Дайджест событий в Крыму за прошедшую неделю

21.04.2017 11:48:52





«Деоккупация Крыма» и поддержка официального Киева из-за рубежа

Суд в Гааге обязал Россию прекратить притеснять права крымских татар и украинцев в Крыму – украинские СМИ. Международный суд ООН согласился на введение временных мер по иску «Украина против России» для защиты прав граждан Украины в аннексированном Крыму. Об этом сообщил 19 апреля на открытых слушаниях в Гааге председатель суда Ронни Абрахам. Суд постановил, что есть факты непоправимого вреда, нанесенного правам украинцев. Суд, в частности, обязал Россию до вынесения финального решения прекратить притеснения прав крымскотатарского народа на представительство их интересов, в том числе путем деятельности Меджлиса, а также обеспечить наличие на аннексированном полуострове образования на украинском языке. В январе Украина подала иск в Международный суд против России о нарушении ею Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма и Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации. В начале марта в Международном суде ООН, высшем судебном органе в системе ООН, завершились публичные слушания, касающиеся первого этапа рассмотрения иска, а именно – решения вопроса, применить ли временные меры, о которых у суда просит Украина. Украина, среди прочего, просит суд добиться от России немедленно прекратить материальную и иную поддержку «групп, прибегшим к актам терроризма против гражданских в Украине», и оказать давление на эти группы, чтобы они в дальнейшем не совершали таких актов, а также воздержаться от дискриминации в Крыму, в частности остановить действие запрета Меджлиса крымскотатарского народа и его деятельности и расследовать исчезновение крымских татар. Решение Международного суда ООН о введении временных мер по иску «Украина против России» в связи с нарушением статей 2 и 5 Конвенции о предотвращении всех форм расовой дискриминации, является «безусловной победой украинских юристов и дипломатов». Об этом сообщил российский адвокат Николай Полозов в Фейсбуке 19 апреля. Он отметил, что временные меры включают предоставление прав крымским татарам на представительство собственных интересов, возобновление деятельности Меджлиса крымскотатарского народа и обеспечение обучения на украинском языке. «Трудности, сопряженные с вынесением решения о введении временных мер в связи с нарушениями Конвенции о запрете финансирования терроризма, были ожидаемы, поскольку «гибридная война», развязанная Кремлем, предполагала максимальное сокрытие доказательств участия России в конфликте на Донбассе. Однако, это решение не лишает Украину права собирать и представлять в международном суде ООН доказательства до начала рассмотрения иска по существу», – добавил Полозов. Источник: Крым Реалии, 20.04.17

Статью «Международный суд ООН разграничил Крым и Донбасс.

Судьи удовлетворили требования Украины частично» в издании «Коммерсант» от 20.04.17 – см. приложение 1

На постоянном форуме ООН по вопросам коренных народов расскажут о положении крымских татар - 24 апреля в Нью-Йорке на 16-ом постоянном форуме ООН по вопросам коренных народов пройдет сайд-ивент "Indigenous Crimean Tatars. Keeping the Dream Alive" ("Коренной крымскотатарский народ. Сохраняя мечту"). Организаторами мероприятия выступят Меджлис крымскотатарского народа, Крымскотатарский Ресурсный Центр, Эстонский институт по правам человека, Estonian development cooperation, Постоянное представительство Украины при ООН и Министерство информационной политики Украины.

На сайд-ивенте будут освещены следующие темы:

• Как крымские татары должны реагировать на продолжающиеся репрессии и нарушения прав человека, совершаемые оккупационными властями?

• Как глобальное сообщество коренных народов может поддерживать крымских татар в их борьбе за реализацию своих прав как коренного народа Крыма и Украины?

• Каким может быть позитивный вклад крымских татар в глобальное движение коренных народов?

Спикеры: Эскендер Бариев - член Меджлиса крымскотатарского народа, правозащитник; Гаяна Юксель - член Меджлиса крымскотатарского народа, главный редактор QHA; Эльвир Сагирман - крымскотатарский молодежный активист (Украина); Фетхи Куртий Шахин - крымскотатарский молодежный активист (Турция); Эмине Джеппар - первый заместитель министра информационной политики Украины.

Модератор: Оливер Лооде - эксперт Эстонского института прав человека.

Справка:

Постоянный форум по вопросам коренных народов (ПФКН) является вспомогательным органом Экономического и Социального Совета ООН (ЭКОСОС). Его мандат предусматривает обсуждение вопросов коренных народов, связанных с экономическим и социальным развитием, охраной окружающей среды, культурой, здравоохранением и правами человека. Постоянный форум по вопросам коренных народов ежегодно собирается в Нью-Йорке на десять рабочих дней, как правило, в мае (первая сессия состоялась в 2002 году).

Целями Постоянного форума является:

1. Предоставлять Совету, а также программам, фондам и учреждениями ООН экспертную консультативную помощь и рекомендации по вопросам коренных народов;

2. Повышать уровень осведомленности и содействовать интеграции и координации деятельности, осуществляемой в рамках системы ООН по вопросам коренных народов;

3. Разрабатывать и распространять информацию по вопросам коренных народов.

Источник: крымскотатарский ресурсный центр, 20.04.17

Мининформ Украины анонсировал конкурсы на радиочастоты для вещания на Крым - В апреле и мае состоятся конкурсы на радиочастоты, просчитанные для вещания на аннексированный Крым и зону АТО. Об этом 19 апреля сообщает пресс-служба Министерства информационной политики Украины. «Для нужд Крыма Комиссия (по вопросам восстановления вещания при Министерстве информационной политики Украины – КР) рекомендовала проведение конкурса на цифровую частоту, просчитанную для с. Чонгар Херсонской области. Это позволит охватить север Крыма цифровым сигналом 4-5 украинских телеканалов в стандарте DVB-T2», – сказано в сообщении. Ранее сообщалось, что Чонгарская телерадиовышка начала трансляциюрадиостанций на южные районы Херсонской области и аннексированный Крым. Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания 27 декабря 2016 года выдал лицензии четырем радиостанциям, которые смогут вещать на Крым. Ими стали Украинское радио (общественное вещание), местная херсонская радиостанция, крымскотатарское радио «Meydan», «Радио крымских громад». Лицензию для вещания Радио Крым.Реалии в FM-диапазоне на частоте 105.9 на территорию Крыма получила общественная организация «Радио крымских громад». Источник: Крым реалии, 19.04.17

В РФ сократилось число сторонников аннексии Крыма — украинские СМИ. В Российской Федерации за два года на 6% сократилось число сторонников аннексии Крыма. Об этом сообщает Центр журналистских расследований со ссылкой на результаты опроса "Левада-Центра". Так, согласно опросу, аннексию Крыма поддерживают 64% россиян, тогда как не поддерживают 23%. Вместе с тем, два года назад эти показатели были на уровне 70% и 18% соответственно. Также сообщается, 37% россиян высказались за то, чтобы Донецкая и Луганская области стали независимым государством. В марте 2014 года такого мнения придерживались 12% респондентов. Кроме того, сообщается, что согласно опросу, число россиян, которые считают, что восток Украины должен стать частью РФ сократилось в двое - 21% сейчас против 48% в марте 2014 года. Ранее исследования показали, что недовольство россиян общим ухудшением социально-экономической ситуации в стране изменило их отношение к государству, в том числе из-за оккупации Крыма. Источник: ЦЖР, 18.04.17

В Херсоне откроют украинскую версию Крымского медицинского университета - Депутаты Херсонской областной государственной администрации приняли решение о создании в Херсоне своего Крымского медицинского университета. Об этом со ссылкой на пресс-службу ведомства сообщает mk.ru в воскресенье, 16 апреля. Обращение по поводу открытия вуза будет направлено в кабинет министров Украины, отметил глава администрации Андрей Гордеев. «Мы планируем на Херсонщине принять 1000 студентов из Крыма и Донбасса», — добавил он. Депутаты администрации также выступили с предложением внести поправки в украинский закон о высшем образовании. По их мнению, в законе должна быть предусмотрена возможность получения крымчанами образования на территории Украины. Медицинская академия имени Георгиевского — высшее учебное заведение в составе российского Крымского федерального университета имени Вернадского, созданного в 2014 году. Источник: Лента.ру, 18.04.17

Компромат.Ru Compromat.Ru: "Альфа-банк Украина" против аннексии Крыма и связей с оккупантами. -- Крупный российский частный коммерческий банк - "Альфа-банк" - назвал полуостров Крым и территорию Донбасса оккупированными Россией. Об этом говорится в заявлении на его официальном сайте в украинском сегменте Интернета. Данное заявление было сделано в связи с размещением в Киеве рекламных щитов с изображением опол-ченцев Донбасса - Алексея Мозгового, Арсена Павлова (Моторола) и Михаила Толстых (Гиви), которых уже нет в живых. Видимо, поэтому слоган так и звучит: "Это всё, что останется после меня. Депозиты в "Альфа-банк". Кстати, погибшие донбассовцы называются на сайте кредитной организации "боевиками", и этот банк якобы "не имеет никакого отношения к размещению рекламы с их лицами". - "Альфа-Банк" одним из первых международных бан-ков прекратил работу на оккупированных (Россией - прим. ред.) территориях в полном соответствии с законодательством Украины: как в Крыму, так и на Донбассе, - говорится в заявлении. Источник: "Компромат.Ru" (compromat.ru), 14.04.2017

Медведчук: Киев лишит оснований передачу Крыма УССР, если отменит все советские законы - Таким образом, по мнению лидера общественной организации "Украинский выбор", министр юстиции Павел Петренко сознательно или несознательно "отказывается от принадлежности Крыма Украине" Реализация инициативы правительства Украины об отмене действия в стране всех законов времен СССР приведет к отказу и от документа, который обосновывает передачу Крымской области в состав УССР в 1954 году. Такое мнение в субботу выразил лидер общественной организации "Украинский выбор" Виктор Медведчук. "Если отменить все нормативные акты времен СССР, то, значит, и закон Украинской ССР от 17 июня 1954 года, согласно которому Крымская область была внесена в украинскую Конституцию", - отметил Медведчук. Таким образом, по его мнению, автор этой инициативы - министр юстиции Павел Петренко - сознательно или несознательно "отказывается от принадлежности Крыма Украине". Лидер "Украинского выбора" констатировал, что нет никакой пользы в отмене сразу всех законодательных актов СССР, "зато смысл происходящего понять можно: министр не умеет заниматься делом и потому старается выказать себя "прогрессистом". В этой связи он напомнил о том, что "вице-премьер (Вячеслав) Кириленко также решил не оставаться в стороне от "прогресса", предложив перенести День космонавтики с 12 апреля на 19 ноября. Медведчук предположил, что следующей мерой декоммунизации станет "отмена советской таблицы умножения "как не соответствующей "демократическим принципам" и введение новой, более европейской таблицы". Кабинет министров Украины 12 апреля одобрил законопроект о прекращении действия всех законов, актов министерств и ведомств СССР, которые были приняты до дня провозглашения независимости Украины и направил его на рассмотрение парламента. Петренко пояснял, что в течение шести месяцев с момента вступления в силу закона прекратят действие все подзаконные акты министерств, ведомств, комиссий, президиумов, в течение года прекратят действие все законы УССР и Советского Союза, в течение трех лет утратят силу все кодифицированные акты УССР. Фактически данным законом, по словам министра, Киев прекращает "советчину", которая есть в украинском законодательстве, и строит свою независимую правовую систему". Источник: sevastopol.su, 15.04.17

Самолет ВМС США провел разведку вблизи Крыма - Патрульный противолодочный самолет ВМС Соединенных Штатов P-8A Poseidon вечером в пятницу провел очередной разведывательный полет на южном побережье Крыма, пишет «Интерфакс» со ссылкой на данные сайтов, отслеживающих передвижения военной авиации. Отмечается, что борт под номером 168440 и с позывным PS146 вылетел с авиабазы на Сицилии. После этого он пролетел над территорией Греции и Болгарии, вошел в воздушное пространство Черного моря в районе Варны. Источник: Интерфакс, 14.04.17

