Геноцид армян: 102 года спустя

24.04.2017 14:12:52

Геноцид армян 1915-1923 годов является первым геноцидом ХХ века. И хотя правопреемница Османской империи – Турция, отвергает факт уничтожения 1,5 миллиона человек, процесс мирового признания неукоснительно идет вперед.

Все больше стран, областей, штатов, провинций и городов признают Геноцид армян, приближая тот день, когда Турция больше не сможет отрицать свою историю.

Первым Геноцид армян официально признал и осудил Уругвай. 20 апреля 1965 года Главная Ассамблея Сената Уругвая и Палаты представителей приняла закон "О Дне памяти жертв Геноцида армян".

Согласно международному праву уничтожение армян официально признали геноцидом и осудили:

Россия. 14 апреля 1995 года Государственная Дума приняла заявление, осуждающее организаторов Геноцида армян 1915 – 1922 года и признающее 24 апреля Днем памяти жертв Геноцида армян.

Кипр. В 1982 году по инициативе представителя армянской общины Кипра Арама Каладжяна парламент республики официально признал Геноцид армян 1915 года.

Греция. 25 апреля 1996 года парламент Греции принял решение о признании 24 апреля Днем памяти жертв Геноцида армянского народа, осуществленного Османской Турцией в 1915 году.

Канада. 23 апреля 1996 года, по представлению группы парламентариев Квебека, парламент Канады принял резолюцию, осуждающую геноцид армян. "Палата общин, по случаю 81-й годовщины трагедии, унесшей жизни почти полутора миллионов армян, и в признание других преступлений против человечности принимает решение неделю с 20 по 27 апреля считать неделей памяти жертв антигуманного отношения человека к человеку", – отмечается в резолюции. 13 июня 2002 года Сенат (высшая палата парламента) Канады принял резолюцию, признающую Геноцид армян. В апреле 2004 года Палата общин парламента Канады признала Геноцид армян 1915 года в Османской Турции. Кнар Емениджян последняя пережившая Геноцид армян женщина Канадское издание рассказало о последней свидетельнице Геноцида армян

Италия. 33 итальянских города признали Геноцид армянского народа в Османской Турции в 1915 г. Первым 17 июля 1997 года это сделал городской совет Баньокапальо. На сегодняшний день в их число вошли Луго, Фузиньяно, С.Азута Сул, Сантерно, Котиньола, Молароло, Русси, Конселиче, Кампонозара, Падова и др. Парламент Италии признал Геноцид армян в 2000 году.

21 апреля 2016 года Геноцид армян признал и сицилийский парламент.

Ливан. 3 апреля 1997 года Национальное Собрание Ливана приняло резолюцию, в которой признало 24 апреля Днем памяти трагической резни армянского народа. 12 мая 2000 года парламент Ливана признал и осудил Геноцид, осуществленный в 1915 году в отношении армянского народа Османскими властями.

Австралия. 17 апреля 1997 года парламент южноавстралийского штата Новый Уэльс принял резолюцию, в которой, идя навстречу местной армянской диаспоре, осудил события, произошедшие на территории Османской империи, квалифицировав их как первый в XX веке геноцид, признал 24 апреля Днем памяти армянских жертв и призвал австралийское правительство предпринять шаги к официальному признанию Геноцида армян. 29 апреля 1998 года Законодательное Собрание этого же штата приняло решение установить мемориальный обелиск в здании парламента в знак увековечивания памяти жертв геноцида армян 1915 года. 27 марта 2009 года, парламент Южной Австралии принял новую резолюцию, осуждающую Геноцид армянского народа.

Бельгия. В марте 1998 года Сенат Бельгии принял резолюцию, согласно которой признается факт Геноцида армян в 1915 году в Османской Турции и обратился к правительству современной Турции также признать его. В Бельгии за отрицание исторического факта Геноцида армян введена уголовная ответственность (от штрафа 45 тысяч евро до 1 года лишения свободы). 19 июня 2015 года Премьер-министр Бельгии Шарль Мишель от имени правительства объявил о признании Геноцида армян.

Франция. 29 мая 1998 года Национальное Собрание Франции приняло законопроект о признании Геноцида армян в Османской империи в 1915 году.

