О русском Донбассе замолвите слово

25.04.2017 11:49:15

Кирилл Александрович Фролов Глава отдела по связям с Русской Православной Церковью и православным сообществом за рубежом Института Стран СНГ, Глава Ассоциации православных экспертов и Корпорации православного действия.

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Я дал краткий комментарий ТРК "Звезда" о цивилизационных,исторических и нравственных аргументах русского выбора Донбасса и будущего ЛДНР. Хотел бы дополнить и уточнить его важными аргументами. Невозможно решать судьбу Донбасса без народа Донбасса, православного русского народа. А народ 11 мая 2014 го года на референдуме подавляющим большинством голосов выступил за независимость ЛДНР. А после оккупации и геноцида большинства территорий ЛДНР народ вряд ли захочет вернуться в украинское государство.Причем любителям обвинять Россию в "коварных планах аннексии Донбасса" обращу внимание на факты, указывающие на прямо противоположное- ленинская Россия "подарила земли Новороссийской губернии, Всевеликого Войска Донского и Донецко-Криворожской Республики УССР, не спрашивая волеизявления народа,подавляя его православное русское самосознание, проводя политик этноцида -насильственной украинизации и репрессий за отказ от нее.





Современная Россия не предпринимала усилий по поддержке автономизации Донбасса по итогам поддержавшего ее "кучмовского" референдума, не поддержала и исторический Северодонецкий съезд против "первого майдана".





А в 2014-м году была вынуждена отреагировать на мольбы подвергшегося уничтожению, войне народа Донбасса, восставшего против пронацистского госпереворота 2014 г.





Так что при этом режиме в Киеве вариантов реинтеграции ЛДНР с Украиной не просматривается.





В случае прихода к власти в Киеве "нового Кучмы"-тоже. Вспомним,что именно при "пророссийском " Кучме подавление и украинизация Новороссии проходили жестко-никаких автономий и двуязычия.





А вот при приходе к Власти в Киеве "нового Богдана Хмельницкого"? Возможен ли он вообще,весь там до пор, несмотря на обнищание, все "скачут" и марксистская теория "просветления через желудок" не работает.





Как ни странно, возможен. В случае реальной, без войны и нарушений закона, битве за историческую правду,донесения до народа Украины исторической правды о том,что украинцы -это русские, что "украинство"-это ложь (только в моей коллекции -более 400 трудов великих малороссийских и карпаторусских историков,богословов и филологов, убедительно опровергающих фальсификации "столпов" "историософской ереси украинства"), маятник качнется другую сторону,обманутые обернут свой гнев на обманщиков-украинизаторов и породят "нового Богдана", да и Церковь Православная, каноническая исполнит свой пастырский долг говорить правду. В том числе историческую. Скептикам приведем исторический пример.Гетман Петр Сагайдачный был "АТОшником 17 го века" - ходил с "еретиками униатами-ляхами" жечь Москву, но Иересалимский Патриарх Феофан пробудил в нем православную русскую память и Сагайдачный помогает в 1620м году восстановить православную Киевскую и Малой России митрополию и 14 (!) раз вместе с Киевским и Малой России митрополитом Иовом (Борецким) умоляет московского Царя принять единоверную и единокровную Малороссию в состав Российского государства.





Немаловажен и пример соседней православной (в юрисдикции РПЦ) Молдавии. Там, несмотря на "безвиз с ЕС" и лютую русофобскую пропаганду народ избрал Президентом убежденного противника "евроинтеграции", православного христианина Игоря Додона. Сумеет ли он реинтегрировать в Молдавию Приднестровскую Республику, чей народ на референдуме выступил за присоединение к России? На мой взгляд,сумеет только при соблюдении следующих условий - необратимости евразийской интеграции РМ и конфедерации - законодательно закрепленного права ПМР на независимость от РМ в случае изменения евразийского вектора интеграции РМ.

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