Социально-экономическая сфера

Принят законопроект, регулирующий права на наследство в Крыму и Cевастoполе -- Госдума приняла в пятницу в первом чтении правительственный законопроект, регулирующий реализацию наследственных прав на территории Республики Крым и города Cевастoполя в связи с присоединением вышеуказанных регионов к РФ в марте 2014 года. Законопроектом оговаривается, что правила наследования РФ применяются к отношениям по наследованию на территории Крыма и Cевастoполя, если наследство открылось 18 марта 2014 года и позднее. В случае открытия наследства до 18 марта 2014 года применяется законодательство, действовавшее в Крыму и Cевастoполе до этой даты. В Крыму отмечают рост количества зарегистрированных прав на недвижимость В Государственном комитете по государственной регистрации и кадастру РК отмечают рост количества зарегистрированных прав на объекты недвижимости, находящиеся в республиканской собственности. Законопроектом предусматривается, что завещания, в том числе совместные завещания супругов, совершенные на территориях Крыма и Cевастoполя до дня их принятия в состав РФ, сохраняют силу вне зависимости от момента открытия наследства. Также законопроект определяет, что наследование выморочного имущества (имущество, не переданное никому из наследников по разным причинам) на территориях Крыма и Cевастoполя осуществляется в соответствии с законодательством РФ вне зависимости от момента открытия наследства. Как отмечают разработчики документа, "необходимость принятия законопроекта вызвана имеющимися различиями в правовом регулировании отношений по наследованию между законодательством РФ и Украины". Источник: "Новостной агрегатор Новотека" (news.allcrimea.net), 16.04.2017

Проблемы крымского бизнеса -- С момента присоединения Крыма к Российской Федерации прошло три года. Что происходит с местным бизнесом сейчас? Какие возникли новые возможности и проблемы? На основании данных об исполнении федерального бюджета и бюджетов Крыма и Cевастoполя, за три года федеральный центр потратил на Крым около 470 млрд руб. По подсчетам РБК это то в 1,6 раза превосходит валовой региональный продукт полуострова (286 млрд руб. в 2015г). В ноябре 2016 года постановлением правительства в очередной раз был увеличен общий объем финансирования ФЦП: бюджет программы, рассчитанной до 2020 года, вырос до 769,5 млрд руб. (с 681 млрд, указанных в августе 2014 года). В 2017 году федеральный бюджет выделит на ФЦП 164,8 млрд руб. Как такое значительное финансирование со стороны государства сказалось на крымском бизнесе? Вместе с с финансированием на полуострове выросла конкуренция. Количество тендеров увеличилось, но, вместе с тем, увеличилось и количество более опытных компаний "с материка". После присоединения к России возникла проблема оформления украинских сотрудников, традиционно приезжающих в курортный регион работать. Теперь им приходится тратить много времени и денег на оформление патентов, зачастую они платят повышенный НДФЛ (для нерезидентов он составляет не 13, а 30%), из-за этого местному бизнесу приходится поднимать приезжим зарплату. Компенсировать эти затраты может помочь крымская свободная экономическая зона (СЭЗ). Стоимость денег для предпринимателей Крыма достигает 20% годовых. Из-за риска подпасть под западные санкции на полуострове не присутствуют крупные российские банки, там работают только три кредитные организации - РНКБ, Генбанк и ЧБРР. У местных кредитных организаций ресурсов меньше, и к выбору клиентов они подходят более тщательно, если не сказать - придирчиво. Зачастую сотрудники банка требуют все новые и новые документы, и даже документы на личную недвижимость предпринимателя, что непонятно, когда кредит берется на фирму под залог ее недвижимости. Поэтому, предприниматели изыскивают возможность обратиться за кредитованием в материковые банки. Проблемы банковского кредитования малого бизнеса являются и причиной высоких темпов роста черного кредитного рынка. По словам предпринимателей, на сегодняшний день проще взять в долг у частной организации, чем обивать пороги банков, пытаясь получить законный кредит. (По заявлению пресс-службы РНКБ уровень одобренных заявок по кредитам для малого бизнеса в банке составляет 80%, в 2016 году объем кредитного портфеля юрлиц в РНКБ увеличился вдвое, а с начала 2017 года - еще на 30% и в настоящее время составляет 21 млрд руб. По словам представителя банка, средняя ставка по кредитам малому и среднему бизнесу составляет 14,5%, при этом банк учитывает финансовые результаты и кредитную историю бизнеса до 2014 года). Предприниматели жалуются и на безосновательные аресты активов, связанные с юридическими вопросами после присоединения Крыма. При Украине крымская компания могла взять кредит и даже вернуть его, но все равно подвергнуться аресту имущества по инициативе Федеральной службы судебных приставов. Залоговые требования по многим крымским кредитам формально до сих пор находятся у украинских банков или коллекторов. Полномочия по снятию арестов находятся на федеральном уровне и предпринимателям нужно собрать все старые документы, перевести их с украинского, передать приставам, чтобы они направили их в Москву, и ждать ответа. В Крыму традиционно высока доля теневой экономики. По последним доступным данным Росстата (третий квартал 2016 года), в среднем по России доля неформального сектора составляет 22,3%, а в Крыму - 37,1% (в Севастополе - 28,4%). Переход в белую экономику идет, но медленно, многим удобно оставаться в серой зоне. Местные власти работают над легализацией теневого сектора, на местах действуют специальные комиссии, которые выявляют предприятия, выплачивающие серые зарплаты. Кроме того, традиционно в летний сезон многие сдают жилье в аренду, избегая уплаты НДФЛ. Основные проблемы бизнеса в Крыму - переоформление прав собственности на имущество и договоров по аренде земли по российским законам, а также порядок размещения нестационарных торговых объектов. Бизнес в начале работы в российском Крыму сталкивался с земельными проблемами из-за отсутствия кадастров и генеральных планов. Даже если кусок земли был, было непонятно, какие дальнейшие планы на его использование. Вдруг там дорогу будут строить? Проблемы могут возникнуть и с переводом земли из одной категории в другую. С 2015 года в Крыму и Cевастoполе работает свободная экономическая зона. Участники СЭЗ получают льготы: резиденты не платят налог на прибыль организаций в федеральный бюджет (с 2017 года размер федеральной части составляет 3%), а в бюджет региона платят по пониженной ставке - 2% в первые три года, с четвертого по восьмой год - 6% и с девятого года - 13,5% (стандартная ставка в бюджет региона - 17%). Компании освобождаются от налога на имущество и земельного налога (на 10 лет и три года, соответственно), для них применяются пониженные тарифы страховых взносов - всего 7,6 вместо 30%. Переоформление Разрешительных Документов Однозначно нельзя сказать, проще или сложнее стало работать после присоединения к России. С одной стороны, стало больше бюрократии, появились сложности с украинскими сотрудниками, но, с другой - теперь понятно, как открывать бизнес, стали прозрачнее правила. Источник: "Новый Крым" (newc.info), 17 апреля 2017 г.

Спасенный моряк рассказал о крушении сухогруза в Черном море - Южная транспортная прокуратура признала законным и обоснованным уголовное дело, возбужденное по факту крушения сухогруза в Черном море. Как уже сообщала «РГ», дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 263 УК РФ было возбуждено Краснодарским следственным отделом Южного СУТ СК России. Кроме того, Новороссийской транспортной прокуратурой проводится проверка исполнения требований законодательства о безопасности плавания. Как сообщает пресс-служба Южной транспортной прокуратуры, по уточненным данным, ЧП произошло в 14 милях южнее Керченского пролива, за границами территориального моря Российской Федерации, вне границ акваторий морских портов. По информации источника в правоохранительных органах, преодолев Керченский пролив, судно решило здесь переждать шторм и бросило якорь. Сняться с якорной стоянки сухогруз не сумел из-за большой волны, натянувшей якорную цепь и расколовшей корабль. Это случилось около 3 часов 30 минут: точное время известно по сигналу SOS, поступившему с борта судна. Как считают эксперты, корабль должен был переждать шторм в безопасной бухте, а не выходить в море, но правоохранители пока не называют причины катастрофы, считая это преждевременным. Поиски членов экипажа затонувшего судна, в том числе его капитана, продолжаются. Как уже сообщалось, пока удалось поднять из воды тела двух погибших моряков и одного выжившего. Корреспонденту «РГ» удалось узнать его имя. Это 35-летний гражданин Украины Константин Черненко. В настоящее время он находится на борту танкера «Волгонефть 18». Спасатели подняли пострадавшего на борт в состоянии сильного переохлаждения, сейчас его состояние удовлетворительное. По словам этого моряка, на судне он работал мотористом. Он рассказал, что по сигналу SOS все члены экипажа собрались на мостике корабля, на всех были надеты гидрокостюмы. После крушения судна спасались на шлюпках и плотах. Морской спасательный координационный центр Новороссийска подтвердил, что на телах двоих членов экипажа, поднятых из воды, были гидрокостюмы. Источник: Российская газета, 20.04.17

На борту затонувшего в Черном море судна находились 9 украинцев - «Консул сообщает о девяти украинцах среди членов экипажа судна «Герои Арсенала». Ведутся спасательные работы», – сообщает департамент консульской службы МИД Украины в Твиттере. По сообщению управления МЧС России по Крыму, 19 апреля в 03:54 грузовое судно «Герои Арсенала» подало сигнал SOS, находясь в 14 морских милях от берега. После этого судно исчезло с радаров. На борту находилось 12 членов экипажа, среди них 9 украинцев, 2 россиян и 1 грузин. Судно с портом приписки Херсон шло под флагом Панамы. По предварительной информации российского МЧС, «Герои Арсенала» следовал из Азова в Турцию с грузом зерна. Источник: Российская газета, Авдет, 19.04.17

Депутат Госсовета: на объектах ФЦП в Ялте никого нет и никто не работает -- Работы по строительству образовательных учреждений, предусмотренных федеральной целевой программой, в некоторых регионах Крыма еще не начаты, что вызывает опасения у депутатов Госсовета Крыма. Как передает корреспондент РИА "Новый День", ввод этих объектов намечен на 2017 год, и в связи с задержками с их строительством, сроки предусмотренные ФЦП могут быть сорваны. По словам главы комитета Госсовета по образованию, науке, молодежной политике и спорту Владимира Бобкова, проверка темпов строительства учреждений сферы образования показала успехи Судака (кроме села Дачное), и в тоже время выявила серьезные проблемы у Ялты. "Большие переживания вызвало посещение Ялты. Из 4 объектов вводимых в 2017 году, рабочие лично ни на одном не обнаружены. Подготовительные работы были проведены, но в данную минуту по ряду причин, как я понимаю связанных и с проектировщиками, рабочих на объекте нет. Конечно же, это уникальная ситуация, о которой дирекция ФЦП проинформирована и мы надеемся, что будут приняты меры", - заявил Бобков, добавив, что теперь депутаты возьмут Ялту "под особый контроль". По мнению Бобкова, важность депутатского контроля за строительством объектов, предусмотренных ФЦП, можно оценить сравнив процесс с подготовкой к Олимпийским играм 2014 года, во время которой было налажено оперативное сотрудничество между органами власти и общественностью, что и позволило своевременно и качественно подготовить необходимую инфраструктуру в Сочи. Источник: "РИА Новый День" (novocrimea.ru), 2017-04-18

