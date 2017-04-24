«Духовное наследие мусульман России и современность»

24.04.2017 15:12:07

20 апреля Институт стран СНГ совместно с Духовным Управлением Мусульман Республики Татарстан (ДУМ РТ) провели в Москве круглый стол по теме «Духовное наследие мусульман России и современность».

Открывая его, заведующий отделом исламских исследований Института стран СНГ Ильдар Сафаргалеев отметил, что впервые за время существования ведущего исследовательского центра по постсоветскому пространству в его стенах проводится совместное мероприятие с крупнейшей российской региональной мусульманской организацией по очень важной и злободневной теме, имеющей непосредственное отношение к борьбе с псевдорелигиозным экстремизмом.

Затем он представил гостя – руководителя отдела дагвата (исламского призыва) ДУМ РТ, имам-хатыйба Апанаевской мечети г. Казани, директора издательства мусульманской литературы «Иман», кандидата исторических наук Нияз хазрата Сибирова и передал ему слово.

Имам поприветствовал участников мероприятия от имени муфтия Камиль хазрата Самигуллина и рассказал о деятельности татарстанского муфтията по пропаганде духовного наследия мусульман России, отметив в данном контексте, что 2017 год объявлен «годом великого татарского богослова Галимджана Баруди». Затем Нияз хазратом Сабировым о нем был презентован документальный фильм, вызвавший неподдельный интерес аудитории круглого стола, о чем свидетельствовали многочисленные вопросы к его автору.

Седьмой муфтий ОМДС (ЦДУМ РОССИИ) Галимджан Баруди (годы жизни: 1857-1921; муфтий с 1917 по 1921 гг.)

Галимджан Баруди – крупнейший татарский богослов, просветитель и религиозный деятель, основатель и руководитель знаменитого медресе в Казани «Мухаммадия».

В частности, старший научный сотрудник отдела диаспоры и миграции Института стран СНГ Виктор Михайлов, поблагодарив Нияз хазрата Сабирова за «очень хороший и нужный фильм», обратился к нему с вопросом о роли татарстанского муфтията в деле «интеграции крымских татар в российский исламский социум» после возвращения Крыма в Россию. В целом удовлетворившись обстоятельным ответом представителя ДУМ РТ, Виктор Михайлов призвал его руководство дополнить участие крымского муфтията в мероприятиях столицы Татарстана Казани и другими формами сотрудничества с целью более глубокого вовлечения крымских татар в общероссийские «мусульманские дела».

Заведующая отделом сравнительного законодательства Института стран СНГ Валентина Гойденко, также оценив высоко фильм гостя из Татарстана, поинтересовалась возможным наличием в республике структуры, аналогичной запрещенному в России Меджлису крымско-татарского народа. Получив отрицательный ответ, она также спросила о цели создания Болгарской Исламской Академии, а также о связях ДУМ РТ с соседним Башкортостаном. Нияз хазрат подробно рассказал о системе мусульманского образования в Татарстане, выделив начинающую работать с сентября этого года Исламскую Академию в г. Болгаре как головную в российской исламской образовательной системе, которая предназначена прежде всего через обучение знаниям традиционного ислама для нивелирования деструктивного зарубежного влияния. Касательно связей с Республикой Башкортостан гость отметил тесное сотрудничество ДУМ РТ с ЦДУМ России равно как и с другими российскими централизованными мусульманскими организациями.

Затем слово было предоставлено полномочному представителю Центрального Духовного Управления Мусульман (ЦДУМ) России Шамилю Кадыргулову, который, поблагодарив за приглашение на круглый стол, акцентировал внимание аудитории на необходимости больше говорить о традиционном исламе для «разрушения негативного образа мусульман в российском социуме и в мире в целом». По его словам, такие произведения как презентованный фильм о Галимджане Баруди, как раз способствуют претворению в жизнь этой важной задачи. Представитель ЦДУМ также отметил важность подготовки квалифицированных мусульманских кадров и создание в этой связи Болгарской Исламской Академии.

Комментируя выступление Шамиля Кадыргулова, ведущий мероприятия Ильдар Сафаргалеев отметил, что оно в определенной степени является знаковым, так как впервые в Институте стран СНГ присутствует представитель крупнейшей в России централизованной мусульманской организации – правопреемницы имеющего более чем двухвековую историю Оренбургского Магометанского Духовного Собрания (ОМДС). При этом заведующий отделом исламских исследований привел недавнее весьма показательное на его взгляд заявление Председателя ЦДУМ России, Верховного муфтия, Шейх уль-Ислам Талгат хазрата Таджуддина о том, что в руководимой им организации нет ни одного имама-ваххабита.

Затем выступил эксперт из Международной Исламской Миссии Дмитрий (Абдурахман) Шубин, который передал слова приветствия от ее руководителя – муфтия Шафига Пшихачева. Шубин высоко оценил презентованный фильм и в целом деятельность татарстанского муфтията, пожелав при этом больше внимания уделять сотрудничеству как с Координационным центром мусульман Северного Кавказа (КЦМСК), так и региональными северо-кавказскими муфтиятами.

Академик РАЕН, член Союза писателей России, кандидат философских наук Сергей Ключников затронул в своем выступлении тему суфизма как важнейшую составную часть духовного наследия мусульман России, а также проблему патриотического воспитания молодежи, которая по его мнению весьма весома в таком нужном деле как борьба с псевдорелигиозным экстремизмом.

Подводя итоги прошедшего обмена мнениями, Ильдар Сафаргалеев отметил его важность в плане демонстрации перед экспертным сообществом и российскими органами власти и управления возможностей использования потенциала таких солидных в количественном и качественном отношении российских мусульманских организаций как ЦДУМ России и ДУМ РТ, объединенных как общей исторической так и этнической компонентой, для решения актуальной проблемы социальной адаптации мигрантов-мусульман и в целом в целях содействия интеграционным процессам на постсоветском пространстве.

Завершился круглый стол традиционным чаепитием в стенах институтской кают-кампании, где своим видением решения проблем терроризма и экстремизма в России и СНГ в контексте прошедшей на круглом столе дискуссии поделился с ее участниками заместитель директора Институт стран СНГ Владимир Жарихин.





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