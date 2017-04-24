Ответ на угрозу. Время покажет

Владимир Леонидович Жарихин Заместитель директора Института стран СНГ.

Руководитель отдела Украины Института стран СНГ.

Член Совета по национальной стратегии.

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Тема выпуска – борьба с терроризмом. Продолжается расследование теракта в петербургском метро. Задержаны около десяти человек, объявлено об установлении личности заказчика. Тем временем во Владимирской области сотрудники ФСБ ликвидировали двоих подозреваемых в связях с террористами. Еще одну тайную ячейку террористов оперативники обезвредили в Краснодаре. Эксперты программы "Время покажет" анализируют работу спецслужб и говорят о методах борьбы с терроризмом.









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