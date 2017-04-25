Константин Затулин получил высокую награду от московского муфтия

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Сергей Лавров наградил директора и сотрудников Института стран СНГ

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Улучшим закон о гражданстве!

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Рубрика / Общество

Российское гражданство для активистов-соотечественников


25.04.2017 10:56:42
Константин Затулин направил Министру иностранных дел Российской Федерации, Председателю Правительственной комиссии по делам соотечественников за рубежом Сергею Лаврову предложение о возможности предоставления российского гражданства активистам, проявившим себя в работе по защите русской культуры и прав соотечественников, проживающих за рубежом.
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