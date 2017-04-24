Депутат Государственной Думы Константин Затулин проведёт прием граждан в Сочи

24.04.2017 11:36:13

27 ап­ре­ля при­ем прой­дёт в ад­ми­нис­тра­ции Хос­тин­ско­го рай­она с 12.00 до 17.00.

На сле­ду­ющий день, 28 ап­ре­ля, За­ту­лин бу­дет при­ни­мать граж­дан с 12.00 до 17.00 в сво­ей при­ём­ной, на 9 эта­же тор­го­во-де­ло­во­го цен­тра «Алек­сан­дрия».

За­пись по те­ле­фо­ну: 8(918)918-58-15.

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