ЕС требует от Молдовы соблюдать Соглашение о свободной торговле

21.04.2017 12:26:26

Европейский союз предупредил в среду Республику Молдова о необходимости соблюдать обязательства по Соглашению о свободной торговле с ЕС, сообщает Reuters.



Республика Молдова недавно получила статус наблюдателя в Евразийском экономическом союзе (ЕЭС), в который входят Россия, Беларусь, Казахстан, Армения и Кыргызстан и который рассматривается президентом Додоном в качестве альтернативы Соглашению о свободной торговле с ЕС.



ЕС уточнил, что хотя поощряет своих партнеров поддерживать ряд деловых альянсов, однако «ожидает, чтобы Республика Молдова (...) в полном объеме выполняла свои обязательства». Об этом заявил один из пресс-секретарей в среду на пресс-конференции, отвечая на вопрос о реакции ЕС на получение Молдовой статуса наблюдателя в Евразийском экономическом союзе.



Половина торговых обменов Республики Молдовы осуществляется с ЕС, а Соглашение о свободной торговле с ЕС открывает Кишиневу доступ к крупнейшему торговому блоку в мире. Одновременно страна должна оставаться открытой для товаров из ЕС.

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