Без проблеска света

25.04.2017 12:37:44

Самопровозглашенная республика осталась без украинского электричества. С полуночи 25 апреля энергия не поставляется на неподконтрольные Киеву территории. По версии Киева, причиной блэкаута стало отсутствие оплаты за поставленную электроэнергию.





В чем причина, и справится ли регион без украинского тока?





«Луганское энергетическое объединение» не получило оплату по счетам, заявил в эфире телеканала ЛОТ гендиректор предприятия Владимир Грицай. Конкретную цифру он не назвал, но ранее СМИ сообщили, что долг только одного Попаснянского районного водоканала перед компанией составляет около 124 млн. гривен.





«По итогам месяца, исходя из того, какие суммы поступили за поставленный энергоресурс, министерства должны были принять решения об ограничении притока до полного нуля или о снижении до уровня фактической оплаты. В итоге мы получили документы за подписью министра энергетики и угольной промышленности Игоря Насалика о том, что с 25 апреля будет полностью прекращен переток электроэнергии на неконтролируемые территории. Наши технические службы проводят определенные технические мероприятия. Наверное, в правительстве за два с половиной года моих обращений о той ситуации, которая сложилась с платежами за поставленные энергоресурсы, мы до кого-то достучались».





«Луганское энергетическое объединение» – единственный поставщик электричества на неподконтрольные Киеву территории, отметил гендиректор предприятия Владимир Грицай. В самопровозглашенной ЛНР заявили, что жители республики не останутся без электричества, так как есть резервные схемы. ЛНР справится с ситуацией, в том числе за счет угля, считает заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов. В противном случае, может помочь Россия, добавил эксперт.





«Собственное топливо у них до сих пор есть, шахтное оборудование работает. На этих территориях осталось не так много жителей, то есть энергии потребляется меньше, кроме того, там работают электростанции, – заметил он. – Тем более, в отличие, например, от Крыма, у ДНР и ЛНР – достаточно обширная граница с Российской Федерацией, в которой избыток генерирующих мощностей составляет порядка 15 гигаватт. Полагаю, что российские специалисты, грубо говоря, просто протянут кабель на эти территории. Официально, конечно, никто ничего делать не будет. Но перебои с поставками электроэнергии возможны и в будущем вследствие, например, диверсий и других факторов».





В СМИ появилась информация, что из-за долга Попаснянского районного водоканала в ЛНР могут начаться перебои с поставкой воды. О проблемах уже сообщили местные пользователи соцсетей. Отключение электроэнергии – это очередной шаг Киева к выводу самопровозглашенных республик из состава Украины. В этом уверен заместитель руководителя Института стран СНГ Владимир Жарихин.





«Сначала это инициатива может возникнуть якобы как требование широких народных масс, в основном радикальных, а затем ее оформят в качестве государственного решения. Киев своими руками отдаляет непризнанные республики от Украины, вопреки минским договоренностям. При этом эти действия не встречают адекватной реакции со стороны Европейского союза, – подчеркнул он. – Украинские власти надеются на то, что Луганск и Донецк перейдут в статус непризнанных республик, после чего от них избавятся, как и от политического влияния, которое ЛНР и ДНР оказывают сейчас на граждан в стране. При этом Киев рассчитывает на то, что в невыполнении минских соглашений Запад обвинит Россию».





Игорь Плотницкий отметил, что республику блэкаутом не удивить. «У нас уже была и экономическая, и политическая, и дорожная блокады», – заявил глава самопровозглашенной ЛНР. По словам Плотницкого, Луганск может начать получать электричество из ДНР.





Никита Павлюк-Павлюченко





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