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Константин Затулин получил высокую награду от московского муфтия

Запись пресс-конференции Константина Затулина

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Рубрика / Политика

Украина направила МИД РФ протест против Ялтинского форума


21.04.2017 12:46:32

Пресс-служба МИД Украины сообщила о том, что в российское внешнеполитическое ведомство направлена нота протеста против проведения Ялтинского международного экономического форума в Крыму.

«Министерством иностранных дел Украины нотой выражен решительный протест РФ в связи с проведением 20–22 апреля 2017 года так называемого Ялтинского международного экономического форума на временно оккупированной РФ территории Автономной республики Крым и г. Севастополь», — сообщается на сайте МИД Украины.

Как сообщалось ранее, III Ялтинский международный экономический форум открылся в Крыму вчера и продлится до завтра. В нем участвуют порядка 1,5 тыс. представителей 50 стран мира, включая Великобританию, Германию, Израиль, КНР, Польшу, Швейцарию, Японию, государства постсоветского пространства и Африки. Самую многочисленную делегацию — около полусотни человек — прислала Италия.

Программа форума включает 27 тематических сессий и пленарное заседание из трех блоков: «Мир», «Страна» и «Человек». Приоритетным направлением является обсуждение сотрудничества между странами, которые представляют участники форума.

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