Кризис столетия: Кто возглавит ДУМ Башкирии в год векового юбилея?

24.04.2017 12:44:22

26 апреля в Миякинском районе Башкирии состоится очередной пленум Духовного управления мусульман РБ. Одним из рассматриваемых вопросов может стать сложение полномочий председателя ДУМ РБ Нурмухамета Нигматуллина с формулировкой "по состоянию здоровья". Информация о возможной отставке главы духовного управления поступила от источника ProUfu.ru.

Наиболее вероятными кандидатами на должность муфтия Башкортостана являются два первых зама Нигматуллина – Аюп Бибарсов и Айнур Арсланов.

Аюп Бибарсов уже давно считается самой влиятельной фигурой в окружении нынешнего муфтия. Нурмухамет-хазрат относится к нему прямо по-отечески и якобы даже назвал его своим преемником.

Если Аюп-хазрат станет муфтием Башкирии, то республика будет уже третьим поволжским регионом, где умму возглавляет представитель клана Бибарсовых. Один его брат Мукаддас Бибарсов – муфтий Саратовской области, другой брат Ильхам Бибарсов возглавляет ДУМ Пермского края.

Эксперт Института национальной стратегии исламовед Раис Сулейманов считает, что с приходом к власти клана Бибарсовых в Башкирии усилят свои позиции ваххабитские проповедники.

Мукаддас Бибарсов известен своей откровенной приверженностью к ваххабизму. Как сообщало агентство "Интерфакс-Религия" в 2012 году, он выступил против фетвы российских муфтиев, осуждающей ваххабитов. При этом он имеет большое влияние на Аюп-хазрата.

"Мукаддас Бибарсов сотрудничал с деятелем ваххабитского джамаата Русланом Нахушевым. На протяжении ряда лет Бибарсов был руководителем движения "Российское исламское наследие", в руководство которого помимо него вошли также оккультный философ Гейдар Джемаль, никогда не скрывавший своих симпатий к джихадистам Северного Кавказа. Нужно ли это властям Башкортостана? С учетом национального фактора я бы сделал выбор в пользу Айнура Арсланова. ЦДУМом России руководит татарин, и если ДУМом РБ будет руководить башкир, вопросы не возникнут", – говорит Сулейманов.

"У нас есть несколько примеров, когда региональные муфтияты возглавляли и более молодые лидеры. Это муфтий Татарстана Камиль Самигуллин, который возглавил республиканское духовное управление в 27 лет. Есть Альбир Крганов, который стал муфтием Чувашии в 17 лет в 1994 году", - говорит Сулейманов.

Сам вероятный кандидат на пост председателя ДУМ РБ Айнур Арсланов не скрывал удивления, узнав о возможной отставке шефа.

"По уставу только президиум может принять такое решение, предварительно обсудив на своем заседании. Поэтому я думаю, подобные вопросы преждевременны. Если возникнет такая необходимость, я уверен, что наши уважаемые духовные лидеры и аксакалы примут мудрое и взвешенное решение", - сказал Айнур-хазрат в интервью корреспонденту.

Категорически опроверг информацию об уходе Нигматуллина и управляющий делами ДУМ РБ Ильдар Ишеев.

"Эта информация не соответствует действительности. Я не слышал вообще о том, чтобы его собирались менять. Здоровье у него в порядке, команда у него работает. Он прекрасный руководитель", - сказал Ишеев.

Маловероятным назвал возможность смены действующего муфтия председатель совета по государственно-конфессиональным отношениям при главе РБ Вячеслав Пятков. По его словам, пленум не имеет полномочий снимать или назначать председателя ДУМ.

Тем не менее, слухи об отставке Нурмухамет-хазрата не утихают с начала этого года на фоне информации об ухудшении состояния здоровья муфтия.

ДУМ РБ с прошлого года сотрясают масштабные скандалы. Логичным завершением истории с пропажей сотен миллионов рублей на строительстве Соборной мечети "Ар-Рахим" стало решение Арбитражного суда Башкирии от 11 апреля по иску благотворительного фонда "Урал".

Напомним, суд запретил ДУМ РБ отчуждать права по договору на развитие квартала на проспекте Салавата Юлаева, где идет строительство мечети. Фактически это означает, что руководству Духовного управления запретили прятать и передавать имущество в частные руки.

В марте юристы фонда "Урал" заметили, что ДУМ РБ стало активно переписывать свой имущественный комплекс – здания и машины – на частные фирмы. Это началось после того, как Духовное управление в декабре 2016 проиграло дело фонду "Урал" и получило предписание вернуть около 60 миллионов рублей, растраченных не по назначению.

