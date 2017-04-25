Куда уходит Закарпатье?

25.04.2017 12:25:38

Подкарпатские русины живут на границе с Венгрией, свою маленькую страну они населяют вместе с этническими венграми. Здесь в каждом православном доме вы увидите старое фото или икону с образом священномученика Максима Горлицкого (Сандовича), которого в декабре 2015 г. канонизировал и Синод Русской православной церкви. Нам этот подвижник практически неизвестен, тогда как он принял мученическую кончину в 1914 г. от австро-венгерских властей именно как русский пастырь, и группа депутатов Госдумы Российской империи, прибывшая на судебный процесс по его делу, заявила: «Целуем ваши вериги!».





Это был молодой батюшка, русин; большая Россия, увы, мало знает об этой части русского народа. Меж тем проживают русины (другое, старое самоназвание «лемки») на западной границе нынешней Украины, в области, ныне носящей название Закарпатской, всегда тяготевшей к автономизации от Украины и самоименуемой издавна Подкарпатской Русью.





Посмотрим на срез текущей ситуации в Закарпатье — в нескольких аспектах.





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Недавно Порошенко выразил премьер-министру Венгрии Орбану обеспокоенность по поводу заявлений чиновников Венгрии о создании автономий.





Дело в том, что сегодня на территории Закарпатья, с населением около 300 тыс. человек (по большей части это русины и закарпатские венгры), более 100 тыс. граждан Украины обладают также венгерским паспортом. Хотя двойное гражданство запрещено украинским законодательством, жизнь это долженствование опровергает. Поэтому власти Венгрии всерьез рассматривают возможность реализовать проект по предоставлению Закарпатью статуса автономии, который затем, при определенных политических раскладах, можно будет заменить на венгерскую юрисдикцию, даже путем референдума о самоопределении. По словам встревоженного украинского интернет-издания «Информатор», «однажды эти люди без единого выстрела и протеста могут перенести Закарпатскую область Украины на карту другого государства».





Примечательно, что в 2015 г. венгерское и русинское движение в Закарпатской области объединились, и теперь представители этого союза совместно работают и выступают за автономию в составе Венгрии, с названием «Карпатско-русинская автономная республика». Годом позже венгерская община пригрозила Киеву выходом из состава страны, если власти откажутся создать территориальную автономию венгров в Закарпатье.





Известно, что представители венгерской националистической партии «Йоббик» и русинского движения «Подкарпатская Русь» воюют на стороне армии ДНР, в «Батальоне святого Иштвана».

Венгерская государственная телекомпания «Мадьяр Телевизия» сообщила, что «премьер-министр Венгрии В. Орбан заявил о готовности страны вмешаться в ситуацию, складывающуюся на исторических землях Венгрии и по несправедливости находящихся на территории Украины». Выступая перед парламентариями, г-н Орбан отметил, что «этнические венгры и русины, проживающие в Закарпатье, испытывают колоссальные унижения и притеснения со стороны действующей украинской власти, которая буквально обворовывает венгерское население на этой территории. Мы должны помнить, что Угорская Русь с XI века принадлежала Венгрии и что большинство ее населения по-прежнему составляют этнические венгры и закарпатские русины, которые как никогда остро нуждаются в нашей защите от, по существу, преступного режима, воцарившегося в Киеве. … Если ранее мы пребывали в уверенности, что европейская направленность Украины улучшит жизнь венгров и русинов в аннексированном Советским Союзом в 1944 г. Закарпатье, то на сегодняшний день мы все избавились от этих иллюзий».





«Мы ни в коем случае не должны забывать и про концлагерь Думен, в котором преступления украинцев против венгерского народа официально задокументированы, – отметил далее лидер Венгрии. – В этом концентрационном лагере уничтожены десятки тысяч венгров, которые сохраняли свою верность Венгрии и которые не хотели украинизироваться, что насильно хотели сделать украинские преступники. И, заметьте, это делал не Советский Союз, а именно украинцы, под предводительством нациста Волошина, которому уже современная Украина официально присвоила звание Героя. Разве мы хотим повторения тех событий?





Сейчас этнические венгры и закарпатские русины в наиболее острой форме подвергаются унижениям и преследованиям со стороны действующей украинской власти, и мы обязаны это остановить. Мы поднимем вопрос о восстановлении исторической справедливости и воссоединении наших земель. Мы готовы к любой борьбе за ясные и справедливые цели.





Наши соотечественники должны иметь достойную жизнь и светлое будущее, а не влачить жалкое и униженное существование под гнетом украинского государства».





Комментарии, как говорится, излишни.





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Журналист А. Князев сообщает, со слов своего товарища, русского эмигранта, служащего в частной военной компании (ЧВК) в Германии, что с середины декабря минувшего года у этого ЧВК имеется «очень крупный заказ на выполнение серьезного и щекотливого поручения», для обеспечения которого ЧВК выдвинулась почти в полном составе в Венгрию, в районы, граничащие с украинским Закарпатьем. На случай начала нового «майдана» или гражданских беспорядков на Украине ЧВК будет заходить на территорию Закарпатья для охраны… граждан Евросоюза. То есть лиц с венгерскими паспортами. Речь идет об «операции Ужгород», в соответствии с которой действия ЧВК будут координироваться с местным населением.