Путин подписал закон о льготах для депортированных из Крымской АССР- Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, который предусматривает упрощенный порядок при получении вида на жительство в России для тех, кто был незаконно депортирован с территории Крымской АССР. Документ, опубликованный на официальном портале правовой информации, принят Госдумой 5 апреля и одобрен Советом Федерации 12 апреля 2017 года. Согласно документу, льготы распространяются на самих граждан, а также на их родственников - бабушек, дедушек, отца, мать, супруга, супругу, детей, внуков, брата, сестру, усыновителя. Теперь для получения вида на жительство в РФ им не потребуется оформлять разрешение на временное проживание при условии представления справки о реабилитации, выданной органами внутренних дел, органами прокуратуры РФ или судом. Закон подготовлен во исполнение указа президента РФ "О мерах по реабилитации армянского, болгарского, греческого, итальянского, крымско-татарского и немецкого народов и государственной поддержке их возрождения и развития". По данным МВД по Республике Крым, с мая 2014 года по февраль 2015 года было подано 18 тыс. 345 заявлений граждан о выдаче справок о реабилитации. По предварительным данным, реальное количество таких граждан составляет около 40 тыс. человек. Для реализации закона дополнительного финансирования не потребуется. Источник: ТАСС, 17.04.17

В Крыму отметят День возрождения реабилитированных народов -- 21 апреля в Крыму пройдут мероприятия, посвященные третьей годовщине подписания указа президента РФ "О мерах по реабилитации армянского, болгарского, греческого, крымско-татарского и немецкого и итальянского народов и государственной поддержке их возрождения и развития". Об этом сообщает пресс-служба Госкомитета по делам межнациональных отношений и депортированных граждан РК. Меджлис снимает энергетическую блокаду Крыма Руководители крымско-татарского меджлиса, находящиеся на Украине, приняли решение снять энергетическую блокаду Крымского полуострова под давлением международной общественности и, в частности, Франции, которая пригрозила объявить меджлис террористической организацией. Основные праздничные мероприятия пройдут в Симферополе. Так, здесь в 10.00 состоится торжественная церемония закладки фундамента Соборной мечети. В мероприятии приметь участие руководство Крыма. В то же время в парке им. Тренева будут работать национальные павильоны, в которых представят этнические и национальные элементы быта проживающих в Крыму народов и работы мастеров декоративно-прикладного искусства. Также будут организованы концерт, детские площадки и театрализованный пролог "Все в тебе моя Родина Крым". Мероприятия в парке им. Тренева начнутся в 11.00, а завершатся в 18.00. Кроме того, на месте строительства мемориального комплекса возрождения реабилитированных народов на станции "Сирень" в Бахчисарайском районе в этот день освятят часовню и мечеть. Источник: "Новостной агрегатор ukr.net" (news.allcrimea.net), 17.04.2017

В Крыму устанавливают границы ООПТ региона -- Министерство экологии и природных ресурсов Республики Крым планирует завершить определение границ особо охраняемых природных территорий (ООПТ) осенью. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщила заместитель главы ведомства Алла Архангельская. Министерство экологии и природных ресурсов Республики Крым планирует завершить определение границ особо охраняемых природных территорий (ООПТ) осенью. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщила заместитель главы ведомства Алла Архангельская. Она рассказала, что процесс начался еще в 2016 году. На сегодняшний день в Крыму определены границы 50 ООПТ. "В настоящее время и министерством, и государственным автономным учреждением уже разработаны технические задания на остальные 140 объектов", - отметила Алла Архангельская. По ее сло-вам, завершение работ по установке границ ООПТ планируется на сентябрь-октябрь 2017 года. Источник: "Новости mail.ru, Крым" (news.mail.ru/inregions/crimea), 2017-04-17

Крымчане жалуются на московских коллекторов -- Сотрудник фирмы по возврату просроченной задолженности может звонить крымскому должнику из Москвы и требовать оплаты долга. Об этом сообщил главный судебный пристав Республики Крым Юрий Чудновец. По его словам, с начала 2017 года поступило четыре жалобы от крымчан на действия московских коллекторов. Данные жалобы были отправлены на рассмотрение в Москву. Кроме того, получены две жалобы на действия компаний, занимающихся микрофинансовой деятельностью. Их передали в Центробанк, который является контролирующим органом. Чудновец также сообщил о расследовании ещё двух жалоб, в которых граждане не указали, кто им звонил и требовал возврата долга. При этом он напомнил, что на крымском полуострове зарегистрировано 6 предприятий, имеющих право заниматься возвратом просроченной задолженности. Источник: "Новый Крым" (newc.info), 17 апреля 2017 г.

Не долиной единой -- Жители Симеиза обратились к Сергею Аксёнову с просьбой не допустить застройку уникального парка. На ситуацию с вырубкой тысячелетних можжевельников в Лименской долине, о которой впервые рассказал "Крымский ТелеграфЪ", обратили внимание в Ялтинской городской администрации. Андрей Ростенко, глава администрации Ялты: "К сожалению, я вынужден констатировать, что значительная часть участков была выдана до 2013 года, и полная информация о них отсутствует. На остальную часть участков были выданы первые решения тогда ещё Симеизского поселкового совета, по которым администрация обязана провести процедуру оформления земельного участка. Однако в данный момент мы эту процедуру приостановили. Также важно отметить, что на большинстве участков строительство не было начато, но кое-где их собственники пытаются начать работы". Помимо этого, сити-менеджер презентовал свою программу действий по урегулированию этого вопроса. "Во-первых, в проект генерального плана внесено предложение о присвоении данной территории статуса особо охраняемой природной территории местного значения. Во-вторых, департаментом архитектуры и градостроительства администрации Ялты введён мораторий на выдачу градостроительных условий для ведения строительства. В-третьих, проведена ревизия ранее выданных градусловий и готовятся документы об их отмене", - подчеркнул Андрей Ростенко. Любопытно, что за пять дней до появления этого заявления в одном из интервью глава ялтинской администрации также подумывал и об изъятии тех участков, на которые уже оформлены права собственности. "Что будет с теми участками, на которые уже оформлена вся документация, я пока не готов сказать. Думаю, что, наверное, решения будут пересматриваться, возможно, владельцам компенсируют потери за счёт средств федерального, муниципального или республиканского бюджетов. Возможно, выделят в виде компенсации другие участки. Данный вопрос будет обсуждаться дополнительно". Однако в официальном релизе ялтинской власти этого пункта уже не оказалось. Было бы сказано. В самом Симеизе данное заявление было воспринято скептично. Не только потому, что вопрос относительно участков, оформленных в собственность, так и повис в воздухе. Но и потому, что на уровне чиновников не было сказано ни слова об инвентаризации уникальных зелёных насаждений, произрастающих в Лименской долине. А без этой процедуры привлечь к более-менее существенной ответственности практически невозможно. Источник: "Крымский ТелеграфЪ" (ktelegraf.com.ua), 17.04.17

Бахчисарайский суд пожурил экстремистов и символически наказал - В Крыму завершился суд над семью экстремистами, задержанными накануне полицией в Бахчисарае. Исламские радикалы отделались лёгким испугом: получили по решению суда административные наказания - от 10 тыс. руб. штрафа до 12 суток админареста, сообщил адвокат Эдем Семедляев. Один из осужденных должен заплатить штраф, еще один получил двое суток админареста, двое - по трое суток, еще столько же - по семь суток, один - 12 суток, говорится в видеокомментарии защитника. "Новоросс. info" сообщал ранее, что в ходе обысков по месту проживания двух жителей Бахчисарая, 1995 и 1983 г.р, "изъята компьютерная техника, мобильные телефоны, литература экстремистской направленности". В отношении первого составлен админпротокол по ст. 20.2.2 (организация массового одновременного пребывания и (или) передвижения граждан в общественных местах, повлекших нарушение общественного порядка) и ст.20.3 КоАП (пропаганда либо публичное демонстрирование атрибутики или символики экстремистских организаций) КоАП РФ. В отношении второго - админпротоколы по ст. 20.3 и 20.29 КоАП (производство и распространение экстремистских материалов). По предположению крымских СМИ, задержанными в Бахчисарае были члены запрещенной на территории России радикальной исламистской организации "Хизб-ут-Тахрир-аль-Ислами" ("Партия исламского освобождения"). Источник: "Новоросс.info", 16.04.17

В столице Крыма сгорела птицефабрика "Южная" - 15 апреля, в Симферополе произошел пожар на птицефабрике "Южная". По словам горожан, сильный дым от огня был виден на протяжении более часа. "Уже как полчаса-час дымит. Сейчас даже чуть больше дым", "Дым видно с Ялтинской объездной", "Не слабо горит, мы с района Гавена видим огонь", - сообщали очевидцы происшествия вечером. По словам симферопольцев, пожарные расчёты смогли заехать на территорию птицефабрики спустя час после начала возгорания, когда здание почти догорело. На данный момент информации из официальных источников по данному происшествию не поступало. Источник: kafanews.com, 16.04.17

Аксенову не доверили строить подъездные пути к Керченскому мосту -- Федеральное агентство железнодорожного транспорта (Росжелдор) и ООО "Стройгазмонтаж" ("СГМ") заключили государственный контракт на строительство железнодорожных подходов к Крымскому мосту со стороны Керчи. Об этом сообщила пресс-служба министерства транспорта РФ."Контракт заключен во исполнение распоряжения Правительства РФ от 26 января 2017 года, которым "СГМ" определен единственным исполнителем работ по этому проекту. Цена контракта составляет 16,9 млрд руб и не может быть превышена. Расчёты по контракту подлежат казначейскому сопровождению в установленном законодательством РФ порядке", - сообщили в минтрансе РФ. В министерстве добавили, что управление строительством железнодорожных подходов будет вести департамент строительства моста через Керченский пролив "СГМ", который возглавляет Леонид Рыженькин. "Мы уже проводим мобилизацию сил и средств и готовы незамедлительно приступить к строительно-монтажным работам на объекте", - сказал Рыженкин. Строительство подходов предполагает прокладку по территории Крыма железнодорожной ветки протяженностью 18 км, которая примкнет к участку железной дороги Керчь - Джанкой. Дорога будет неэлектрифицированной двухпутной, с возможной электрификацией в будущем. Источник: "Новоросс.info" (novoross.info), 2017-04-14

Запущена вторая паромная линия в Крым -- Дополнительная линия паромной переправы запущена в Крыму. Благодаря этому ежесуточная пропускная способность керченского транспортного узла увеличится со 160 вагонов в сутки до 190 вагонов. По информации пресс-службы Крымской железной дороги, введение дополнительной линии позволит обеспечить максимальные потребности клиентов Крымского полуострова. Кроме того, за счет этого увеличатся объемы перевозок грузов и сократятся сроки доставки грузов. В будущем также запланировано увеличение ежесуточной пропускной способности вагонов через Керченский пролив. Как писал "ФедералПресс" ранее, Крымская железная дорога попала в проект прогнозного плана приватизации на 2017-2019 годы. Источник: "ФедералПресс" (fedpress.ru/region/crimea), 14.04.2017

В Крыму депутаты и чиновники договорились вычислить фамилию и должность спровоцировавшего "хаос в энергетике республики" -- Министерство промышленной политики Крыма обвинили в халатном подходе к исполнению требований республиканского законодательства. Как передает корреспондент РИА "Новый День", из-за несоблюдения ведомством закона "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности в Республике Крым", в энергетической отрасли Крыма царит бардак. "Наши предприятия, которые курирует министерство промышленной политики, не вырабатывают до конца требования закона о создании энергетического паспорта. Это вносит хаос и, естественно, министерство топлива и энергетики и ГУП "Крымэнерго", не могут точно рассчитать какому предприятию в каком регионе сколько нужно подать электроэнергии, чтобы оно эффективно работало", - заявил председатель комитета по промышленной политике, транспорту и топливно-энергетическому комплексу Госсовета Крыма Петр Запорожец. По его словам, проблему усугубляют "отдельные структуры, которые бесконтрольно берут электроэнергию". "Я очень сожалею, что у нас нет того госплана, который был при Советском Союзе. Он бы не дал работать предприятиям, пока бы не показали (энергетические паспорта)", - посетовал глава комитета. Пояснения внес замминистра промышленной политики Борис Кабаков. К слову, со следующей недели он возвращается на работу в минпромторг России, где до 2016 года занимал должность исполняющего обязанности директора департамента судостроительной промышленности и техники. "Мы в свое время в программу развития промышленности как раз закладывали средства на энергоэффективность. Нам вычеркнули это дело, к сожалению", - сообщил Кабаков. Запорожец предложил выяснить фамилию и должность человека, который решил вычеркнуть из программы пункты, связанные с расходованием электроэнергии в промышленной отрасли, и потребовать от него объяснения. "Мы не можем не контролировать этот вопрос - это будет убыточно для нас", - резюмировал депутат. Симферополь, Леонид Маковецкий. Источник: "РИА Новый День" (novocrimea.ru), 2017-04-14

