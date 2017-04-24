Политическая шпана рассуждает о войне

24.04.2017 11:20:49

По-другому трудно назвать бред «военного стратега» Турчинова о подготовке Российской Федерацией широкомасштабной войны против Украины и других государств Европы.

«Кремль продолжает готовиться к полномасштабной войне, которая угрожает не только Украине, но и другим государствам Центральной и Восточной Европы», — заявил 20 апреля Турчинов на церемонии открытия Киево-Могилянской бизнес-школы «Стратегическое лидерство: сектор безопасности и обороны Украины».

А когда прочитал, что еще один киевский «военный стратег» в интервью британскому каналу Sky News сообщил, что на территории ЛНР и ДНР находится «более 700 российских танков, свыше 1250 артсистем и 300 реактивных систем залпового огня», то подумал, что лучше это назвать так: политическая шпана рассуждает о войне.

Правда, об этом она твердит уже больше трех лет.

Шпане обычно дают по голове, после этого драка прекращается.

Но когда такие пенки выдают Верховный главнокомандующий ВСУ и секретарь СНБОУ, то стоит задуматься о последствиях их деятельности.

Но ведь и результат есть: по данным верховного комиссара ООН по правам человека по ситуации с правами человека на Украине, жертвами конфликта в Донбассе с середины апреля 2014 по 12 марта 2017 года стали по меньшей мере 9 940 человек, еще 23 455 человек были ранены. Миллионы людей оставили свои дома…

И Порошенко утверждает, что это «горячая российская агрессия против моей страны». Дескать, по вине РФ «с начала года Украина потеряла 69 военных и еще свыше 420 ранены».

Так не проси у Британии или США санкций против России, а прекрати антинародную террористическую операцию, выведи войска из окопов, траншей, блиндажей, убери из Донбасса иностранных наемников, выгони из Министерства обороны 40 натовских советников, отправь в США расквартированную на Яворовском полигоне американскую бригаду, а поляков, канадцев, литовцев домой, престань превращать территорию страны в военный полигон НАТО, а ВСУ в экспедиционный корпус Североатлантического альянса… Зная, что жители Украины видят в НАТО, скорее, угрозу, чем защиту.

Вместо этого эти «военные стратеги» подсчитывают, сколько дивизий образовала на своей территории Российская Федерация, сколько войск сосредоточено на территории соседнего государства на расстоянии 100-200 км от границы с Украиной.

Когда читаешь в сообщении пресс-службы СНБОУ слова Турчинова о том, что «вдоль государственной границы Украины развернута наземная группировка Вооруженных сил РФ» численностью в 50 тысяч человек [а граница-то 1,5 тыс. км], то понимаешь, какой же «профессионал» ведает делами СНБОУ. Странно, что не берется подсчитать еще потенциал Военно-космических сил РФ.

С военной точки зрения нет никакого смысла, кроме нагнетания истерии, в утверждениях Турчинова о том, что 1-й и 2-й АК ОРДЛО (так в тексте) могут начать наступление «после их перегруппировки и усиления российскими регулярными войсками», а «российские подразделения, дислоцированные вблизи государственной границы, способны в течение 2-3 часов прибыть на территорию нашего государства и оказать помощь гибридным войскам». Это бред, поскольку «подразделения» – это взвод, рота, батальон. И если армейские корпуса усилить подразделениями…

Но выручают украинские СМИ. Вот заголовок: «Турчинов: Россия способна вторгнуться в Украину за 2-3 часа». «В случае если Россия решит «расширить масштабы вооруженной агрессии против Украины», на ее вторжение потребуется 2-3 часа», - пишет РИА Новости Украина.

«Россия готова в любой момент выдвинуть регулярные части армии в поддержку гибридных войск РФ на востоке Украины, и на переход границы оккупантам понадобится не более двух-трех часов. Об этом на презентации программы "Стратегическое лидерство: сектор безопасности и обороны Украины" рассказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов», - сообщает LIGA.net.

«Кремль продолжает готовиться к полномасштабной войне, что представляет угрозу для всей Европы», «На территории ОРДЛО находятся около 30 тысяч боевиков, количество которых Россия планирует увеличить до 50 тысяч», - комментирует «Апостроф».

* * *

Послушал бы Турчинов начальника украинского ГШ или министра обороны, которые утверждают, что на линии разграничения с украинской стороны сосредоточено максимально 35-37 тысяч личного состава.

Укомплектуй «порошенковскими» танками (700) танковые бригады ополченцев ЛНР и ДНР и получишь их 7 (примем за 100 танков в бригаде). И посчитай, сколько бригад ныне в ВСУ.

Посчитай численность АК (армейского корпуса)…

Вместо этого Турчинов подсчитывает личный состав, который будет задействован в сентябре на командно-штабных учениях «Запад-2017».

Мол, в РФ идет подготовка «к стратегической наступательной операции». Более того, советует Минску: смотрите, дескать, у Российской Федерации есть намерения оставить после учений российский контингент в Белоруссии.

Непонятно, на что намекает Турчинов, когда утверждает: «В последнее время Кремль снова прибегает к своему традиционному инструментарию – политическим убийствам и диверсиям».

Пастор явно заговорился… Или встревожен…

Но ответственность за слова и дела когда-то наступит.

* * *

Не знаю, может, Кравчук опять носом чует что-то. У него бывает.

Но он утверждает: «Анализируя события, делаю вывод, что власть не убеждена в том, что, если она назовет все своими именами, не начнется широкомасштабная война с Россией. Именно поэтому вокруг данной темы происходят всевозможные инсинуации и недоговоренности».

Но власть, отмечает он, ничего не делает, чтобы парламент принял решение «по войне».

А как это сделать, если Киев даже не сумел представить доказательств Международному суду ООН в Гааге, обвиняя Россию в финансировании терроризма и нарушении Конвенции о запрете всех форм расовой дискриминации. Не нашёл…

Как быть с резолюцией Совбеза ООН по минским соглашениям февраля 2015 года?

Кравчук предлагает провести плебисцит: «Огласить плебисцит и поставить вопрос о том, как люди видят на данный момент отношения с Россией, как оценивают действия Украины в условиях агрессии и какие существуют эффективные методы по защите суверенитета, независимости и территориальной целостности».

В обществе высок «риск вооруженной вспышки» против власти.

Поэтому, считает Кравчук, «люди, конечно же, могут применить оружие, несмотря на то, что его незаконное использование запрещено. Я общаюсь с людьми, находящимися сейчас на востоке Украины. Они мне тоже говорят о том, что если власть не будет мыслить системно и сознательно, то действительно существует угроза того, что, к сожалению, народ может прийти на майдан уже не с голыми руками».

«Нельзя больше шутить с народом! Необходимо прекратить демагогию и говорить конкретно: сегодня мы сделали то, завтра сделаем другое, послезавтра третье и так далее. При таком подходе возникает гарантия, что взрыв, о котором мы говорили, может не произойти», - отметил экс-президент Украины.

* * *

Но как быть власти, которая уже вручила почти 300 тысяч удостоверений участника боевых действий людям, задействованным для уничтожения жителей Донбасса?

Если не будет т.н. АТО, что будут делать нынешние 280 тысяч военнослужащих ВСУ? Окунаться в безработицу?

Скорее, разбираться с политической шпаной, рассуждающей о войне.

Михаил Задорожный

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