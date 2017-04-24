Фонд «Детям-инвалидам и сиротам Гюмри» обратился к Константину Затулину

21.04.2017 14:13:36

Представители фонда «Детям-инвалидам и сиротам Гюмри» с просьбой о содействии в развитии туризма из России в Армению.



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