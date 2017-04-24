Россия - Украина: история развода.

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Сегодня Международный Суд ООН в Гааге объявит первое решение в рамках иска Украины против России. Обвинения: финансирование терроризма и расовая дискриминация. Накануне ситуацию на Украине обсудил Владимир Путин с лидерами "нормандской четвёрки". Участники переговоров подтвердили приверженность выполнению минских соглашений. Тем временем на Украине прекратила работу 5-я ТЭС.Вы сможете оставить сообщение, если авторизуетесь.