо за внесенные законопроекты в отношении соотечественников «носителей русского языка», а именно в части снятия барьеров по предоставлению справки о выходе из иностранного гражданства при подаче документов на получение гражданства РФ по «носителю русского языка».

Много сейчас мнений по отношению данных поправок в интернете. Высказываются разные известные люди, политологи, депутаты, простые граждане и т.д. Кто-то высказывается «против» – обосновывая это различными причинами: якобы понаедут к нам много мигрантов из Средней Азии, другая причина боязни, что гражданство РФ будут легко получать бандиты и террористы под видом «носителей русского языка». Некоторые считают, что если приедут и вернутся на свою Родину соотечественники «НРЯ», то это нагрузка на бюджет страны, а в России сейчас и без того проблем хватает.

Рядовым российским гражданам, наверно кажется, что их потеснят на своих рабочих местах, ведь многие граждане РФ не трудоустроены и считают, что приезжие отнимают у них работу. Некоторые вообще не в курсе проблемы и то высказываются «против», так, за компанию, якобы как «Все».

Еще много разных мнений и причин, порой нелепых, на мой взгляд, можно услышать от противников данных изменений в законодательстве по отношению к «НРЯ». Что только не пишут в сети, «Россияне против упрощения гражданства». Отсюда у нас, у соотечественников «НРЯ» возникают вопросы: Почему против? Но скорее вышеизложенное объясняет почему.

Второе: Знают ли простые россияне о проблемах соотечественников? Тут я вам отвечу сам: НЕ ЗНАЮТ. Можно сказать, что те, кто сталкивался с проблемой получения гражданства РФ сами лично, или знают об этом не простом пути от близких, друзей, коллег, знакомых, до сих пор в шоке от такой несправедливости, в отношении своих русских соотечественников, которые годами, я хочу подчеркнуть это слово (годами) пытаются получить российское гражданство.

Третий вопрос: Нужно обратить внимание на тех персон у власти, которые высказываются «против». Какие цели они преследуют? Не наносят ли они вреда государству, препятствуя таким правильным и нужным законам.

Поэтому, от лица всех соотечественников «НРЯ», хочу еще раз сказать вам Константин Фёдорович, спасибо, за внесенные вами поправки, за то, что вы занимаетесь и решаете вопросы соотечественников. Мы с нетерпением ждем, когда их одобрят и примут.

С Уважением, Юрий.









Здравствуйте, Константин Федорович!

Читая сообщения новостей, часто вижу, что Вы являетесь активным представителем лиц, занимающихся упрощением процедуры получения гражданства РФ. Я сама в 2014 году приехала в РФ из Луганска, поэтому для меня эта тема более чем актуальна.

Все проблемы, которые Вы озвучиваете в работе программ получения гражданства, да, очень тормозят оформление документов. Я хотела бы поделиться с Вами еще одной, на первый взгляд – не самой главной, но она будет тормозить и не давать работать абсолютно всем вида программ по получению гражданства РФ. Я сама с ней сейчас "воюю" и просто берет огромная обида – на сколько же не справедливо прописано в законодательстве!

Речь идет о регистрации временного пребывания иностранного гражданина.

Именно с регистрации начинается любое оформление документов для иностранца.

Опишу свою ситуацию, потому что, думаю таких как я очень много.

После начала боевых действий, в июле 2014 года, я с взрослым сыном выехала в РФ из Луганска. Родственников в РФ у нас уже не осталось. Разъехались по разным городам: я поехала в Москву к подруге, потому что она могла мне выделить место, что б я у нее пожила, а сын поехал в Ростов-там его друг встретил и поселил у себя. Я в Москве стала работать по патенту, а сын в Ростове ничего не нашел и через центр занятости попал в Калугу-там требовались сотрудники с его специальностью. В 2016 сын уже получил гражданство РФ по схеме: ВУ – госпрограмма по переселению соотечественников – РВП – гражданство.

Когда сын оказался в Калуге, в 2014 году – я сразу же попыталась переехать туда же, чтоб снова вместе жить, но мне никто не мог сделать регистрацию – знакомых не было.

Теперь пытаюсь получить РВП, т.к. здесь в госпрограмму по переселению соотечественников теперь берут только после получения РВП (не знаю, насколько это законно?).

И вот с чем я столкнулась: у меня не принимают заявление на РВП (вернее, взять-то его возьмут, но предупредили сразу, что будет отказ) из-за того, что я не проживаю по месту регистрации (у чужих людей), а живу на съемной квартире с сыном. Участковый после проверки адреса регистрации даст рапорт о том, что я там не проживаю, и могут еще наложить наказание на знакомых, за фиктивную регистрацию.

Никакие мои объяснительные и расписки, что я не могу там проживать по объективным причинам – знакомые живут в деревне, которая 8 км от трассы-я от туда никак не смогу ездить на работу, особенно зимой, когда дороги к ним заметает и сельсовет присылает трактор, чтоб расчистить дороги – не помогут и учитываться не будут. Хозяева квартиры, где я живу с сыном, регистрацию делать боятся – отказали.

Вот и получается, что я, русская, работоспособная, с высшим образованием, здоровая, имеющая кучу родственников, которые ранее проживали на территории нынешней РФ, имеющая сына – гражданина РФ (но не имеющего пока своего жилья) не могу получить гражданство РФ только из-за регистрации! Конечно, пока действует срок моего ВУ – я спокойно могу тут работать и жить. А что потом???

И таких людей очень много! Я понимаю, что регистрация очень важна для государства. Но можно ж ее делать, например, по адресу ФМС или местных администраций? Можно ввести какие-то периодические явки для подтверждения проживания. И все! Проблема "резиновых" квартир отпадет сама собой!

А так получается, что нормальный, законопослушный гражданин не может все оформить по закону – приходится искать каких-то "решал", а все программы по переселению соотечественников, носителей русского языка доступны только для тех, у кого есть родственники или знакомые в РФ готовые не только тратить время на походы в ФМС с нами, иностранцами, но и готовые разместить их у себя дома! Много ли таких найдется???

Надеюсь, что при написании изменений в законодательные акты можно будет как-то урегулировать эту неприятность.

С уважением, Наталья





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