Напомним также, что деньги из фонда "Урал" уходили через ООО "Алтын Курай", главного подрядчика строительства мечети. Фирма была учреждена Нурмухаметом Нигматуллиным, его замом Аюпом Бибарсовым и управляющим делами ДУМ РБ Ильдаром Ишеевым.

Теперь, когда имущество Духовного управления частично раздали, а на значительную долю имущественных прав наложен арест, уход Нурмухамет-хазрата выглядит как бегство с тонущего корабля. ДУМ РБ погрязло в долгах и обязательствах, а руководство замешано в мягко говоря сомнительных схемах оборота благотворительных денег.

И все это в год столетия организации.

Фактически потеряв единственного спонсора строительства мечети в лице благотворительного фонда "Урал", в ДУМ РБ не оставляют надежд найти новых инвесторов.

Этот вопрос также будет обсуждаться на пленуме 26 апреля в Киргиз-Мияках.

Управделами ДУМ РБ и директор ООО "Алтын Курай" Ильдар Ишеев в интервью частично подтвердил, что идет поиск альтернативных источников финансирования, в том числе за рубежом.

Мы готовим презентационный проект от Духовного управления. Таких объектов с такой готовностью (как мечеть "Ар-Рахим") нет в России. Мы понимаем, что у фонда "Урал" пока нет денег на завершение строительства. Ну, мы обратимся к другим спонсорам. И если за рубежом традиционные мусульмане откликнутся – мы будем только рады, - сказал Ишеев.

По информации, вложиться в проект готовы некие структуры из страны Ближнего Востока. В ответ они могут потребовать дать доступ в республику их идеологам и проповедникам. Кроме того, арабские инвесторы могут попросить долю в запланированном вокруг мечети торгово-деловом квартале "Муслим-сити".

Еще одним потенциальным инвестором называют структуры небезызвестного Игоря Изместьева. Отбывающий пожизненный срок за организацию убийств бизнесмен якобы обещал финансовую поддержку в обмен на ходатайство ДУМ РБ о смягчении ему меры наказания.

Обе эти версии в самом муфтияте не подтверждают.

Опрошенные эксперты однозначно заявляют, что Нурмухамет Нигматуллин засиделся на своем посту. При этом в соседних регионах несколько лет назад уже избрали новых муфтиев.

"Если смотреть на соседние регионы, то там смена муфтиев уже произошла. Так было в Татарстане, где тоже был многолетний муфтий. В соседней Оренбургской области, в Кировской области поменяли муфтиев", - перечисляет исламовед Раис Сулейманов.

Имам Белорецкого района Исмагил Мухамедьянов, который открыто выступил против руководства ДУМ РБ, поддержал идею о смене председателя.

"Все уже слышали о том, какие у них должки. В настоящее время эта компания вовсе не внушает доверия. Они показали себя с неприятной стороны, и должны уйти. Во многих районах имамы их критикуют. На такой должности должен быть светлый человек, а не тот, с которым связывают воровство денег. Люди же все видят", - сказал Исмагил-хазрат.

Миннияр Янтурин, директор благотворительного фонда "Возрождение", Миякинский район: "У нас сейчас в мечетях засилье ваххабитских проповедников и мулл. С этим необходимо бороться. Но в Духовном управлении мусульман не видят или не хотят видеть проблемы. Их интересуют только денежные дела. Смена руководства ДУМ РБ необходима. Может, тогда борьба с ваххабизмом в башкирских мечетях начнется изнутри".

Айнур Билалов, мечеть "Рамадан", Уфа: "От перестановки мест слагаемых сумма не изменится никак. Двое друзей - Нурмухамет Нигматуллин или Аюп Бибарсов – какая разница, кто будет возглавлять ДУМ РБ? Даже если возьмут человека со стороны, то ничего не изменится. Люди не станут сразу доверять Духовному управлению. Там внутри самой организации проблем много. С собой пусть немного разберутся. Они же практически не работают с молодежью. Плохо налажена работа с мечетями, с мусульманами. Не предлагают ответов на современные вопросы и вызовы. До сих пор нет внятной программы противодействия экстремизму и запрещенным организациям на территории Башкирии. Если они не предложили ничего путного, то да, наверное, нужно менять руководство".

Источник, знакомый с ситуацией в ДУМ РБ, сообщил следующее: "Настойчивое стремление Нурмухамета Нигматуллина оставить вместо себя Аюпа Бибарсова – это стремление защитить свои бизнес-интересы, построенные на коррупции".

Наиль Байназаров

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