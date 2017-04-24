Успешная стыковка на земле Байконура

24.04.2017 17:01:32

К итогам V ежегодного Теннисного турнира «Ракетка Байконура – 2017»

Вслед за успешной стыковкой 20 апреля с международной космической станцией экипажа В. Юрчихина и Д. Фишера на российском корабле «Союз МС-04» (пятьсот восьмой с гагаринского старта), на кортах Центра подготовки космонавтов в Байконуре 23 апреля завершился V юбилейный Межгалактический Теннисный турнир «Ракетка Байконура – 2017» среди ветеранов и любителей в парном разряде. Организаторами турнира по традиции выступили Институт стран СНГ (Институт диаспоры и интеграции), Теннисный клуб «Большая Шляпа», Теннисный клуб космонавтов им. Ю.А. Гагарина, Федерация тенниса Байконура при поддержке Госкорпорации «Роскосмос», ЦЭНКИ (Центр эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры), Центра подготовки космонавтов им. Ю.А. Гагарина, ООО УК «Полюс», АО «ЗДК «Лензолото» и АНО «НТЦ «Технопрогресс».

В турнире приняли участие теннисисты из Москвы и Московской области, Байконура, Севастополя и Сочи. Отличительной особенностью «Ракетки Байконура – 2017», проходящей под девизом «Через тернии к звездам» («Per aspera ad astra») является участие в нем представительного состава летчиков-космонавтов Советского Союза и России. В этот раз в играх турнира участвовали: Дважды Герой Советского Союза, летчик-космонавт СССР Александр Иванченков, Дважды Герой Советского Союза, летчик-космонавт СССР Виктор Савиных, Герой Советского Союза, летчик-космонавт СССР Александр Лавейкин, Герой России, летчик-космонавт Российской Федерации Сергей Трещев. Еще одной особенностью турнира 2017 года стало проведение параллельно микс-турнира для смешанных пар, победителями в котором стала пара Татьяна Лобач (Председатель комитета Законодательного Собрания г. Севастополь) и Сергей Королев (предприниматель, внук основоположника советской космонавтики).

Победителями турнира «Ракетка Байконура – 2017» стала московская пара Сергей Трещев (Герой России, летчик-космонавт) и Эдуард Субоч (вице-президент Федерации прыжков на лыжах с трамплина и лыжного двоеборья России)), выигравшие у неоднократных финалистов и призеров турнира Владимира Солонцова (генеральный директор спортивного оздоровительного комплекса «Солонцово») и Дениса Романова (его заместитель). Организатор турниров «Ракетка Байконура», чемпион IV теннисного турнира, депутат Государственной Думы России Константин Затулин, на этот раз выступавший в паре с байконурским предпринимателем Нурланом Саутбаевым, стал бронзовым призером, выиграв у пары Владимир Томчук (первый заместитель директора ФГУП Федеральный космический Центр «Байконур») и Рустам Тагоев (сотрудник космодрома Байконур). Заметим, что Константин Затулин принимает участие в турнире вскоре после проведенной 3 марта операции на колене. Он второй раз вышел на корт за последнее время (на прошлой неделе сыграл в турнире Клуба космонавтов, посвященному Дню космонавтики).

Константин ЗАТУЛИН: «Турнир «Ракетка Байконура» особенный в череде проводимых по инициативе нашего Института стран СНГ турниров в Севастополе, Абхазии и Армении. Мы едем в эти края, потому что считали и считаем своим долгом поддержать наших соотечественников, близких нам кровно и духовно людей, выполняющих свой долг иной раз далеко от Родины.

Ну, а что касается спортивных результатов, то мне, пожалуй, придется некоторое время заниматься собственной реабилитацией. В конце концов, в наших турнирах молодые участники всегда конкурируют с возрастными. Примером для нас являются такие ветераны как Александр Иванченков, Виктор Савиных, Владимир Солонцов. Каждому из них за 70, а то и за 80, но они всегда готовы дать фору более молодым. В этом состоит благородство нашей любимой игры.

На смену пятой «Ракетке» обязательно придет следующая, шестая. До встречи!».

Следующий в этом году турнир из серии «Большая шляпа» – «Большая Бескозырка – 2017» – состоится в Городе-Герое Севастополе, традиционно накануне дня Военно-Морского Флота России.

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