Крым имеет минимальный объем госдолга среди субъектов ЮФО - Республика Крым среди субъектов Южного федерального округа имеет минимальный объем государственного долга. Как рассказала министр финансов РК Ирина КИВИКО, по состоянию на 1 января 2017 года, он составлял 5,3 миллиардов рублей, или 1,9% удельного веса в общем объеме госдолга субъектов ЮФО. По ее данным, на сегодняшний день Республика погасила 94% общей суммы задолженности по бюджетному кредиту. Это позволило Крыму занять лучшую позицию после Севастополя, у которого госдолг отсутствует, пишет «РИА Крым»., 15.04.17

Только 20% крымских пляжей готовы к сезону - Сотрудники аварийно-спасательной службы «Крым-Спас» обследовали и очистили дно акватории 63 пляжей полуострова, что составляет чуть более 17% от их общего количества. Как сообщили в пресс-службе крымского главка МЧС, эксплуатация пляжа без обследования дна акватории запрещается. До начала купального сезона на каждом пляже должно быть проведено водолазное обследование дна в границах заплыва с обязательным оформлением акта водолазного обследования. Источник: moicrimea.ru, 15.04.17

- Статью «А потом дадут копеечную компенсацию. Переселяемым из-за строительства Керченского моста крымчанам не дают новые квартиры в собственность» в издании «Новая газета» от 14.04.17 – см.приложение 2

- Статью «Квартирный разброс Почему в Судаке семьи врачей выкидывают на улицу» на ресурсе Лента.ру от 17.04.17 – см. приложение 2.1

-Статью «Газовая сверхдержава не умеет строить газовые электростанции» в издании «Независимая газета» от 14.04.17 – см. приложение 2.2

Органы власти и управления

Москва озолотила сенаторов и депутатов от Крыма - Сенаторы от Крыма Сергей Цеков и Ольга Ковитиди заработали в прошлом году более 7 миллионов рублей, что существенно превышает заработок других представителей республики и Севастополя в Федеральном Собрании РФ. Как свидетельствуют данные деклараций о доходах депутатов Государственной думы и Совета Федерации за 2016 год, Ковитиди в прошлом году заработала 7,6 миллиона рублей, тогда как Цеков – 7 миллионов. Их севастопольские коллеги по Совету Федерации Андрей Соболев и Ольга Тимофеева заработали 5 миллионов и 4,6 миллиона рублей соответственно. При этом заработок крымских депутатов Госдумы оказался заметно скромнее. Самыми высокооплачиваемыми из них по итогам прошлого года стали Константин Бахарев (3 миллиона рублей), Михаил Шеремет (2,9 миллиона рублей) и Андрей Козенко (2,75 миллиона рублей). Экс-прокурор Крыма Наталья Поклонская задекларировала 2,6 миллиона рублей заработка, Светлана Савченко – 2,5 миллиона, Руслан Бальбек – 2,4 миллиона рублей. Меньше всех из крымских депутатов Госдумы заработали в прошлом году представитель ЛДПР Павел Шперов (1,8 миллиона рублей) и севастопольский единоросс Дмитрий Белик (1,4 миллиона рублей). Источник: Аргументы недели-Крым, 17.04.17

Владельцы заводов, авто, пароходов: сколько зарабатывают депутаты Крыма - Председателю Госсовета Крыма Владимиру Константинову в 2016 году удалось заработать больше всех своих коллег. Как передает корреспондент РИА «Новый День», согласно поданной декларации, доход Константинова составил 83 миллиона 917 тысяч 188 рублей. Кроме того, он указал в декларации, что владеет квартирой и пятью нежилыми помещениями. Впечатляет и зарегистрированный автопарк спикера: Rover Range rover, BMW 750 Li xDrive 4dr All-wheel Drive, Wrangler и Chevrolet corvette. На втором месте по заработкам среди депутатов Госсовета президент ООО «Корпорация «ФМ» Фрунзе Мардоян. Он заработал 76 миллионов 837 тысячи рублей. При этом он задекларировал два земельных участка, жилой дом, торговый комплекс, два нежилых здания и офисно-выставочный центр. Из имеющего у депутата транспорта – Mercedes S550, BMW 745Li, Toyota Lexus LX 570 и две советские ГАЗ-14 «Чайка». На третьем месте по величине дохода в 2016 году директор ООО «Крымтурсервис 2004» Светлана Шабельникова. Она заработала 60 миллионов 242 тысячи рублей. Ей принадлежит 16 земельных участков, жилой дом, две квартиры и еще четверть квартиры, а также 18 нежилых помещений. Автомобиль депутата – Mercedes-Benz ML 350 BlueTec 4Matic. Председатель комитета по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Леонид Бабашов указал доход в 21 миллион 710 тысяч рублей. У него есть 5 земельных участков (три из которых на Украине), жилой дом, мельница и операторская с аптекой и офисными помещениями. Автомобили – BMW Х5 и Porshe Cayenne. Кроме того, у депутата есть спортивное судно MELGES-24 и несколько грузовых автомобилей. Супруга Бабашова заработала 6 миллионов 284 тысячи рублей. К слову, сын депутата – Артур Бабашов, является генеральным директором ООО «Альт-Эра», которое привлекается в Крыму в качестве подрядчика для выполнения дорожно-строительных работ. Председатель комитета по образованию, науке, молодежной политике и спорту Владимир Бобков заработал 5 миллионов 83 тысячи рублей, а его жена – 5 миллионов 932 тысячи рублей. Несмотря на достаточно высокий доход супруги депутата, в декларации указано, что ей принадлежит довольно простой автомобиль ВАЗ 21043. Председатель комитета по промышленной политике, транспорту и топливно-энергетическому комплексу Петр Запорожец заработал 3 миллиона 54 тысячи рублей. В его собственности половина квартиры и нежилое помещение. Машины нет. У заместителя председателя комитета по вопросам государственного строительства и местного самоуправления Сергея Шувайникова заработок составил 1 миллион 729 тысяч рублей. В то же время, он задекларировал 32 садовых земельных участка и две квартиры. Автомобили – ЗАЗ 110206 и Hyundai Solaris Самый низкий заработок среди депутатов оказался у заместителя председателя комитета по образованию, науке, молодежной политике и спорту Рэма Киселева – всего 94 тысячи 683 рубля. Его супруга получила годовой доход в 41 тысячу 662 рубля. У депутата есть две машины – Хонда Сити и Шевроле Авео. Также среди депутатов нашелся народный избранник, у которого в графе «доход» в декларации указано слово «нет». Это индивидуальный предприниматель Валерий Гриневич, также задекларировавший 6 земельных участков, жилой дом и склад. Его машины – Mercedes-Benz GL 450 и ВАЗ-21070. А вот декларация о доходах депутата Александра Котовского до сих пор на сайте Госсовета Крыма не опубликована. Источник: РИА Новый день, 19.04.17

Крымский общественник потребовал найти мужа Поклонской -- Данные о муже Натальи Поклонской не указаны в ее декларации о доходах за 2016, размещенной на официальном сайте Госдумы РФ. На это обстоятельство обратил внимание крымский общественник Александр Талипов. "Поклонская Н. В. заработала 2 611 903 руб, при этом не имеет ни квартир, ни машин, в пользование служебное жилье в Москве 79,80 кв.м и в Симферополе 116,60 кв.м…Вот только странно, пропал муж, в декларации его нет, к чему бы это, аль забыла указать?", - написал Талипов на своей страничке в "Фейсбуке". Позже он сообщил, что направил запрос в Госдуму, в котором привел ссылки на интервью Поклонской различным СМИ, в которых она говорит, что является замужней женщиной и венчалась со своим мужем. Источник: "Навигатор-Крым" (politnavigator.net), 17.04.2017

Ростенко повысили стоимость проживания в «Жемчужине» и обнаружили у него долг за коммуналку - Служба финнадзора Крыма обнаружила у сити-менеджера Ялты Андрея Ростенко долг за проживание в элитном корпусе санатория «Жемчужина». Установлено, что он проживал по заниженной цене, из-за чего государству нанесен ущерб в размере 40,81 тысяч рублей. Как сообщали ранее «Примечания», Ростенко платил за проживание на двухэтажной вилле в «Жемчужине» всего 29 тыс руб в месяц. Деньги перечислялись контролирующему санаторий ГУПу «Солнечная Таврика», связанному с семьей премьер-министра Крыма Сергея Аксенова. Результаты проверки аудиторы отправили в комитет по противодействию коррупции РК, куда ялтинцы неоднократно обращались с требованиями проверить деятельность главы администрации. По-видимому, после многочисленных публикаций в прессе, чиновники приняли решение повысить стоимость проживания в вилле санатория «Жемчужина» для Андрея Ростенко до 45 тысяч рублей в месяц, плюс электроэнергия по счетчику. При этом стоимость аренды виллы для госслужащего все равно осталась намного ниже рыночной. За 45 тысяч рублей в месяц в Ялте с мая по октябрь можно снять комфортную однокомнатную квартиру. Стоимость виллы на ЮБК, сопоставимой по комфорту с корпусом №10 «Жемчужины» обойдется обычному россиянину (не главе администрации города) в этом сезоне более чем в 200 тысяч рублей в месяц. Источник: Примечания, 20.04.17

Аксенов своим указом назначил замов начальника Службы капстроительства Крыма -- Глава Крыма Сергей Аксенов издал указ о назначении на должности заместителей начальника Службы капитального строительства Крыма Владимира Гнатовского и Романа Цинцевича. 18 апреля 2017 г. Симферополь. "Новый Крым". Соответствующий документ размещен на официальном портале Правительства Крыма. "Назначить Цинцевича Романа Сергеевича на должность заместителя начальника Службы капитального строительства Республики Крым",- сообщается в тексте документа. "Назначить Гнатовского Владимира Николаевича на должность заместителя начальника Службы капитального строительства Республики Крым",- говорится в документе. Источник: "Новый Крым" (newc.info), 18 апреля 2017 г.

Аксенов подписал указ о назначении заместителя председателя Госкомрегистра Крыма -- Глава Крыма Сергей Аксенов своим указом назначил Алексея Костина заместителем председателя Государственного комитета по государственной регистрации и кадастру Крыма. 14 апреля 2017 г. Симферополь. "Новый Крым". Соответствующий документ размещен на офи-циальном портале Правительства Крыма. "Назначить Костина Алексея Александровича на должность заместителя председателя Государственного комитета по государственной регистрации и кадастру Республики Крым", - сообщается в документе. Источник: "Новый Крым" (newc.info), 14 апреля 2017 г.

