Киев запросил у США миротворцев

24.04.2017 14:31:38

Президент Украины Петр Порошенко провел телефонный разговор с государственным секретарем США Рексом Тиллерсоном и в очередной раз поднял вопрос о возможности появления в Донбассе миротворческого военного контингента ООН.

«Президент Украины предложил активизировать рассмотрение вопроса о размещении на Донбассе международного миротворческого контингента под эгидой ООН», — говорится о предложении Порошенко на официальном сайте президента Украины.

Разговор Рекса Тиллерсона с Петром Порошенко начался с соболезнований и обсуждения гибели американского гражданина в Донбассе. Как известно, под Луганском подорвался патрульный автомобиль ОБСЕ, погиб член миссии, медицинский работник из США, есть раненые. По горячим следам министерство иностранных дел Украины обвинило в гибели наблюдателя ОБСЕ Россию, заявив, что налицо «подтверждение попыток Москвы запугать наблюдателей ОБСЕ и свести к нулю усилия Украины и СММ по стабилизации ситуации на линии разграничения».

В Донецке призвали не спешить с выводами. Здесь очень четко понимают контекст происходящего и возможные последствия любого обострения на линии противостояния. Как заявил источник «Газеты.Ru» в правительстве ДНР, «за три года войны и два года «Минска-2» все ходы уже давно записаны и понятны».

«Любые попытки использовать произошедшее для внесения в повестку выгодных украинской стороне вопросов, например о введении полицейских миссий или передаче контроля над границей Украине, как минимум будут циничны и покажут готовность Киева идти на любые провокации для эскалации конфликта и привлечения третьих сторон» — такое заявление и.о. министра иностранных дел самопровозглашенной ДНР Натальи Никоноровой оперативно распространило Донецкое агентство новостей вечером 23 апреля.

Идея введения миротворческих сил ООН или тяжеловооруженной международной миссии под эгидой ОБСЕ для взятия под контроль участка российско-украинской границы на неподконтрольных территориях как «временной меры до передачи границы украинским пограничникам» продвигается официальным Киевом уже давно.

В самопровозглашенных республиках с этим не согласны в принципе. Кроме заявлений и резких высказываний спикеров здесь неоднократно, в Луганске, Снежном и в Донецке, проводили публичные учения «по противодействию международным вооруженным миссиям». В ходе учений большие организованные группы гражданских учились правильно блокировать движение механизированных колонн миротворцев, блокировать военнослужащих, блокпосты, а также грамотно взаимодействовать с прессой и съемочными группами.

Возможность разрешить наблюдателям ОБСЕ носить личное оружие (пистолеты) при охране временных складов тяжелого вооружения, на которые танки и пушки предлагается свезти на время проведения выборов, в самопровозглашенных республиках воспринимают с долей настороженности как «неоправданную уступку».

То, что миссию ООН вряд ли будет возможно увидеть в Донбассе в 2017 году, осознают и в Киеве.

«Мы понимаем, что появление «голубых касок» пока невозможно, — на условиях анонимности сообщил «Газете.Ru» источник, близкий к украинскому МИДу. — Но в таких длинных и жестких переговорах все время надо что-то предлагать, иначе повестку начнут диктовать тебе».

Другой киевский источник сообщил «Газете.Ru», что существует план мирного урегулирования, якобы предложенный Тиллерсоном, который основывается на результатах давних переговоров в Калининграде Владислава Суркова и Виктории Нуланд. Согласно этому плану, в Донбассе (в полных границах Донецкой и Луганской областей) должна быть установлена временная международная администрация. Состав делегатов в такой международный орган обсуждается, но идея заключается в трехлетнем предварительном периоде международного управления, который подготовил бы последующее полное выполнение «Минска-2».

Этот план, в свою очередь, неприемлемым считают в Киеве. «Россия по-прежнему настаивает на двух своих принципиальных условиях — нейтральности Украины и ее федерализации. Распада страны через федерализацию нынешнее поколение украинских политиков не допустит», — прокомментировал источник, близкий к администрации президента Украины.

Директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков к информации о новом плане отнесся скептически.

«Реалистичность такого варианта довольно сомнительна, поскольку нет никакого смысла объединять регионы в прежних границах для выполнения «Минска-2», — прокомментировал знакомый с ходом переговорного процесса политолог «Газете.Ru». — Вероятно это еще одна из киевских придумок, которые вбрасывают для видимости поливариантности».

В любом случае говорить о решительном прорыве в переговорах и предметном обсуждении мандата вооруженной миссии миротворцев ООН не приходится.

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