7 ноября 2000 года за резолюцию о Геноциде армян проголосовал Сенат Франции. Сенаторы, однако, несколько изменили текст резолюции, заменив первоначальное "Франция официально признает факт проведения Геноцида армян в Османской Турции" на "Франция официально признает, что армяне стали жертвой Геноцида 1915 года".

18 января 2001 года Национальное Собрание Франции единогласно приняло резолюцию, согласно которой Франция признает факт Геноцида армян в Османской Турции в 1915‑1923 гг.

12 октября 2006 года парламент Франции принял законопроект, в соответствии с которым отрицание Геноцида армян станет уголовным преступлением, аналогично отрицанию холокоста.

Аргентина. 16 апреля 1998 года законодательный орган Буэнос-Айреса принял меморандум, в котором выразил солидарность с армянской общиной Аргентины, отмечающей 81-ю годовщину Геноцида армян в Османской империи.

22 апреля 1998 года Сенат Аргентины принял заявление, осуждающее геноцид любого рода, как преступления против человечности. В том же заявлении Сенат выразил свою солидарность со всеми национальными меньшинствами, ставшими жертвами геноцида, особенно подчеркивая свою озабоченность безнаказанностью организаторов геноцида. В основании заявления в качестве проявления геноцида приводятся примеры резни армянского, еврейского, курдского, палестинского, цыганского и многих народов Африки.

Швеция. 29 марта 2000 года парламент Швеции утвердил обращение парламентской комиссии по внешним отношениям, настаивающей на осуждении и признании Геноцид армян 1915 года.

Великобритания. В 2002 году Национальная Ассамблея Уэльса признала факт Геноцида армян.

Нидерланды. Голландский парламент признал Геноцид армян в 2004 году.

Словакия. В 2004 году парламент Словакии признал Геноцид армян.

Испания. Наварра в 2014 году стала четвертым автономным регионом Испании, признавшим Геноцид армян. Факт Геноцида признали также Страна басков, Каталония и Балеарские острова. 6 апреля Города Пуэнте-Хениль и Ла-Рода-де-Андалусия официально признали факт Геноцида армян, таким образом, пополнив список десятка городов Испании, которые официально признали и осудили это преступление против человечества.

13 мая 2015 года на пленарном заседании Сената Испании состоялись слушания на тему Геноцида армян. Сенат отверг принятие резолюции о Геноциде армян. В ходе заседания на голосование было поставлено ходатайство, адресованное правительству Испании, в котором делался призыв предпринять четкие шаги в рамках 100-й годовщины Геноцида армян. Тем не менее, в пользу ходатайства проголосовали 14 депутатов, а 130 — "против", еще 68 — воздержались. "Против" проголосовала правящая фракция "Народная партия" (Parlamentario Popular, PP), которая составляет большинство в Сенате, в результате чего ходатайство было отклонено.

Германия. В июне 2005 года бундестаг Германии без предварительного обсуждения, единогласно принял резолюцию "День поминовения армян по случаю 90‑й годовщины резни 24 апреля 1915 года — Германия должна способствовать примирению турок и армян", представленный фракцией блока Христианско-демократического союза и Христианско-социального союза ХДС/ХСС.

А 2 июня 2016 года Бундестаг почти единогласно одобрил резолюцию, признающую Геноцид армян в Османской империи.

Литва. В декабре 2005 года Сейм Литвы принял резолюцию, осуждающую Геноцид армян 1915 года в Османской Турции. Резолюция была принята большинством голосов: в ее поддержку высказались 48 депутатов литовского парламента, трое депутатов воздержались от голосования, против – не было. В ходе обсуждения депутаты подчеркнули, что отрицание исторических фактов бессмысленно и невозможно.

Венесуэла. Парламент Венесуэлы 14 июля 2005 года принял Резолюцию по признанию Геноцида армян. Документ по инициативе армянской общины страны был вынесен на обсуждение парламента депутатом Хуго Моралесом и юристом Жанет Мадрис.