Директор филиала государственного унитарного предприятия республики «Крымские морские порты» «Керченский торговый порт» подозревается в получении взятки в крупном размере - Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Республике Крым возбуждено уголовное дело в отношении директора филиала государственного унитарного предприятия республики «Крымские морские порты» «Керченский торговый порт». Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере). По данным следствия, 18 апреля 2017 года директор филиала государственного унитарного предприятия республики «Крымские морские порты» «Керченский торговый порт», являясь депутатом Керченского городского совета городского округа города Керчь, получил от коммерческого директора общества с ограниченной ответственностью взятку в сумме около 170 тысяч рублей за действия по организации ускоренной перевалки каботажного груза в Керченском торговом порту и предоставлении иных льготных условий. После получения взятки подозреваемый был задержан с поличным сотрудниками УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю. В настоящее время проводится комплекс неотложных следственных действий, направленный на закрепление доказательственной базы, решается вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается. Источник: Пресс-служба СК РФ по РК, 20.04.17

Задержанный за взятку Казурин просится домой - Защита подала в Верховный суд Крыма апелляционную жалобу на решение о продлении срока содержания под стражей в отношении бывшего вице-премьера республики Олега Казурина, обвиняемого в получении крупной взятки. Как сообщил ТАСС его адвокат Игорь Морозов, в своей жалобе защита просит отпустить Казурина под домашний арест. Рассмотрение дела в апелляции пока не назначено, добавил он. Ранее сообщалось, что в начале апреля Казурину продлили срок содержания под стражей на три месяца. Задержанному в середине февраля бывшему вице-премьеру Крыма уже предъявлено обвинение по статье «Получение взятки в особо крупном размере» УК РФ. Свою вину он не признает. По данным СК РФ, с августа по декабрь 2016 года бывший чиновник получил через посредника часть ранее оговоренной суммы взятки в размере 27 миллионов рублей. За эти деньги Казурин обещал способствовать выбору одной из строительных фирм в качестве единственного поставщика при заключении контракта на строительство жилья в Крыму, а также гарантировал общее покровительство фирме при исполнении ею муниципального контракта. Источник: Аргументы недели-Крым, 17.04.17

В Крыму прокуратура выявила незаконное размещение рекламы на правительственных сайтах -- Крымская прокуратура выявила нарушение закона о конкуренции в виде размещенных на официальных сайтах правительства гиперссылок на интернет-ресурсы различных хозяйственных субъектов. По информации пресс-службы прокуратуры РК, в ходе проверки исполнения требований законодательства о защите прав предпринимателей выявлены рекламные баннеры субъектов предпринимательской деятельности на официальных страницах министерств курортов и туризма, строительства и архитектуры, сельского хозяйства, а также Государственного комитета по лесному и охотничьему хозяйству. Таким образом, предприятиям обеспечивалось продвижение на рынке услуг в порядке преимущества. В связи с этим прокуратура направила в управление ФАС РФ информацию о нарушении антимонопольного законодательства. Отмечается, что гиперссылки с официальных сайтов были удалены. Источник: "Новый Крым" (newc.info), 14 апреля 2017 г.

Жажда наживы чиновников Крыма ведет к возбуждению - За прошлый год в Крыму было возбуждено более 250 уголовных дел против чиновников, подозреваемых в коррупционных преступлениях. Как говорится в докладе врио руководителя управления процессуального контроля крымского Следкома Антона ДУНИНА, вначале апреля в республике возбудили уголовное дело против главы администрации Красноперекопска. Его подозревают в получении взятки. До этого Верховный суд Крыма оставил под стражей бывшего вице-премьера правительства Олега КАЗУРИНА. По данным следствия, с августа по декабрь 2016 года он получил через посредника часть ранее оговоренной суммы взятки в размере 27 миллионов рублей., 15.04.17

Ситуация в Крыму в изложении украинских СМИ

Россия не хочет мира с Украиной, поскольку воспринимает ее как прямую угрозу выживанию путинского режима - Об этом секретарь СНБО Александр Турчинов сказал во время своего выступления на открытии программы Стратегическое лидерство: сектор безопасности и обороны Украины. Турчинов отметил, что уже больше 3 лет продолжается агрессия Кремля против Украины, которая смогла остановить врага, но заплатив слишком высокую цену – тысячами жизней украинцев. Россия не хочет мира и воспринимает возникновение сильного, демократического, европейского украинского государства как прямую угрозу выживанию путинскому режиму. Кремль продолжает готовиться к полномасштабной войне, которая угрожает не только Украине, но и другим государствам Центральной и Восточной Европы, а также окончательной потерей независимости стран, которые сейчас находятся в кремлевской "орбите". – подчеркнул он. По словам Турчинова, о подготовке Москвы к войне свидетельствует очень много факторов. В частности, президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому с 1 июля 2017 года будет увеличена численность военнослужащих ВС РФ до 1,9 миллиона человек. "Расширен набор в отдельные военные учебные заведения РФ, курсанты которых привлекаются к ведению боевых действий в отдельных районах Донецкой и Луганской областей. Уже развернута наземная группировка вооруженных сил России, которая включает около 50 тысяч военнослужащих, не считая боевиков 1 и 2 армейских корпусов на временно оккупированных территориях Донбасса", – добавил секретарь СНБО. Александр Турчинов подчеркнул, что также командование ВС РФ поддерживает в постоянной боевой готовности к применению группировку "Север", развернутую на территории оккупированного Крыма. На полуострове расположено наступательное вооружение, в том числе ракеты, которые могут нести ядерные боеголовки. Источник: 24 канал, 20.04.17

Военный-предатель из Крыма Одинцов на суде в Киеве отказался от услуг адвоката - Перешедший на службу России бывший украинский военнослужащий из Крыма Максим Одинцов на заседании суда 19 апреля в Киеве отказался от услуг своего адвоката Юрия Григоренко. Об этом сообщает Центр журналистских расследований со ссылкой на Крым.Реалии Он также добавил, что обвиняемый отказался от защитников в виду того, что его семья не в состоянии нести затраты по оплате услуг адвокатов. Следующее судебное заседание состоится 25 апреля в 13:00. Напомним, 20 ноября 2016 года СБУ задержала на КПВВ «Чонгар» на админгранице с оккупированным Крымом двух бывших украинских военнослужащих Александра Баранова и Максима Одинцова, которые после аннексии полуострова, изменив присяге, перешли на службу в Вооруженные силы РФ. По информации СБУ, задержанные Одинцов и Баранов пытались незаконно получить в Украине дипломы о получении высшего образования, чтобы стать офицерами в армии РФ. Одинцов и Баранов после задержания СБУ были переданы военной прокуратуре, которая сообщила им о подозрении в дезертирстве и госизмене, в Николаеве суд избрал для них меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 2 месяца. Источник: ЦЖР, 20.04.17

В Керчи вандалы осквернили крымскотатаркое кладбище - Об этом сообщает Центр журналистских расследований со ссылкой на Крымскотатарский ресурсный центр. Вандалы обрисовали краской надгробные камни и разрушили ограды. После оккупации Крыма РФ участились случаи осквернения мемориалов, посвященных депортации крымскотатарского народа. В прошлом году вандалы осквернили мемориал в Севастополе, посвященный турецким воинам, которые погибли в годы Крымской войны. Источник: "Центр журналистских расследований", 20.04.17

Активисты в России готовятся выйти на одиночные пикеты, чтобы говорить о частных проблемах Крыма - В очередной раз активисты инициативной группы "Стратегия-18" вечером 18 апреля готовятся выйти на серию одиночных пикетов в российском Санкт-Петербурге, чтобы рассказать о проблемах в Крыму. В этот день активисты приняли решение говорить не только об общей ситуации, но и выделить частные случаи. "До сих пор мы говорили о всем комплексе проблем, сейчас мы в этом комплексе начинаем выделять частные вещи, которые случились за этот месяц. В этом плане выделяется масштабная облава в Бахчисарае, она показательна, но это совсем не значит что процесс давления начался 13 апреля", - рассказала Крым. Реалии представитель пресс-службы движения "Солидарность", участники которого входят в инициативную группу "Стратегия-18", Ольга Смирнова. Активисты подготовили тематические плакаты, в частности на одном из них говорится о судьбе Руслана Зейтуллаева, которого Северо-Кавказский окружной военный суд признал виновным в "участии в террористическомом сообществе", в ответ осужденный объявил о начале голодовки. Отдельный информационный плакат активисты посвятили депортированному из Крыма крымскому татарину Недиму Халилову, который находится в фильтрационном пункте в Ростовской области. "Ситуация с Халиловым из серии - хоть смейся хоть плачь. Он поставил в патовую ситуацию российскую власть, которая не желает вернуть его в Крым, но и не может не дать ему этой возможности. Источник: "Крым.Реалии", 18.04.17

В Крыму продолжилось рассмотрение "дела" журналиста Николая Семены -- В так называемом Железнодорожном районном суде Симферополя во вторник, 18 апреля, проходит еще одно заседание по "делу" крымского журналиста Николая Семены. По словам адвоката Александра Попкова, на заседании "суд" допросит "свидетелей" обвинения, передают "Крым. Реалии". Источник: "15 МИНУТ" (15minut.org), 18 апреля 2017

Правозащитники просят обеспечить мониторинг заседаний по делу Зейтуллаева и допустить к нему независимых медиков -- Представители ведущих правозащитных и общественных организаций Украины обратились к иностранным посольствам в РФ и к ЕС в связи с заявлением политзаключенного по "делу Хизб ут-Тахрир" Руслана Зейтуллаева о бессрочной голодовке. Правозащитники и общественники обеспокоены состоянием политзаключенного и просят международные неправительственные организации, которые имеют представительства в РФ, обеспечить мониторинг судебных заседаний по делу Зейтуллаева и выступить с политическими заявлениями в поддержку политзаключенного. Как известно, Зейтуллаев, которого обвиняют в "организации террористической деятельности", а именно в организации ячейки "Хизб ут-Тахрир" в Крыму, на заседании суда 4 апреля объявил бессрочную голодовку и выдвинул ряд требований, в том числе освободить его и других политзаключенных. На заседании 14 апреля, как сообщил тогда адвокат Эмиль Курбединов, Зейтуллаев уже не мог говорить стоя. Политзаключенный за 10 дней скинул более 6 кг. Представители общественных и правозащитных организаций серьезно обеспокоены состоянием политзаключенного и требуют обеспечить доступ независимых медиков для обследования Зейтуллаева. "Мы крайне обеспокоены как состоянием Руслана, так и отсутствием резонанса и должной реакции на его голодовку, а также стремительным увеличением списка крымских татар, которых сажают за решетку по политическим мотивам в Крыму, лишая права на свободу вероисповедания. Поэтому обращаемся к мировой общественности и украинской власти с рядом просьб и надеемся на вашу поддержку", - говорится в обращении, которое на своем сайте опубликовала общественная организация "Крым-SOS". Накануне, уполномоченный президента Украины по делам крымскотатарского народа, народный депутат Мустафа Джемилев призвал Зейтуллаева прекратить голодовку. Источник: "15 МИНУТ" (15minut.org), 18 апреля 2017

В Крыму признали ситуацию в портах "катастрофической" - Центр журналистских расследований -- Об этом в пятницу в Симферополе заявил "глава комитета по промышленной политике, транспорту и топливно-энергетическому комплексу Госсовета Крыма" Петр Запорожец, сообщает Центр журналистских расследований со ссылкой на информацию пресс-службы "крымского парламента". "Если проанализировать, что творится в крымских портах - ситуация катастрофическая. В Феодосийском порту до 2016 года работало более 1 300 человек, осталось только 400. В Евпатории работало 600-700 человек, в настоящее время только 136, порт парализован. Кроме Ялтинского порта никакого нет оживления", - сказал Запорожец. Он также обвинил чиновников "министерства транспорта Крыма" в игнорировании данной проблемы. "Усложняет работу порта в Евпатории и крымская таможня, которая конфликтует с профильным министерством. Все идет к тому, чтобы порт разорить и в конечном итоге продать", - добавил "глава комитета". По его словам, разобраться с данной ситуацией должна "крымская прокуратура". Источник: "Центр журналистских расследований" (investigator.org.ua), 14.04.2017

