Улучшим закон о гражданстве! далее »
- 17:01:32
- Успешная стыковка на земле Байконура далее »
- 14:34:49
- ЛНР передала украинской стороне тело погибшего наблюдателя миссии ОБСЕ далее »
- 13:55:58
- В Армении вспоминают жертв геноцида 1915 года в Османской империи далее »
- 13:16:50
- Готовившего теракты боевика из Сирии поймали в Киргизии далее »
- 11:36:13
- Депутат Государственной Думы Константин Затулин проведёт прием граждан в Сочи далее »
- 14:23:52
- Стартовал Юбилейный Межгалактический теннисный турнир «Ракетка Байконура - 2017»! далее »
- 14:13:36
- Фонд «Детям-инвалидам и сиротам Гюмри» обратился к Константину Затулину далее »
- 12:46:32
- Украина направила МИД РФ протест против Ялтинского форума далее »
- 12:26:26
- ЕС требует от Молдовы соблюдать Соглашение о свободной торговле далее »
- 12:17:54
- Главные вузы Приднестровья и Крыма подписали договор о сотрудничестве далее »
-
Интервью Главы АПЭ Кирилла Фролова далее »
-
Русский мир. Кто с нами? далее »
-
Ответ на угрозу. Время покажет далее »
-
Россия - Украина: история развода. далее »
-
Константин Затулин. «Казахстан: Новые поводы для беспокойства» далее »
-
Вечер с Владимиром Соловьевым. Специальный выпуск от 13.04.17 далее »
-
Почему русским не дают российское гражданство далее »
Рубрика / Безопасность
ЛНР передала украинской стороне тело погибшего наблюдателя миссии ОБСЕ
|24.04.2017 14:34:49
Представители самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) передали тело погибшего при взрыве наблюдателя мониторинговой миссии ОБСЕ сотрудникам Специальной мониторинговой миссии (СММ), которые работают на подконтрольной Киеву территории. Об этом сообщил уполномоченный представитель ЛНР на минских переговорах Владислав Дейнего.
«Тело наблюдателя ОБСЕ передано украинской стороне», - цитирует «Утро.ru» Дейнего.
По словам пресс-офицера Совместного центра по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня Украины Дмитрия Струтинского, тело погибшего было передано в воскресенье около 22:00. Для этого стороны согласовали режим тишины по направлению Первомайск–Молодежное–Попасное и создали коридор для эвакуации тела. Струтинский добавил также, что информацию о расследовании инцидента будет предоставлять ОБСЕ, передает ТАСС.
Автомобиль наблюдателей ОБСЕ был подорван накануне у линии соприкосновения в Донбассе. Один человек погиб, еще два были госпитализированы. Погибший был гражданином США. Инцидент произошел около села Пришиб Славяносербского района ЛНР, когда два экипажа СММ ОБСЕ следовали по маршруту Славяносербск — село Сокольники, напоминает «Федеральное агентство новостей».
В министерстве госбезопасности (МГБ) ЛНР заявили, что в этом районе действовала «подготовленная украинская диверсионно-разведывательная группа».
Материалы по теме дня "Обострение ситуации в Донбассе "
Турчинов назвал задачу ВСУ в Донбассе — двигаться на восток
Константин Затулин: «Сама логика гражданской войны, как молох требует новых жертв, и пожирает эти жертвы»
|
В Госдуме прокомментировали слова экс-чиновника ДНР о страшных потерях ополченцев
ВСУ ночью обстреляли Киевский район Донецка, есть погибшие
|
Первый заместитель главы комитета Государственной думы по делам СНГ Константин Затулин считает, что предложение Плотницкого является преждевременным и в случае своей реализации означает полный крах минского процесса.
Блокадный Донбасс ждет спасения от России
|
Регион на грани социального взрыва
Захарченко отказался торговать с Украиной
Киев полностью приостановил транспортное сообщение с Донбассом
В ДНР установили госграницу с Украиной
Глава МИД ДНР: «Мы реанимируем работу предприятий»
|
Заводы Донбасса стоят, зарплаты идут
|
Чем завершились слушания по иску Украины против России в Гааге