Утечка информации позволена якобы для того, чтобы «в Киеве ясно поняли: никакие “добробаты” или национальную гвардию в Закарпатье вводить не нужно — последует жесткая ответка». Не говоря уже об использовании против Ужгорода сил ВСУ — на этот случай (который тоже рассматривается) правительство Венгрии готово в ответ ввести на соседнюю территорию даже армию и спецподразделения «для защиты жизней своих граждан». Однако венгры все же рассчитывают на бескровный сценарий — наподобие крымского, с «вежливыми людьми»...





Сообщают также, что в конце 2016-го в Венгрии состоялась конфиденциальная встреча двух десятков мультимиллионеров и миллиардеров, имеющих русинские и венгерские корни, на которой обсуждался вышеупомянутый сценарий входа в Закарпатье, и был создан некий «фонд развития Карпат», предназначенный для превращения Закарпатья в «восточноевропейскую Швейцарию» — после ожидаемого распада Украины. В фонд уже внесен «для начала» миллиард долларов, который власти Закарпатья после отделения от Украины в самые короткие сроки получат на развитие своей инфраструктуры.





Не следует забывать также, что 78% жителей Закарпатья (русинов и других обитателей региона) на референдуме 1991 г. проголосовали за то, чтобы область получила статус самоуправляемой территории в составе Украины, однако его легитимные результаты Киевом не были признаны. Сегодня местная власть Закарпатья уже отказывается выполнять многие указания Киева.





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Посмотрим и на текущий экономический аспект.





Д. Заворотный в публикации на сайте Комитета спасения Украины сообщает, что 6 марта с.г. Госслужба статистики Украины опубликовала данные внешней торговли с ЕС и странами СНГ в региональном разрезе. Несмотря на все усилия, которые в Киеве прилагали в деле разрыва экономических отношений со странами содружества, статистика показывает, что для многих областей СНГ по-прежнему остается важнейшим торговым партнером. За 2014-2016 гг. доля экспорта в ЕС выросла исключительно на фоне обвального падения экспорта в Россию и другие страны СНГ. В целом по Украине на экспорт в страны СНГ приходится более 16% совокупного экспорта, а 65% экспорта СНГ приходится на Россию.





В 2016 г. только три области — Харьковская, Черниговская и Сумская — продавали больше в СНГ, чем в ЕС, и практически все регионы Украины остаются в довольно сильной экономической зависимости от рынка стран СНГ.





И, внимание: подлинно независимой от рынка СНГ становится, в отличие даже от галицийских областей, Закарпатская область, граничащая с восточноевропейскими странами. В страны СНГ за прошлый год Закарпатская область поставила только 1,4% своей продукции (против 92,6% в ЕС).





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Руководитель «Закарпатского института политических исследований» В. Пащенко утверждает, что в ближайшее время ситуация в регионе может серьезно обостриться. «На сегодняшний день есть четкое ощущение того, что на Закарпатье готовится масштабная раскачка. Причем это делается искусственным образом, и на уровне людей, которые занимаются большим бизнесом, уже не говоря о политиках. Готовятся масштабные провокации. По региону курсируют активные слухи о том, что национально-озабоченные элементы, запрещённый в России “Правый сектор”, местные активисты из батальона “Сич” планируют осуществить погромы в венгерских районах, будут срывать флаги и так далее», — утверждает эксперт.





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Коснемся и культурно-идеологического аспекта.





У главы Закарпатской областной госадминистрации Г. Москаля продолжаются проблемы с бандеризацией региона, на который он посажен «смотрящим» от Киева. Пан Москаль уверяет, что, в частности, в Мукачевском горсовете «засело сборище коммунистов», которое два года сопротивляется закону о декоммунизации.





Дело в том, что в апреле минувшего года Г. Москаль своим распоряжением переименовал ряд улиц в населенных пунктах Закарпатья. Например, в Мукачево улица имени убитого бандеровцами Я. Галана была переименована в честь С. Бандеры, а ул. И. Туряницы (в 1946–1948 гг. — первый секретарь Закарпатского обкома КП(б)У, член ЦК КПУ) — в честь Р. Шухевича.





«Тот факт, что мукачевская власть тайно решила обойти мое распоряжение и оставила прокоммунистические названия, за которые законом “о декоммунизации” предусмотрена уголовная ответственность, свидетельствует — в Мукачевском горсовете сидят не патриоты Украины, а сборище сторонников коммунистической идеологии», — заявил Москаль.





Мукачевский горсовет в мае 2016 г. направил в Закарпатский филиал Национальных информационных систем соответствующее письмо-пояснение, в котором отмечается: переименование улиц в честь Бандеры и Шухевича «...вызвало большое общественное возмущение жителей города, что привело к многочисленным обращениям в исполнительный комитет Мукачевской городского совета».