На схему доставки грузов в Крым хотят потратить 32 млн рублей - В аннексированном Крыму планируют разработать транспортно-логистическую схему доставки грузов для строительства объектов на полуострове. Объем финансирования проекта на 2017 год составляет 31,79 млн рублей (14,5 млн грн – КР), эта цифра предусмотрена ФЦП. Об этом сообщают в пресс-службе подконтрольного Кремлю Минстроя Крыма. «В транспортно-логистической схеме доставки грузов будут отражены оптимальные маршруты доставки строительных материалов в Республику Крым», – заявил подконтрольный России первый заместитель министра строительства и архитектуры Крыма Владимир Локтионов. Источник: Крым.Реалии, 15.04.17

Разное

Ощадбанк выиграл суд против Сбербанка РФ -- Украинский Ощадбанк выиграл суд про-тив Сбербанка России и добился запрета последнему использовать обозначение "Сбербанк", сообщает пресс-служба Ощадбанка. - 18 апреля 2017 года Хозяйственный суд г. Киева вынес решение, согласно которому были признаны недействительными десять торговых марок Сбербанка, лишены последнего доменного имени sberbank.ua и удовлетворено требование о запрете использовать торговую марку "Сбербанк", - сказано в сообщении. Источник: "QHA - Kpымские новости" (qha.com.ua), 19.04.2017

Зубкова не пускают на Ялтинский экономический форум - Владелец парка львов «Тайган» и ялтинского зоопарка «Сказка» Олег Зубков рассказал, что его не спешат аккредитовывать на Ялтинский международный экономический форум, который должен пройти уже 20-22 апреля. «Я действительно в законном порядке полтора месяца назад подал документы на регистрацию. На прошлой неделе позвонили организаторы, сказали, что всех кандидатов согласовывает Совет министров Крыма. До сих пор мое участие в форуме не согласовано», — посетовал Олег Зубков. Он отметил, что ему интересно было бы побывать на ЯМЭФ, посетить который приезжают чиновники из Москвы разного ранга, а также многочисленные инвесторы. «Мероприятие очень знаковое. Очень жаль, если меня не аккредитуют по каким-то надуманным причинам», — сказал Олег Зубков. В то же время владелец «Тайгана» и «Сказки» заметил, если на форум в конечном счете его не допустят, катастрофы не будет. «Произойдет этот или нет, увидим в ближайшее время. Если что проведу встречи где-то в аэропорту, на вокзале или в «Тайгане». Не привыкать», — резюмировал Олег Зубков. Источник: Примечания, 18.04.17

17 апреля - черный день в истории крымскотатарского народа – Как сообщают украинские СМИ, 17 апреля 1938 года черными буквами вписано в историю крымских татар. Начиная с этого дня, в течение трех суток в застенках Симферопольской городской тюрьмы палачами НКВД были расстреляны лучшие представители крымскотатарской интеллигенции. Все они проходили по уголовным делам как предатели родины и ставленники антисоветского режима. Самых ярких обще-ственных деятелей, ученых и представителей политической элиты народа обвиняли в шпионаже и национализме. По подобным обвинениям в концлагеря были отправлены сотни представителей крымскотатарской интеллигенции. В то время сталинские репрессии в отношении крымских татар набирали силу. Это была очередная попытка преступного коммунистического режима лишить голоса крымскотатарский народ. До сих пор точно не установлено, сколько за те три дня погибло представителей крымскотатарской интеллигенции и где похо-ронены их тела. Источник: "QHA - Kpымские новости" (qha.com.ua), 17.04.2017

Украинского депутата заметили на отдыхе в Крыму -- Нардеп Верховной рады Украины Игорь Шкиря во время прошлой пленарной недели отдыхал в Крыму. Об этом передает издание Life со ссылкой на украинский портал "Центр журналистских расследований". Депутат прибыл на полуостров на собственном автомобиле вместе с сыном Дмитрием, который работает помощником отца-депутата. Они провели неделю в парк-отеле "Марат" в Гаспре. Хотя, согласно электронной регистрации народных депутатов, Игорь Шкиря присутствовал на всех заседаниях в Верховной Раде. Но ни в одном голосовании он не участвовал. Источник: "FORPOST (проект П.Лебедева)" (forpost-sevastopol.ru), 2017-04-16

Приложение 1

Международный суд ООН разграничил Крым и Донбасс

Судьи удовлетворили требования Украины частично

Коммерсант, 20.04.17

Первая схватка Украины и России в Международном суде ООН, по сути, завершилась ничьей. Судьи удовлетворили требование Киева ввести в отношении Москвы обеспечительные меры по Конвенции о ликвидации расовой дискриминации, обязав российские власти соблюдать права крымских татар и гарантировать обучение на украинском языке в Крыму. В то же время суд отказал Украине в обеспечительных мерах против России по Конвенции о запрете финансирования терроризма, не наложив на Москву никаких обязательств по Донбассу. Теперь сторонам предстоит многолетнее разбирательство по существу. Вчера в Международном суде ООН в Гааге огласили первое важное решение по иску Украины против России. Напомним, в поданном в январе исковом заявлении Киев обвинил Москву в нарушении двух договоров: Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма 1999 года (ратифицирована Россией в 2002 году) и Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации 1965 года (ратифицирована СССР в 1969 году). Как следует из поданных украинской стороной в суд документов, Россия якобы нарушила первую конвенцию, "поставляя тяжелые вооружения, денежные и людские ресурсы нелегальным вооруженным группировкам, в том числе так называемой Донецкой народной республике (ДНР) и Луганской народной республике (ЛНР)". "Россия знала, что эти группировки осуществляют террористические акты, направленные против мирного населения",— сказано в исковом заявлении. К терактам, вину за которые, по мнению заявителей, несут власти ДНР и ЛНР, причисляют, в частности, атаку на малайзийский Boeing MH17, подрыв автобуса под Волновахой, обстрел жилых районов Мариуполя и Краматорска, взрыв на митинге в Харькове. Вторую конвенцию Россия, по мнению украинской стороны, нарушила, "ущемляя права крымских татар и этнических украинцев в Крыму". В соответствии с предъявленными обвинениями Украина выставила перечень из более чем трех десятков требований, которые, по мнению украинской стороны, суд должен был бы адресовать Москве в рамках обеспечительных мер, вводимых на период судебного разбирательства. В списке упоминается "полное и безусловное прекращение" любой поддержки незаконных вооруженных групп на востоке Украины, восстановление контроля над российско-украинской границей на всем ее протяжении, обеспечение права на собрание Меджлиса крымских татар (его деятельность запрещена по решению Верховного суда РФ) и в целом прав нацменьшинств "в оккупированном Крыму", а также выплаты репараций жертвам обстрелов и бомбежек. На прениях сторон, состоявшихся в начале марта, представители России убеждали судей, что Москву нельзя считать стороной конфликта в Донбассе, а в Крыму с правами человека все в порядке (см. "Ъ" от 10 марта). К некоторым российским аргументам суд в итоге прислушался, отказавшись привлекать Россию к ответственности за "поддержку терроризма" и не наложив на нее никаких обязательств по Донбассу. "Нас это устраивает",— сказал "Ъ" источник в российской делегации в Гааге. Ситуация на востоке Украины описывается в судебном заключении в достаточно обтекаемых формулировках. По сути, судьи лишь напомнили о необходимости выполнения минских договоренностей, не обвинив в их неисполнении ни Москву, ни Киев. "Суд ожидает, что Стороны (имеются в виду Россия и Украина.— "Ъ") путем индивидуальных и совместных усилий будут работать над полным исполнением Пакета мер для достижения мирного урегулирования конфликта в восточных регионах Украины",— говорится в документе. В то же время судьи обязали Москву в рамках соблюдения Конвенции о ликвидации расовой дискриминации воздержаться от ущемления прав крымских татар, разрешить деятельность Меджлиса и обеспечить доступность в Крыму образования на украинском языке. Суд отметил, что сообщества крымских татар и украинцев в Крыму находятся "в уязвимом положении". Председатель крымскотатарской общественной организации "Милли Фирка" Васви Абдураимов решение суда ООН в части деятельности Меджлиса считает вмешательством во внутренние дела России. "Если какие-то проблемы существуют у того или иного сообщества на территории любого государства, то уместно ставить вопрос о гарантиях защиты прав этого сообщества. Но заявлять о защите каких-то конкретных организаций — это вмешательство во внутренние дела государства. Есть определенный порядок создания, деятельности и закрытия организаций, это внутреннее дело государства, а не вопрос, который должен быть рассмотрен на уровне суда ООН",— пояснил он в комментарии "Ъ". Против восстановления деятельности Меджлиса на территории России выступает и сопредседатель организации "Крымские татары — Крым — Россия" Шевкет Маметов. "Они (лидеры Меджлиса.— "Ъ") инициировали этот судебный процесс, чтобы получить гранты от Запада,— заявил он "Ъ".— В Крыму права крымских татар полностью обеспечены: наконец принят указ о реабилитации народа, который мы ждали 70 лет, открываются школы, строятся мечети, в том числе Соборная мечеть, в микрорайонах компактного проживания крымских татар строятся дороги, проводят коммуникации. Мы идем вперед, мы развиваемся". По словам Шевкета Маметова, Меджлис за время деятельности в Крыму "за счет простых людей накалял на полуострове обстановку, сталкивая лбами крымских татар со славянами, поддерживал террористические организации вроде "Хизб-ут-Тахрир"". "Мы, крымские татары, против этих кровососов, которые сидели на наших шеях",— резюмировал собеседник "Ъ". Несмотря на неоднозначное решение суда, обе стороны вчера настаивали на том, что решение говорит об их победе. Президент Украины Петр Порошенко назвал решение суда "многообещающим". Глава украинской делегации, замминистра иностранных дел Украины Елена Зеркаль вчера также заявила, что удовлетворена вынесенным решением. Кремль и МИД РФ вердикт не комментировали, однако глава комитета Совета федерации по международным делам Константин Косачев сказал, что Киев "промахнулся", захотев привлечь Россию к ответственности за "поддержку терроризма". Теперь сторонам предстоит многолетнее разбирательство по существу.

