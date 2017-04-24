В Москве прошел круглый стол - «Метафизическое измерение геополитики»

21.04.2017 11:56:23

Во вторник светлой седмицы, 18 апреля 2017 года на Патриаршем подворье Храма Рождества Иоанна Предтечи в Сокольниках состоялся международный экспертный круглый стол на тему – «Метафизическое измерение геополитики».

Инициаторами проведения мероприятия выступили такие известные общественные организации и СМИ, как Ассоциация Православных Экспертов, Союз Православных Граждан, Общероссийское общественное движение «Народный Собор», Изборский клуб Молдовы, Отдел по связям с Русской Православной Церковью и православным сообществом за рубежом Института Стран СНГ, Фонд поддержки христианских церквей «Международный фонд Христианская Солидарность», Международная Ассоциация «Христианство и Ислам», Информационное агентство «ПолитНавигатор».

В своем приветственном слове к участникам круглого стола, настоятель Патриаршего Подворья игумен Иоанн (Ермаков) сердечно поздравил всех с великим праздником Пасхи Христовой:

«Христос Воскресе, дорогие мои! Сегодня поистине праздников праздников и торжество из торжеств, сегодня Христос сокрушил державу смерти и упразднил ад. Благодаря Искупительной Жертве Христовой, каждый из нас, добровольно принявший ее спасительные дары, имеет реальную возможность стать новым человеком, человеком живущим «не под законом, но под благодатью» (Римлянам 6 глава 16 стих). Мы христиане знаем об этом, а окружающий нас мир, не соединенный со Христом Спасителем подобием смерти Его, и подобием воскресения – по-прежнему остается в неведении и рабстве у греха. Вот именно поэтому любые геополитические выкладки добровольных служителей уже побежденного властителя ада, не учитывают фактор прямого вмешательства Бога в ход мировой истории. Мы христиане на своем личном опыте знаем, что метафизика в истории – это вовсе не исключение из правила, а наличествующая закономерность. Еще раз – Христос Воскресе!».

Председатель Союза Православных граждан Валентин Лебедев в своем выступлении сугубо поблагодарил настоятеля Патриаршего Подворья игумена Иоанна (Ермакова) за его усердные труды по консолидации православной общественности. По мнению Валентина Лебедева, регулярное проведение ситуативных анализов по «злободневным темам» будет крайне востребовано, особенно в преддверии грядущих в следующем году выборов Президента Российской Федерации.

Заведующий отделом по взаимодействию с Русской Православной Церковью Института стран СНГ, Глава Ассоциации православных экспертов Кирилл Фролов в своем выступлении особо отметил тот факт, что в антироссийских действиях Запада не следует искать исключительно экономическую выгоду, этот вопрос, по его мнению, лежит скорее в области метафизики. «Европейский Союз сейчас для получения безвизового режима постсоветскими странами выдвигает требование легализации ЛГБТ. Слабость части нашей элиты состоит в том, чтобы прагматичными невоцерковленными глазами оценивать геополитическую реальность. Зачастую для наших оппонентов религиозные смыслы важнее экономических доводов и рациональных интересов» — считает Кирилл Фролов.

Кириллом Фроловым также было зачитано, а участниками круглого стола единогласно поддержано, официальное обращение Ассоциации православных экспертов на имя Посла Корейской Народно-Демократической Республики Корея в Российской Федерации товарища Ким Хен Чжуну:

«Христос Воскресе! Уважаемый товарищ Ким Хен Чжун! Ассоциация православных экспертов, объединяющая православное патриотическое экспертное сообщество России, заявляет о своем решительном неприятии угроз США народу и руководству КНДР. Мы солидарны с народом Корейской Народно-Демократической Республики в неприятии этого диктата.

Мы выражаем руководству КНДР благодарность за строительство храма Живоначальной Троицы в Пхеньяне и выражаем желание об установлении братских контактов с его приходом и Комитетом верующих КНДР, объединяющих православных христиан Корейской Народно-Демократической Республики. Мы просим вас о приеме нашей делегации, чтобы еще раз публично продекларировать свою позицию неприятия диктата США, поддержки трудового народа КНДР и поддержки Святого Православия в Корейской Народно-Демократической Республике».

Сопредседатель Общероссийского общественного движения «Народный Собор» Олег Кассин рассказал об успешном опыте своей организации в борьбе с попытками внедрения в России, так называемой «Ювенальной Юстиции». По его мнению, «западными стратегами хаоса», при беспрецедентной финансовой поддержке со стороны различных иностранных НКО, были предприняты титанические усилия для внедрения этой разрушающей сами устои исконной христианской морали системы. Но сим зловредным планам так и не суждено было сбыться, ибо - Сам Бог вмешался в «область человеческой реальной политики» и не допустил торжества зла, вопреки всем «казалось бы, математически безупречным расчетам».

Руководитель Изборского клуба Молдовы, Представитель Ассоциации православных экспертов в Молдове Владимир Букарский рассказал участникам круглого стола о недавних позитивных изменениях в Республике. По его мнению, недавняя победа на президентских выборах пророссийского кандидата Игоря Додона открывает новый этап во взаимоотношениях между нашими двумя странами. Молдова – это исконно православная страна, ментальному коду которой на генетическом уровне чужды так называемые «либеральные ценности» Европейского Союза. В последние годы «подобным Иуде» сторонникам евроинтеграции так и не удалось одурманить простой народ, соблазнив его «запретным плодом гедонизма и мнимого европейского благополучия», о чем красноречиво свидетельствуют результаты последних выборов.

Главный редактор Информационного агентства «ПолитНавигатор» Сергей Степанов поблагодарил организаторов мероприятия за приглашение присоединиться к обсуждению актуальных для всех мыслящих людей вопросов, лежащих в области онтологии происходящих событий, а не только в области простой исторической констатации без попытки всесторонне разобраться в причинах происходящего. По заверению Сергея Степанова, «теперь «ПолитНавигатор» на регулярной основе будет освещать работу православного экспертного сообщества».

Директор Фонда поддержки христианских церквей «Международный фонд Христианская Солидарность», Сопредседатель Международной Ассоциации «Христианство и Ислам» Дмитрий Пахомов особо отметил тот факт, что наши геополитические конкуренты, даже и не пытаются скрыть своих истинных планов, лежащих зачастую в области их религиозных воззрений, в том числе и в эсхатологической их части.

По мнению Дмитрия Пахомова, «красноречиво свидетельствует об этом издаваемый в Великобритании с 1843 года журнал «The Economist» - «Экономист» (фактически является рупором клана Ротшильдов) удивительным образом, с точки зрения простого обывателя, предвосхищающий грядущие события.

Так, журнал «The Economist» с обложной на текущий 2017 год, содержит в себе некие предсказания, выраженные через модифицированные карты «Таро». На одной из таких карт озаглавленных - «Death» (Смерть) на фоне восходящего солнца и ядерного гриба изображён всадник-скелет, держащий в руках косу.

Данное предсказание полностью коррелирует с актуальной геополитической обстановкой вокруг Северной Кореи, где существует реальная угроза первого с 1945 года боевого применения ядерного оружия, которое повлечет за собой многомиллионные человеческие жертвы и радиоактивное заражение значительных территорий».

Всеми участниками круглого стола «Метафизическое измерение геополитики» единогласно было высказано мнение о том, что Святая Мать Православная Церковь и православная общественность России и мира, имея в своем арсенале непобедимое оружие Евангельской Истины о Победителе смерти - Христе Воскресшем, должны сделать все от них зависящее, дабы донести до сильных мира сего мысль о насущной необходимости правильно расставлять акценты в отношении геополитических процессов.

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