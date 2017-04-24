"Весенним обострением" Парубия Киев признал отказ от минских соглашений

21.04.2017 14:47:29

Владимир Леонидович Жарихин Заместитель директора Института стран СНГ.

Руководитель отдела Украины Института стран СНГ.

Член Совета по национальной стратегии.

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Заявления спикера Верховной рады Украины Андрея Парубия, что вопрос о проведении выборов территории Донбасса в повестке дня украинского парламента не стоит, говорит о фактическом отказе выполнять минские соглашения.

"Слова Парубия, что Киев не согласится на проведение выборов в Донбассе, пока не получит контроль за границей с Россией, фактически является признанием в отказе выполнять "Минск-2". Можно было бы списать подобные реплики на весенние обострения неких одиозных личностей, но в устах спикера Верховной рады оно приобретает форму официального заявления украинских властей. За которым теоретически должна последовать реакция.

Напомню, Россия является гарантом выполнения пунктов минских договоренностей самопровозглашенными республиками Донбасса, и она выполняет свои обязательства, хотя ЛДНР "Минск-2" очень не нравится. А гарантом соблюдения договоренностей Украиной являются Берлин и Париж", - считает замдиректора института стран СНГ Владимир Жарихин.

Сегодня спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий заявил, что вопрос о выборах в Донбассе не стоит на повестке дня украинского парламента не стоит. По его словам, об избрании официальных властей в ЛДНР "не может идти и речи без выполнения условий безопасности" и "всеохватывающего режима прекращения огня". Кроме того, Киев хочет сначала получить контроль над границей с РФ со стороны самопровозглашенных республик, что напрямую противоречит заключенным в начале 2015-го минским соглашениям.

Минские соглашения были подписаны 12 февраля 2015 года и стали основой мирного урегулирования конфликта в Донбассе. Они предполагают не только прекращение огня, отвод вооружений, амнистию, возобновление экономических связей, но и осуществление глубокой конституционной реформы на Украине, результатом которой должна стать децентрализация власти с учетом особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей и проведение в регионе выборов органов местного самоуправления.

Фактически все пункты договоренностей были сорваны Киевом со ссылкой на неурегулированность вопросов безопасности. Конституционной реформы на Украине не было, не принят закон об особом статусе ЛДНР, не принят закон о выборах в Донбассе. Украинские власти настаивают на передаче ей участка границы с Россией, хотя это должно произойти, согласно минским договоренностям, только после выборов. Эксперты не раз отмечали: получив контроль над территорией вдоль российских рубежей, Киев устроит в Донбассе "кровавый котел".

"Запад традиционно обвиняет в срыве минских соглашений Россию, не указывая конкретно, какие пункты Москва в принципе должна была выполнить. При этом к РФ задействовали весь арсенал наказаний, которые должны были вменяться Киеву – от угроз до экономических санкций. Это политическая игра, потому сегодня надеяться, что Берлин и Париж призовут Киев к ответу, к сожалению, не приходится", - подчеркнул Владимир Жарихин.

Максим Бут

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