Приложение 2

«А потом дадут копеечную компенсацию»

Переселяемым из-за строительства Керченского моста крымчанам

не дают новые квартиры в собственность

Новая газета, 14.04.17

Переселенцы из зоны строительства Керченского моста утверждают: чиновники пытаются лишить их обещанных новых квартир. Чиновники в ответ называют заявления людей «торгом».30 марта крымские СМИ торжественно сообщили о готовности домов для переселенцев из Цементной слободки — района Керчи, попавшего в санитарную зону Керченского моста, и потому подлежащего сносу. В местных газетах публиковались фотографии людей, восторженно смотрящих на новые квартиры с чистовой отделкой. «Поручение президента выполнено в полном объеме. На мой взгляд, очень приличные получились дома», — заявил на камеры глава республики Сергей Аксенов. Спустя две недели в редакцию «Новой» пришло письмо от пяти семей из Цементной слободки. «По закону при изъятии квартир, находящихся в собственности, владельцам должны передаваться новые квартиры также в собственность. Местные власти на собраниях так и обещали сделать, — писали люди. — Но в последний момент вместо этого предложили собственникам подписать некое соглашение, в котором: 1) мы разрешаем снести наши старые дома прямо сейчас; 2) новые квартиры нам «дают» по договору хранения (да-да, не оформляют в собственность, это даже не соцнайм с пропиской). Цену обещаниям администрации города оформить [собственность] когда-нибудь в прекрасном будущем мы знаем. Перед глазами есть почти такой же случай у нас в городе. Людей переселили из аварийного жилья в новое, старый дом снесли, а теперь на просьбы выполнить обещанное и оформить квартиры, в которых они живут, администрация смеется им в глаза, спрашивая: «А какая собственность у вас была? Покажите этот дом». Курирует переселение в Керчи Боженко Рустем Сергеевич (внештатный советник Главы Республики Крым). Именно Рустем Сергеевич угрожает, что если не подпишем данный отказ, то наши квартиры отдадут другим людям, вокруг старого дома все перекопают, что нельзя будет физически туда попасть. А потом просто дадут копеечную компенсацию в принудительном порядке и разрушат наше жилье». — 25 марта этого года у жителей нашего района состоялся разговор с господином Боженко. Он пояснил, что оформить новые квартиры в собственность пока невозможно из-за каких-то юридических проволочек. Якобы нужно сначала снести наши дома, — рассказала «Новой газете» подписавшая письмо в редакцию жительница Цементной слободки Наталия Марголина. — Многие жители, особенно собственники, сказали, что никогда на такое не подпишутся. По словам Наталии, в предложенном правительством Крыма и администрацией Керчи соглашении, жителей смущает не только тот факт, что квартиры им отдают лишь на хранение в соответствие со статями 886-906 ГК РФ, но и другие детали. — У квартиры, в которой я проживаю сейчас, шесть собственников, включая двоих несовершеннолетних детей, — говорит Марголина. — При этом подписать договор чиновники предложили только моей маме. Остальные собственники не важны? В соглашении также говорится, что взамен нашей квартиры нам дадут две метражом 40,2 и 47,6 кв. м. Но на деле эти квартиры меньше: каждая около 36 квадратных метров. Наталия также предоставила в распоряжение «Новой газеты» копию соглашения, которое предложено подписать жителям Цементной слободки. В документе говорится, что он действует «до момента заключения соглашения об изъятии недвижимого имущества, в соответствии с которым взамен изымаемого имущества гражданину предоставляется квартира». На каких правах будет предоставлена квартира, не уточняется. «Новая газета» связалась с курирующим вопросы переселения советником главы Республики Крым Рустемом Боженко. — Ситуации, при которой люди останутся на улице, не будет, — заверил он. — Существуют определенные правовые механизмы. Мы не можем дать право собственности на квартиры раньше, чем будет изъята земля под старыми домами. Отмечу, что до выдачи в собственность квартир в новых домах, у людей сохраняется право собственности на их жилье в Цементной слободке. Соглашение, которое мы предлагаем, необходимо подписать, потому что в новых квартирах установлены газовые плиты, котлы, иная техника. И мы не хотим, чтобы получилось так, что это выломают, куда-то увезут, а потом скажут: «Ничего не было». Причина обращений этих людей в СМИ, на самом деле, иная: у многих из них на Цементной слободке были пристройки, за которые они хотели бы получить компенсации, но на которые нет никаких документов. Потому и жалуются: это форма торга.

Приложение 2.1

Квартирный разброс

Почему в Судаке семьи врачей выкидывают на улицу

Лента.ру, 17.04.17

В крымском Судаке администрация города решила выселить нескольких медиков из муниципального жилья. Предписание о выселении вручили пятерым врачам местной больницы. Хотя в свое время городские власти сами пригласили врачей на работу и предоставили им квартиры. Щедрость чиновников объяснялась тем, что Судак остро нуждался в квалифицированных медицинских кадрах. С тех пор мало что изменилось: городу по-прежнему не хватает медперсонала. Однако мэрия настаивает на скорейшем освобождении докторами жилплощади. Кому пришло в голову решать квартирный вопрос в Судаке таким образом и кто теперь будет лечить горожан, разбиралась «Лента.ру».

Ну, с наступающим!

Освободить занимаемую жилплощадь в десятидневный срок предложили пятерым врачам судакской горбольницы — терапевту Ольге Последовой, возглавляющей отделение платных услуг клиники, хирургу Михаилу Сахарову, анестезиологу Андрею Гнутову, работающему в больнице вместе с супругой — главной медицинской сестрой Натальей, единственному в городе судмедэксперту Виктору Андросову и начмеду Марии Клочковой. Формальный повод — переход городской больницы из одной юрисдикцию в другую. «Изначально эти квартиры относились к коммунальной форме собственности, и проживать в них могли лица, получающие заработную плату из местного бюджета», — рассказывает Ольга Последова. После воссоединения Крыма с Россией медицину полуострова стал финансировать Минздрав РФ, то есть федеральный бюджет. «И власти сочли, что мы уже не имеем права занимать это жилье», — пояснила врач. Медикам отказались продлевать договор социального найма, а потом и вовсе вручили требование об освобождении квартир. Причем место и время для этого власти Судака выбрали с нескрываемым цинизмом. «6 марта нас пригласили в малый зал администрации города», — вспоминает Ольга Последова. По ее словам, сначала мэр Владимир Серов торжественно поздравил женщин-врачей с наступающим 8 Марта, а после попросил всех подойти к нему и вручил... предписание о выселении. «Это было так больно и унизительно», — сокрушается терапевт с более чем 30-летним стажем работы. Почему глава города решил поучаствовать в этом лично, остается только догадываться. Возможно, чиновники, обязанные заниматься подобными вопросами по долгу службы, были слишком заняты.

Приезжайте к морю

Чтобы устранить дефицит медицинских кадров, власти Судака в 2007 году приняли решение пригласить специалистов из других городов. С 2007 по 2010 год пять высококвалифицированных врачей, в основном из Симферополя, подписали с горсоветом контракт. Суть его в том, что они переезжают в Судак, поступают на работу в местную горбольницу, за что получают по договору социального найма служебные квартиры. Более того, согласно решению администрации города, по истечении десяти лет доктора должны были получить право на приватизацию жилья. «Когда восемь лет назад меня пригласили работать в Судак, я руководил отделением гастроэнтерологической хирургии Республиканской клинической больницы имени Семашко в Симферополе», — рассказывает «Ленте.ру» заведующий хирургическим отделением Судакской городской больницы Михаил Сахаров. По его словам, он решил переехать в Судак, чтобы иметь возможность заниматься общей хирургией. К тому же судакская клиника была очень хорошо оснащена — здесь было самое современное оборудование, которого не имелось даже в республиканских медучреждениях. «Работать в судакской больнице мне нравится. За эти годы удалось провести огромное количество успешных операций, помочь пациентам, завоевать их доверие. Постепенно и другие горожане поверили нам — теперь, приходя в отделение, они понимают, что ими будут заниматься профессионалы», — говорит хирург. И добавляет, что ни за что не ушел бы из клиники, но если их выселят — выбора не будет. Точно такая же ситуация и у других медиков. Ольга Последова приехала в Судак в 2009 году. Ей выделили трехкомнатную квартиру площадью 55 квадратных метров. «Это была новостройка без отделки. То, что называют голыми стенами. Но мы были счастливы. Новый дом. Обустраивались, как могли. Постепенно сделали ремонт, купили мебель. Мечтали, что к старости будем иметь собственное жилье», — говорит она. Ольга не скрывает, что ей нравится жить в Судаке: море, красивейшая природа, замечательный воздух. «Мы прижились здесь, обзавелись друзьями, знакомыми. Восемь лет — немалый срок. Да и в больнице мне хорошо работается. Я на своем месте, понимаете?» — говорит она. Ольга не скрывает своей горечи: срываться с места и начинать все заново в 58 лет, конечно, тяжело. Но если у них отберут квартиры, ничего другого не останется. До 2008 года, когда по приглашению судакских правоохранительных органов в город приехал Виктор Андросов, здесь много лет не проводилась судебно-медицинская экспертиза. Просто некому было. Единственному в Судаке судмедэксперту также предоставили жилье по договору социального найма и тоже с возможностью последующей приватизации. «Сейчас я выполняю объем работы на две ставки. Если у нас отнимут жилье, весь регион опять останется без судмедэксперта», — констатирует врач.

Законом по здоровью

Весной 2014-го, когда Крым ликовал после воссоединения с Россией, судакские медики радовались вместе со всеми. Как и другие, были уверены, что теперь их жизнь изменится. И не ошиблись. Вот только перемены оказались не к лучшему. В 2015 году с врачами не продлили договор социального найма. Выяснилось, что теперь их квартиры являются собственностью одного учреждения, а больница и, соответственно, медперсонал подведомственны другому. Стоит отметить, что после вхождения полуострова в состав РФ в Республике Крым и Севастополе продолжают действовать документы, выданные государственными органами Украины, а также госорганами Автономной Республики Крым и города Севастополя. То есть решение администрации Судака, в котором прописано, что пока врачи работают в городской больнице, социальный найм их жилья продолжается, — правомерно. Невыполнение данного решения — нарушение, и это может быть квалифицировано как противоправное действие. Но с 2014 года, в связи со слиянием нормативно-правовых баз, в Крыму нередко возникают противоречия. Раньше квартиры принадлежали муниципалитету, ему же подчинялась и клиника. То есть финансирование происходило из одной казны. По российскому же законодательству медицинские учреждения находятся в ведении министерства здравоохранения, то есть в Крыму они вышли из-под юрисдикции городских администраций. А по тому же закону исполнительная власть может выделять или сдавать квартиры только службам и организациям, подведомственным ей. Выходит, что один нормативный документ противоречит другому: по решению, принятому восемь лет назад и действительному сейчас, врачей выселять нельзя, а согласно новому порядку — можно.

«Это вы расскажете прокурору»

До 6 марта, когда доктора из рук главы Судака получили предписания о выселении, у медиков теплилась надежда, что вопрос удастся решить. «Мы понимали, что любые перемены всегда сопровождаются временными трудностями. Надеялись, что возникшие в законодательстве нестыковки устранят или власти найдут другое решение проблемы», — поясняет «Ленте.ру» терапевт Ольга Последова. Но после вручения предписания она ежедневно проверяла почтовый ящик в ожидании повестки в суд. И дождалась. 10 апреля стало известно, что мэрия Судака подала в суд четыре исковых заявления о выселении из муниципального жилья начмеда горбольницы, а также хирурга, терапевта и анестезиолога. Администрация пошла на это, невзирая на протест прокуратуры, усмотревшей в действиях чиновников нарушение гражданских прав медиков. Неделей раньше надзорное ведомство города потребовало от мэрии отказаться от выселения медицинских работников из служебных квартир. «Прокуратура Судака провела проверку по информации СМИ о выселении работников государственного бюджетного учреждения здравоохранения "Судакская городская больница" из занимаемых ими квартир (...). У администрации не было правовых оснований для выселения жильцов», — сообщили в надзорном ведомстве. Также отмечалось, что в связи с выявленными нарушениями прав граждан прокурор города внес соответствующее представление.Комментируя решение мэрии выселить докторов через суд, пресс-секретарь прокуратуры Крыма Наталья Бояркина сказала, что надзорное ведомство будет участвовать в этом судебном процессе, потому что все иски по выселению относятся к обязательной категории дел для прокуроров. Однако, по ее словам, «прокуроры обязательно будут настаивать на отсутствии оснований для выселения людей».

