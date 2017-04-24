Русский мир. Кто с нами?

Владимир Леонидович Жарихин Заместитель директора Института стран СНГ.

Руководитель отдела Украины Института стран СНГ.

Член Совета по национальной стратегии.

перейти на страницу автора





Постсоветские страны не стремятся к культурной интеграции с Россией и разными способами пытаются продемонстрировать своё отделение от метрополии. Действия Москвы на международной арене в последние годы усиливают их страх перед поглощением "русским миром". Есть ли у России, как считает Запад, имперские амбиции?Вы сможете оставить сообщение, если авторизуетесь.