Надо ли удивляться: в декабре 2016-го Г. Москаль заявлял, что ни у кого нет сомнений, что российские спецслужбы работают в Закарпатье, используя определенную часть русинов.





Суждения Г. Москаля вполне соотносятся с высказываниями главы СБУ Грицака, утверждающего, что «Россия пытается использовать гагаузов, русинов и венгров для развала Украины». «Российская сторона не оставляет идею федерализации Украины, и для распространения автономных настроений пытается использовать этнические факторы на западе и юго-западе Украины», — утверждает пан Грицак.





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Есть и иной, своеобразный взгляд русинов на текущую политическую ситуацию и будущность.





Международный Центр «Матица Русинов» выработал документ, который называется «Русинский формат разрешения украинского кризиса».





Матицей русины считают и называют материнскую землю русинов. Исходя из международного права, обозначенного в Сен-Жерменском договоре 1918 г., материнской землей русинов — Матицей — является территория к югу от Карпат, которая сейчас составляет современное образование Закарпатской области.





Документ подчеркивает: «Русинский формат» исходит из того, что Россия не начинала войну против Украины, российских военных на территории Украины нет и не было, на Украине в 2014 г. произошел военный переворот;





«Русинский формат» — это не война, как в Донбассе, но и недопущение того, чтобы и дальше оставалось так, как есть сейчас в Закарпатье — русины хотят, чтобы жизнь была, как в УССР, — мир, гарантированная работа, бесплатное образование и медицина; «Русинский формат» исходит из того, что на Украине сейчас установился бандеровский фашизм-неонацизм;

«Русинский формат» — это деолигархация, денацификация и дебандеризация всей территории Украины».





Русины по-прежнему продолжают работу в формате УССР, однако единственный регион, и то не весь, которому надо будет придать специальный статус, — это Галичина (что-то наподобие Специальной христианской или Специальной православной зоны).





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Публицист Д. Родионов указывает, что различные этнические группы после 2014 года, на фоне войны в Донбассе и разговоров о децентрализации, неоднократно обращались к киевским властям с просьбами о создании для них автономий. Новый всплеск недовольства национальных меньшинств вызвал закон о языковых квотах на радио, согласно которому 35% эфира должны составлять песни на украинском языке. Закон был направлен против русского языка, однако под его удар попали и языки всех нацменьшинств, что породило дискуссию о возможности возникновения сепаратизма на Западе Украины.





Заявление Порошенко о необходимости принятия аналогичного закона о телевидении в марте текущего года спровоцировало очередную порцию критики со стороны лидеров болгарской, венгерской и польской общин Украины, которые назвали эту инициативу «провокационной».





Лидеры общин заявили, что потребуют введения квот для своих национальных языков.





Директор Восточно-украинского центра стратегических инициатив Р. Травин в интервью ресурсу «Свободная Пресса» утверждает, что Польша, Венгрия, Чехия и Румыния в нынешней ситуации, скорее всего, не будут поддерживать сепаратизм своих соотечественников на Украине, однако Украина — очень нестабильное государство, с сильным гражданским противостоянием и множеством других проблем, которые могут привести к взрыву, причем, если он и произойдет, то быстро и неожиданно, и в такой ситуации, когда совершенно немыслимые сегодня решения со стороны Запада вполне могут стать реальностью, в том числе и по этому вопросу.





Политолог А. Дудчак напоминает, что хотя болгар на Украине — всего лишь 0,4% от общей численности оставшегося населения, а венгров, поляков и румын — по 0,3%, однако дело не в процентах населения, представляющих национальные меньшинства, а в наплевательском отношении со стороны власти к тем, кто говорит не только на украинском языке. В первую очередь это касается, по крайней мере, половины населения Украины, считающей русский язык своим родным. Но если с русским языком и культурой ведут активную борьбу давно, то теперь взялись и за болгар, венгров, румын, поляков и т. д., в нарушение всех международных норм и конвенций о сохранении и развитии национальных меньшинств.





Дестабилизируют ситуацию в стране репрессии в отношении несогласных, а также политика, ведущая все население страны к нищете, вне зависимости от национальности.





Речь об автономиях сейчас заходит все чаще из-за того, что в едином государстве диктаторски попираются права «нетитульных» национальностей. С помощью автономии представители национальных меньшинств пытаются защитить свои права.





Но реализовать эти идеи крайне сложно, считает эксперт, — и с технической, и с политической точки зрения. Создание автономий будет означать федерализацию Украины, а федерализация приравнивается на Украине к сепаратизму, за который полагается реальный тюремный срок.





Есть, конечно, и трезвые суждения о том, что нельзя исключать и такого варианта: уже опоздали не только федерализация, но и конфедерализация Украины, фаза возможного исполнения Минских договоренностей прошла, и теперь последует только полный распад бывшей украинской государственности — более или менее быстрый или медленный, более или менее болезненный...





Лев Золотко





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