Польша. В июне 2005 года парламент Польши признал Геноцид армян в Османской Турции в начале 20-го века. В принятом большинством голосов Сейма Польши заявлении отмечается, что Сейм воздает дань памяти жертвам Геноцида армян в Османской Турции в ходе Первой мировой войны.

Чили. В июне 2007 года Сенат Чили принял единогласное решение, которым призывает правительство страны поддержать армянский народ и осудить осуществленные в его отношении геноцид.

Швейцария. В швейцарском парламенте действует группа, добивающаяся признания Геноцида армян 1915 года. Группа периодически ставит вопрос признания геноцида и добивается признания геноцида швейцарским парламентом. За отрицание исторического факта Геноцида армян в Швейцарии введена уголовная ответственность (от штрафа 45 тысяч евро до 1 года лишения свободы).

Бразилия. В апреле 2006 года Законодательное собрание самого крупного штата Бразилии – Сан-Паулу принял закон о признании 24 апреля "Днем памяти 1,5 миллиона жертв геноцида армян 1915 года". Тем самым депутаты отредактировали название принятого ими в 1988 году решения о "Дне солидарности с армянским народом". Данным решением парламент штата воздает дань памяти 1,5 миллионам армян, которые были депортированы с мест проживания и хладнокровно и варварски уничтожены турецкими военными во время переселения. Этот закон, которым по сути признается Геноцид армян в Османской Турции, был принят парламентом Сан-Паулу единогласно.

Вторым бразильским штатом после Сан Пауло, который на законодательном уровне признал факт Геноцида армян, стал штат Сеара. Законопроект был принят единогласно.

27 мая 2015 года Федеральный Сенат Бразилии единогласно признал факт Геноцида армян

Люксембург. Парламент Люксембурга 6 мая 2015 года принял резолюцию о признании Геноцида армян. Резолюция была принята единогласно.

Австрия. Парламент Австрии признал и осудил Геноцид армян в Османской империи в 1915 году. Депутаты также призвали Турцию последовать их примеру.

США. Из 50 штатов США официально признали и осудили Геноцид армян, а также объявили 24 апреля Днем памяти жертв Геноцида армянского народа 45 штатов. Последним штатом является Вайоминг.

4 октября 2000 года Комитетом по международным отношениям конгресса США принята Резолюция № 596, признающая факт Геноцида армянского народа в Турции в 1915 – 1923 годах. 10 октября 2007 года комиссия по иностранным делам палаты представителей 27 голосами "за" при 21 "против" одобрила резолюцию, однако администрация Джорджа Буша наложила вето на полное голосование в палате и сенате США.

19 марта 2009 года в конгресс США была представлена новая резолюция по Геноциду армян под номером 252.

4 марта 2010 года Комитет палаты представителей конгресса США утвердил Резолюцию, признающую Геноцид армян Османской империей в годы Первой мировой войны.

Геноцид армян официально признали все влиятельные национальные организации США, в частности еврейские; Сионистская организация США, Прогрессивный еврейский союз, Союз иудаистских реформ, Антидиффамационная лига (ADL), а также украинская, греческая, польская, венгерская, арабская, болгарская, румынская, латвийская, литовская, филиппинская и словацкая общины.

Ватикан. Иоанн Павел II стал первым Папой Римским, признавшим и осудившим Геноцид армян в Османской Турции 1915 года. Папа Римский Франциск после посещения в рамках своего визита в Ереван Мемориала жертв Геноцида армян 1915 года оставил запись-послание в Книге почетных гостей. А во время своего выступления в резиденции президента Армении Папа Римский в обход протокола произнес слово геноцид армян.

Геноцид армян признан и осужден многими влиятельными международными организациям, такими как Европейский парламент, Всемирный совет церквей.

18 июня 1987 года Подкомиссия ООН по правам человека и Европарламент приняли решение о признании Геноцида армян в Османской империи 1915 – 1917 годов и об обращении в Совет Европы для оказания давления на Турцию с целью признания Геноцида.

18 июня 1987 года – Совет Европы принял решение, согласно которому отказ нынешней Турции признать Геноцида армян 1915 года, осуществленного правительством младотурок, становится непреодолимым препятствием на пути вступления Турции в Совет Европы.

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