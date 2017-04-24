ЛНР передала украинской стороне тело погибшего наблюдателя миссии ОБСЕ

24.04.2017 14:34:49

Представители самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) передали тело погибшего при взрыве наблюдателя мониторинговой миссии ОБСЕ сотрудникам Специальной мониторинговой миссии (СММ), которые работают на подконтрольной Киеву территории. Об этом сообщил уполномоченный представитель ЛНР на минских переговорах Владислав Дейнего.

«Тело наблюдателя ОБСЕ передано украинской стороне», - цитирует «Утро.ru» Дейнего.

По словам пресс-офицера Совместного центра по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня Украины Дмитрия Струтинского, тело погибшего было передано в воскресенье около 22:00. Для этого стороны согласовали режим тишины по направлению Первомайск–Молодежное–Попасное и создали коридор для эвакуации тела. Струтинский добавил также, что информацию о расследовании инцидента будет предоставлять ОБСЕ, передает ТАСС.

Автомобиль наблюдателей ОБСЕ был подорван накануне у линии соприкосновения в Донбассе. Один человек погиб, еще два были госпитализированы. Погибший был гражданином США. Инцидент произошел около села Пришиб Славяносербского района ЛНР, когда два экипажа СММ ОБСЕ следовали по маршруту Славяносербск — село Сокольники, напоминает «Федеральное агентство новостей».

В министерстве госбезопасности (МГБ) ЛНР заявили, что в этом районе действовала «подготовленная украинская диверсионно-разведывательная группа».

Источник

Вы сможете оставить сообщение, если авторизуетесь.