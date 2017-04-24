Готовившего теракты боевика из Сирии поймали в Киргизии

24.04.2017 13:16:50

В Киргизии задержан член международной террористической группировки, сообщают в ГКНБ. Молодой человек 1994 года рождения проходил подготовку в Сирии

Спецслужбы Киргизии задержали члена международной террористической группировки. В Госкомитете нацбезопасности Киргизии (ГКНБ) сообщили, что террориста 1994 года рождения завербовали за рубежом и готовили в Сирии.

Его схватили во время спецоперации по пресечению каналов вербовки, переправки рекрутов в Сирию и обратно для совершения терактов. Задержанный примкнул к террористической организации под названием "А.Ф.".

"Он был завербован в 2016 году, находясь за рубежом", - сообщают в ГКНБ.

Сейчас в отношении него идут следственные действия. Имя террориста не разглашается, но известно, что он является гражданином Киргизии и уроженцем Джалал-Абадской области.

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