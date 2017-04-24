Главные вузы Приднестровья и Крыма подписали договор о сотрудничестве

21.04.2017 12:17:54

Представители Приднестровского государственного университета им. Т.Г. Шевченко, Крымского федерального университета им. В.И. Вернадского (г. Симферополь) и Филиала Московского Государственного университета им. М.В. Ломоносова в Севастополе подписали договоры о сотрудничестве. Об этом сообщает Центр СМИ ПГУ.

Инициатором подписания данного договора о взаимодействии университетов выступил ПГУ, который является ведущим научно-образовательным центром системы образования Приднестровья и одним из крупных вузов юго-западного региона СНГ, работающим по российским государственным образовательным стандартам.

Среди направлений взаимодействия, которые обсуждались при подписании договоров, особое внимание было уделено повышении квалификации для сотрудников университетов, в том числе посредством проведения вебинаров; взаимное участие в конференциях; предоставление квот на обучение студентов (бакалавриат) и сотрудников (аспирантура, магистратура); публикация научных статей в журналах вузов; совместная реализация разработанных проектов и международных программ.

«Подписанный договор, который соответствует международной практике и заключен с целью дальнейшего развития учебной и научно-исследовательской работы университетами, станет основой сотрудничества между вузами», — отметили в ПГУ.

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