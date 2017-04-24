Стартовал Юбилейный Межгалактический теннисный турнир «Ракетка Байконура - 2017»!

21.04.2017 14:23:52

V (юбилейный) Межгалактический теннисный турнир «Ракетка Байконура» пройдёт 22-23 апреля на расположенных на космодроме Байконур кортах Центра подготовки космонавтов им. Ю.А. Гагарина. Традиционный девиз турнира - «Per aspera ad astra» («Через тернии к звездам»).

Организаторами выступили: Теннисный клуб космонавтов им. Ю.А. Гагарина, Теннисный клуб «Большая Шляпа», Центр подготовки космонавтов им. Ю.А. Гагарина и Институт стран СНГ, при поддержке Федерального космического агентства «Роскосмос», ПАО «Полюс», НТЦ "Технопрогресс".

Турнир 2017 года приурочен к 60-летию великого космического прорыва – запуска Советским Союзом Первого искусственного спутника Земли и посвящен памяти космонавтов-первопроходцев.

Константин Затулин, инициатор и организатор «Ракетки Байконура»: «Большое видится на расстоянии. Шестьдесят лет отделяют нас от Первого Спутника Земли, тысячи километров – от легендарного космодрома Байконур. Но с каждым днем нашей жизни они кажутся всё ближе. Таково обаяние настоящих свершений – великих и малых.

Вот и Пятый турнир «Ракетка Байконура», оставшийся в прошлом году на второй год, стал таким образом дороже и желанней. Дни и месяцы его ожидания были заполнены не только радостями, но и горестями. Ушел Игорь Волк, ушел Георгий Гречко. С одним мы встречались на корте, с другим – нет, но любили обоих – очно и заочно.

Мы посвящаем этот турнир Памяти первых, чье время, как мы теперь знаем, никогда не уйдет. Успешного старта очередному «Союзу» и очередной «Ракетке Байконура»!

В нынешнем турнире принимают участие: летчики-космонавты СССР, дважды Герои Советского Союза Виктор Савиных и Александр Иванченков; летчик-космонавт СССР и РФ, Герой Советского Союза и России Сергей Крикалёв; летчик-космонавт СССР, Герой Советского Союза Александр Лавейкин; летчики-космонавты, Герои России Сергей Трещёв и Валерий Токарев;первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы РФ по делам Содружества Независимых Государств, евразийской интеграции и связям с соотечественниками, руководитель Института стран СНГ Константин Затулин;внук основателя советской космонавтики и космической отрасли Сергей Королев, главный специалист РКК «Энергия», генерал-майор Владимир Томчук, теннисисты – любители из Москвы, Байконура, Севастополя, Сочи.

Отметим, что накануне турнира 20 апреля 2017 года состоялся запуск транспортного пилотируемого корабля «Союз МС-4» с космодрома «Байконур». Старт назначен на 10 часов 13 минут 45 секунд. Состав экипажа: летчик-космонавт Герой России Федор Юрчихин и астронавт NASA Джек Фишер.

Добавим, что в эти же дни в Москве 22 — 23 апреля на МСА «Лужники» состоится матч play-off Мировой группы командного чемпионата мира «Кубок Федерации» между женскими сборными командами России и Бельгии по теннису.

В составе Российской команды: олимпийская чемпионка Елена Веснина, Анастасия Павлюченкова, Дарья Касаткина и Анна Блинова. Капитан команды - двукратная обладательница Кубка Федерации Анастасия Мыскина.

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