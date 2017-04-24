Молдавия и Украина начнут попытки втягивания приднестровской экономики в молдавское правовое поле уже в мае - эксперт

21.04.2017 12:22:00

Совместный контроль Молдовы и Украины в пункте пропуска «Кучурган» может заработать уже в конце мая. Об этом мы узнаём из сообщений пресс-службы Государственной пограничной службы Украины. Как оказалось, на днях прошла встреча представителей пограничных и таможенных ведомств Украины и Молдовы, итогом которой стало согласование и подписание дополнения к «Технологической схеме» организации совместного контроля лиц, транспортных средств и товаров в «Кучургане».

На начальном этапе, сообщает пограничное ведомство, в течение полугода молдавские пограничники будут находиться на направлении въезда в Приднестровье (выезда с Украины), а таможенники – на направлении выезда из ПМР (въезда в Украину).

После «тестовой версии» совместного таможенного контроля Киев и Кишинёв перейдут к полноценной работе на нашей границе с Украиной.

По мнению советника председателя Верховного Совета ПМР Сергея Широкова, стремление соседей уже к началу лета установить совместный контроль на пограничном пункте «Кучурган» не спонтанное решение.

«Молдова и Украина уже как минимум полгода ведут плановую работу по установке совместного таможенно-пограничного контроля на приднестровском сегменте границы со стороны Украины в пункте пропуска „Кучурган“. Почему сейчас торопятся, и с чем может быть связан такой ускоренный процесс? Очевидно, что такие действия Молдовы и Украины скоординированы и носят определённый политический окрас», — обратил внимание эксперт.

По его мнению, цель всех этих действий — вдавливание приднестровской экономики в молдавское правовое поле. Молдова уже предпринимала попытку добиться этого в 2006 году, когда наши соседи в одностороннем порядке нанесли удар именно по экспорту Приднестровья. Сегодня аппетиты растут — замахнулись и на блокирование импорта. Специалисты подчёркивают, что результатом таких намерений станет продуктовый коллапс, фактически под угрозой индивидуальное предпринимательство. Эти доводы в Кишинёве называют спекуляцией.

«Действия по установке постов пытаются представить в виде неких двусторонних отношений Молдовы и Украины, что, мне кажется, не выдерживает никакой критики и не соответствует реальности, не соответствует действительности. Я также сомневаюсь, что кто-то просчитывал сценарные варианты развития ситуации в случае установления постов. Потому что это проблемы в любом случае, которые чреваты серьёзным конфликтом», — подчеркнул в одном из своих интервью министр иностранных дел ПМР Виталий Игнатьев.

Приднестровье уже не раз призывало посредников и наблюдателей переговорного процесса услышать позицию Тирасполя, поддержанную российской стороной, и вынести вопрос на обсуждение в рамках переговорной площадки «Постоянного совещания…». Но Австрия, Действующий Председатель ОБСЕ закрывает глаза на односторонние шаги Украины и Молдовы, вторя Кишинёву, что ситуация с постами — не тема для обсуждений в формате «5+2». В таком случае возникают большие вопросы к эффективности переговорного формата, говорит советник председателя Верховного Совета ПМР Сергей Широков.

«Позиция австрийского председательства вызывает определённое недоумение, потому что стороны конфликта на высшем политическом уровне, на уровне глав государств, на уровне президентов обращаются за посредническими усилиями, обозначают проблему постов как проблему, которая может привести к эскалации напряжённости. В данном случае посредники игнорируют такие посылы. Конечно же, возникают большие вопросы к эффективности формата “5+2”», — отметил Сергей Широков, обратив внимание, что здесь опять возникает прямая аналогия с 2006 годом, когда Приднестровье оказалось в блокаде.

«На тот момент формат “5+2” уже был заблокирован по вине Молдовы и Приднестровье оказалось попросту изолировано от возможности призвать к международному сообществу. Очень бы не хотелось, чтобы и наблюдатели (США и ЕС), и ОБСЕ, как посредник, отпустили сегодня ту ситуацию, когда переговорный формат будет неэффективен или заблокирован», — сказал Широков. Эксперты констатируют: совместный контроль на пограничном пункте «Кучурган» - это прямая угроза не только для экономики Приднестровья, но и для мира во всём регионе. «Впервые с 1992 года силовые структуры ПМР и РМ окажутся вне рамок контроля и компетенции российских миротворцев, и никто не может сегодня дать гарантии, что это прямое соприкосновение не станет возможной точкой эскалации», — обратил внимание Сергей Широков.

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