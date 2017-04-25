Почему санкции только против России?

25.04.2017 10:44:48

Владимир Леонидович Жарихин Заместитель директора Института стран СНГ.

Руководитель отдела Украины Института стран СНГ.

Член Совета по национальной стратегии.

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Украина постоянно уходит от диалога с самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками в рамках Минских соглашений, однако санкции за невыполнение соглашений Евросоюз устанавливает только против России. С таким заявлением министр иностранных дел РФ Сергей Лавров выступил по итогам встречи с главой европейской дипломатии Федерикой Могерини.





"Мы свою часть работы стремимся выполнять добросовестно, но, к сожалению, Киев уходит от прямого диалога с Донецком и Луганском, хотя это записано черным по белому в Минских документах… Но, конечно же, если позиция Евросоюза заключается в том, что все должны выполнять свою часть обязательств, то возникает вопрос: а почему санкции только против России?" - цитирует его РИА Новости.





Дипломат подчеркнул, что налицо саботаж Киевом Минских соглашений, вслед за чем должна последовать реакция со стороны тех, кто поддерживает правительство Украины.





Со своей стороны, указал Лавров, Москва будет влиять на самопровозглашенные ДНР и ЛНР для соблюдения ими Минских соглашений.





"Рассчитываю, что наши коллеги из Евросоюза в своей работе с правительством Украины будут добиваться строгого выполнения Минских договоренностей. Мы при этом готовы в полной мере пройти свою часть пути как гаранты этих договоренностей и будем оказывать воздействие на Луганск и Донецк с тем, чтобы с их стороны было встречное движение, когда Киев, наконец, все-таки возобновит или, даже так скажем, начнет выполнять свои обязательства", - пояснил министр.





Чуть ранее сегодня, в ходе переговоров с Могерини глава МИД РФ обратил внимание, что Россия настроена на полноценное восстановление диалога с Евросоюзом. "Мы переживаем непростой период в отношениях России с Западом… Мы по-прежнему нацелены на восстановление сотрудничества с ЕС, нашим крупнейшим торгово-экономическим партнером, с народами которого у нас очень много общего в историческом, культурном и ценностном отношении", - уточнил он, призвав Брюссель сконцентрироваться на реальных, а не надуманных рисках.





Руководитель европейской дипломатии, в свою очередь, заявила, что Брюссель заинтересован в сотрудничестве с Москвой по ряду вопросов, включая борьбу с терроризмом и урегулирование сирийского кризиса в Сирии. При этом дипломат напомнила, что у РФ и ЕС есть определенные разногласия, связанные с кризисом на Украине и вопросов, связанных с Крымом.





"Перед нами стоят общие задачи, связанные с борьбой с терроризмом. И я хочу еще раз подтвердить нашу заинтересованность в этом сотрудничестве, по таким острым вопросам, как ситуация в Сирии, Ливии… Действительно, у нас есть широкий круг вопросов для обсуждения", - указала она.

Замдиректора Института стран СНГ Владимир Жарихин в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" обратил внимание, что у Евросоюза попросту нет желания оказывать давление на Киев. "Вернее, есть небольшое желание есть, но нет возможности. Киев, все-таки, и раньше слушал то, что говорил Вашингтон, а сейчас дожидается, что скажет в Вашингтоне новый президент. До тех пор он практически ничего не желает делать. Не так давно прошли переговоры в нормандском формате, но ничего после этого не произошло. У Евросоюза, на самом деле, много инструментов для давления – и финансовые, и связанные с безвизовым режимом, но я пока не вижу большого желания этим заниматься", - отметил он.





"Евросоюзу надо, по крайней мере, пригрозить Киеву санкциями за то, что он явно совершенно саботирует выполнение Минских соглашений. Но они даже на уровень словесных угроз не выходят, что уж говорить о реальных санкциях. Пока так будет продолжаться, Киев будет, что называется, тянуть волынку и ждать, пока что-то произойдет. Мне не очень понятно, чего ждут в Киеве, ведь надежда на то, что Россия сдастся под давлением санкций, совершенно пропала, а чего еще можно в текущей ситуации ждать – неясно", - добавил Владимир Жарихин.





Напомним, рабочий визит Федерики Могерини в Москву стал для первым для нее на посту главы внешнеполитической службы ЕС, который она заняла в ноябре 2014 года.









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