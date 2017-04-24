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Рубрика / Безопасность
Факт вербовки Джалилова и Азимова в Кыргызстане власти не установили
|21.04.2017 12:07:06
Власти Кыргызстана в ходе расследования не установили факт вербовки на территории республики представителями террористических или экстремистских организаций, подозреваемых в причастности к теракту в Санкт-Петербурге Акбарджона Джалилова и Аброра Азимова. Об этом корреспонденту ТАСС сообщил высокопоставленный источник в правоохранительных органах КР.
"В ходе проведенных оперативно-разыскных мероприятий, связанных с выяснением контактов подозреваемых в организации и совершении террористического акта в городе Санкт-Петербурге Джалилова и Азимова, было установлено, что в период нахождения на территории Кыргызстана они не имели связей с представителями радикальных, экстремистских или террористических группировок", - отметил собеседник.
По его словам, предполагаемые организатор и исполнитель теракта в метрополитене Санкт-Петербурга не состояли на профилактическом учете в МВД республики и не были внесены в список "потенциально опасных сторонников радикальных взглядов". "Были тщательно проверены все контакты Джалилова и Азимова как до момента получения ими гражданства Российской Федерации, так и во время периодического посещения родственников, проживавших на территории нашей республики", - заявил он.
В ходе расследования также было установлено, что на момент отъезда на постоянное место жительства в Россию Азимов и Джалилов не "являлись сильно верующими людьми", посещали мечети "достаточно редко" и "вели светский образ жизни". "Поэтому вероятность того, что Азимов и Джалилов были завербованы представителями террористических или экстремистских организаций во время пребывания в Кыргызской Республике, крайне низкая", - уверен собеседник.
При этом он особо подчеркнул, что в рамках "достигнутых ранее договоренностей" правоохранительные органы Кыргызстана продолжают "оказывать всяческое содействие органам безопасности Российской Федерации" в расследовании террористического акта в Санкт-Петербурге и готовы "в любое время помочь следственным органам РФ".
Азимов стал девятым фигурантом уголовного дела, возбужденного по факту взрыва в метро. Как сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России, он осуществил подготовку террориста-смертника, который привел в действие взрывное устройство. В ходе задержания у него были обнаружены огнестрельное оружие и боеприпасы.
Взрыв в вагоне поезда на перегоне между станциями метро "Технологический институт" и "Сенная площадь" в Петербурге произошел 3 апреля. В результате теракта погибли 14 пассажиров и террорист, который привел в действие взрывное устройство. Пострадавшими при взрыве признаны 102 человека. СК РФ назвал имя устроившего взрыв мужчины - им оказался гражданин России, уроженец Кыргызстана Джалилов, 1995 года рождения.
6 апреля СК РФ сообщил о задержании в связи с терактом восьмерых подозреваемых по уголовному делу - Сейфуллы Хакимова, Ибрагибжона Ерматова, Дилмурода Муидинова, Бахрама Ергашева, Азамжона Махмудова, Махамадюсуфа Мирзаалимова, Шохисты Каримовой и Содика Ортикова. На следующий день они были арестованы. 17 апреля в Подмосковье был задержан девятый фигурант уголовного дела о теракте в петербургском метро - Азимов. По данным ФСБ, он "осуществил подготовку террориста-смертника Джалилова".
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