Разберемся, товарищи

Только когда власти Судака запустили против медиков судебную машину, глава Республики Крым (РК) Сергей Аксенов высказался по поводу позиции мэрии и пообещал разобраться в ситуации. «Я против такого подхода. У нас сейчас медицинские работники и работники образования находятся в приоритете — без них невозможно выстроить нормальные социальные процессы на территории любого муниципалитета», — отметил Аксенов. Он поручил курирующему здравоохранение вице-премьеру РК Алле Пашкуновой провести переговоры с главой Судакской администрации и в тот же день доложить ему обо всех деталях ситуации. Правда, до этого живущие под угрозой выселения врачи уже обращались к главе полуострова. «Мы написали Аксенову три письма и ни на одно не получили ответа», — говорит Последова. По ее словам, они, конечно, надеются на участие республиканского руководства. Однако развитие ситуации, когда дело доведено до судебного разбирательства, заставляет их уповать на содействие другой власти — четвертой. «Только благодаря СМИ нам удалось привлечь внимание к нашей проблеме. До того как информация о творящемся беспределе не стала известна широкой общественности, руководство всех мастей оставалось глухим к нашей беде», — сетует терапевт. Кстати, выжидательную позицию занял и непосредственный начальник выселяемых медиков — главный врач Судакской горбольницы Константин Скорупский. За все время конфликта он ни разу не высказался ни за, ни против. Однако, как выразился известный в Крыму общественник Александр Талипов, «не все благополучно в датском королевстве». «Главврач травит людей, советует добровольно освободить квартиры. А сам при этом ездит на новеньком BMW, его жена — на новеньком Range Rover. И живут они в престижном доме в самом центре Судака», — обличает Скорупского общественник. По его словам, раньше нынешний руководитель горбольницы был главным санитарным врачом Судака и Феодосии, потом работал в Роспотребнадзоре. «Он привык, наверное, хорошо зарабатывать. Вот только о своих подчиненных не заботится. А зачем? Зарплата идет, финансирование есть, закупок много, все хорошо», — возмущается Талипов. Он также рассказал, что недавно на территории клиники вдруг выросло новое красивое здание. Но не больничный корпус, как можно было бы подумать, а... жилой дом. «Уж всяко, без договоренности между руководством клиники и властями города этого не могло произойти», — полагает общественник.

Поживите в общежитии

Вот только заслуженным докторам, которые со дня на день могут оказаться в буквальном смысле на улице, места в больничной новостройке не нашлось. В качестве альтернативы освобождаемым квартирам им могут предоставить места в общежитии. «Никто не собирается выгонять людей на улицу — с теми, у кого действительно нет другой жилой площади, будет проводиться работа по поиску им другого временного жилья», — заявили в администрации Судака.«Когда я получил служебную квартиру, это была коробка без внутренних стен — голые блоки. Восемь лет я вкладывал туда деньги — сделал ремонт, меблировал квартиру в надежде, что через десять лет смогу ее приватизировать и продолжать здесь жить и работать», — говорит хирург Михаил Сахаров. Кроме него, в квартире прописаны жена и дочка, а сейчас с ними живет и его престарелая мать, которая не встает с постели после перенесенного инсульта. Медик отмечает, что в мэрии им предложили заведомо неприемлемые варианты решения проблемы. «Если мы в вашу квартиру кого-то вселим, то можете решить вопрос с этим человеком. Может, он согласится вам компенсировать что-то из того, что было вложено в отделку жилплощади», — посоветовали чиновники. Самим же врачам они предложили переехать в общежитие в поселке Морское и снова сделать там ремонт.На вопрос, кому достанутся их квартиры, докторов успокоили: муниципальное жилье предоставят уважаемым людям. Скорее всего, учителям и воспитателям детских садов. По федеральной целевой программе в Судаке строятся школа и три дошкольных образовательных учреждения. Как отметили в мэрии, в 2018 году городу потребуется более 300 новых педагогов. «И скорее всего, придется приглашать из других регионов», — сообщили в горадминистрации. Правда, не уточнили: если образовательные заведения вслед за больницами выйдут из под их юрисдикции, учителей и воспитателей по примеру врачей тоже попросят на выход?

Приложение 2.2

Газовая сверхдержава не умеет строить газовые электростанции

Независимая газета, 14.04.17

Россия не способна самостоятельно производить современные газовые турбины большой мощности. Создавать собственную технологию власти не захотели. А попытка импорта технологий через совместные предприятия себя не оправдала. Об этом говорит опыт строительства крымских электростанций, для которых сейчас нет газовых турбин из-за действующих антироссийских санкций. В российском правительстве уже признали, что запуск крымских электростанций откладывается. Пока российский Крым потребляет электроэнергии на две трети больше, чем производит самостоятельно. Несмотря на действующий энергомост, проблема дефицита электроэнергии сохраняется. Решить ее предполагалось с помощью строительства новых электростанций. Однако их перспективы до сих пор остаются неясными. Причина в том, что производить современные газовые турбины в России не умеют. А привезти иностранные невозможно из-за антироссийских санкций. По итогам первого квартала потребление электроэнергии в крымской энергосистеме составило 2,1 млрд кВт-ч. Электростанции полуострова за тот же период выработали всего 714,4 млн кВт-ч. Разница мощностей компенсировалась за счет перетока электроэнергии с Кубани. В итоге за три месяца 2017 года суммарный переток электроэнергии в энергосистему Крыма и Севастополя составил 1,4 млрд кВт-ч. Госпрограмма предполагает строительство двух электростанций. Севастопольская ПГУ-ТЭС строится в Балаклавском районе Севастополя. Первая очередь – парогазовая установка мощностью 235 МВт – должна заработать к сентябрю 2017 года. Второй энергоблок той же мощности планировалось запустить в марте 2018-го. Близ Симферополя строится Симферопольская ПГУ-ТЭС, ее мощность и сроки ввода совпадают с мощностью и сроками запуска станции в Севастополе.Однако сегодня уже понятно, что заявленные планы реализованы не будут. В среду, выступая на правительственном часе в Совете Федерации (СФ), глава Минэнерго Александр Новак признал, что запуск электростанций задерживается «на несколько месяцев». Заметим, в марте министр уже подтверждал возможность переноса строительства. «Сейчас есть сдвижка вправо. На несколько месяцев, я думаю», – признавал он.Очевидно, «сдвижку вправо» можно объяснить проблемами, с которыми столкнулись власти в попытке поставить в Крым необходимое для запуска электростанций оборудование. А именно газовых турбин высокой мощности. Как считается, единственный завод в России, выпускающий необходимые турбины, – совместное предприятие немецкого Siemens и российских «Силовых машин», в котором доля немецкого акционера составляет 65%. К слову, совместное предприятие существует с 2011 года, а завод по производству и сервису газовых турбин был введен в 2015 году.Siemens из-за действия антироссийских санкций отказывается от поставок газовых турбин в Крым. Так, санкции ЕС запрещают европейским частным лицам и компаниям предоставлять энергетические технологии и оборудование в Крым, который был присоединен к России в 2014 году.И как сообщают в правительстве, работа по поискам необходимого оборудования продолжается. «Работа идет, несмотря на проблемы с поставками оборудования от западной компании. Идет работа по покупке другого оборудования», – рассказал Новак в СФ. «Мы рассматриваем разные варианты. Оборудование третьих стран. В том числе российское оборудование... А также то оборудование, которое находится на территории РФ, которое было завезено еще до принятия соответствующих ограничений», – пояснил он. Отметим, ранее обсуждалось несколько схем, по которым необходимые газовые турбины могли бы попасть в Крым. Так, ранее отвечающий за строительство электростанций на полуострове «Технопромэкспорт» приобрел у совместного предприятия Siemens и «Силовых машин» четыре турбины по 187 МВт каждая. В СМИ тогда не исключали, что искомое оборудование в итоге может быть поставлено в Крым. Однако Siemens и «Технопромэкспорт» такую возможность отрицали, подчеркивая, что турбины предназначены для строительства электростанции на Таманском полуострове.Под «оборудованием третьих стран», о которых говорит Новак, возможно, следует понимать закупки газовых турбин у Ирана. По крайней мере ранее РФ не исключала такого варианта. В феврале со стороны российского подрядчика звучали заверения в том, что «к концу года турбины будут установлены». При этом сама же РФ участвует в запуске новой электростанции «Сирик» в Иране, строительство которой стартовало тогда же, в феврале. Правда, источники агентства Reuters сомневались, что турбины из Ирана могут быть поставлены раньше 2018 года. «Контракт на поставку газовой турбины с Ираном должен быть подписан в ближайшее время, хотя Москва и Тегеран до сих пор не договорились о цене», – сообщало СМИ. Возникает вопрос: а как так получается, что Иран потенциально может отправить РФ необходимое оборудование, в то время как сама Россия, участвуя в строительстве электростанций за рубежом, для своих внутренних нужд разработать нужные газовые турбины не в состоянии? Что касается Ирана, то ответ довольно прост: не исключено, что в РФ в итоге могут поставлять иранские турбины компании Mapna, произведенные опять-таки по лицензии Siemens. Siemens, конечно же, не единственная компания в РФ, чей бизнес связан со сборкой и производством газотурбинных установок. Однако немецкая компания – признанный в стране лидер по производству турбин высокой мощности. Даже если бы кто-то мог конкурировать с компанией в России по типу производимого оборудования, сложно поверить, что они решились бы на поставки в Крым. К примеру, другой производитель газотурбинных установок, «Русские газовые турбины», также является совместным предприятием с долей иностранного капитала. General Electric владеет долей в 50%, тогда как «Интер РАО» и ОДК – по 25%. В Минпромторге фактически прямо подтверждают, что в РФ пока что преобладает производство газовых турбин малой мощности. «В части технологий производства газовых турбин можно отметить, что отечественные энергомашиностроительные предприятия имеют компетенции мирового уровня в области производства газотурбинных установок малой мощности (от 2 до 25 МВт), а также локализованных по лицензии ведущих мировых производителей (от 16 до 32 МВт)», – рассказали «НГ» в пресс-службе министерства. Пока неясно, как дальше будет развиваться история с электростанциями в Крыму, но очевидно одно: она в очередной раз показывает печальное положение дел в России с инженерными кадрами, собственным промышленным производством и машиностроением. «Проблему крымских электростанций нельзя назвать форс-мажором. Она связана со слабостью системы государственного стратегического планирования. Реализуя программу импортозамещения и понимая возможные технологические затруднения на фоне международных санкций, правительство и ответственные ведомства должны были спрогнозировать проблему и обеспечить поставки газотурбин для крымских электростанций», – уверен доцент Российского экономического университета им. Плеханова Максим Соколов. История с Крымом еще раз показывает, насколько важна самодостаточность в ключевых технологиях и компетенциях, продолжает директор Центра энергетического аудита Академии народного хозяйства и госслужбы Леонид Примак. «В новой России в 90-е годы прошел стремительный процесс деградации производственных мощностей и используемых технологий электрогенерации. Поэтому прямое использование наработок того же Siemens было неизбежно. На первом этапе это было выгодно. Мы получили доступ к высокоэффективным технологиям, например, там же парогазовым турбинам, которые имели гораздо более высокий КПД по сравнению с «нашими» паровыми», – рассказывает он. Однако работая с иностранными компаниями Россия не стремилась развивать собственные технологии. «В результате, после объявления санкций, мы получили системную проблему, она касается многих областей производства и машиностроения. Поскольку нужно либо полностью интегрироваться в мировую экономику, либо, если мы делаем заявку на независимую внешнеполитическую позицию по ряду геополитических вопросов, активно развивать собственное производство, становиться независимыми. Это, вообще говоря, стало отчетливо понятно еще пару лет назад. Но пока мало что было сделано в этом направлении», – указывает первый вице-президент Российского союза инженеров Иван Андриевский. Вместе с тем нельзя сказать, что Россия совсем уж технологически отсталая страна. По тем же газовым турбинам – Россия может производить турбины большей мощности, но их КПД заведомо ниже, рассказывает старший научный сотрудник Центра инновационной экономики и промышленной политики Института экономики РАН Иван Капитонов. «Нельзя утверждать, что в России полностью отсутствуют возможности производства необходимых установок. Успешно работают такие крупные предприятия, как Калужский и Уральский турбинный заводы, НПО «Сатурн», Ленинградский металлический завод, Пермский моторостроительный комплекс», – перечисляет Соколов, уточняя, что до Siemens и General Electric нашим энергомашиностроительным предприятиям пока далеко. «По газовым турбинам средней мощности в настоящее время Минпромторг поддерживает создание отечественной (газовой турбины) ГТД-110М», – сообщают в ведомстве Дениса Мантурова, подчеркивая, что она «будет полностью удовлетворять современным требованиям энергетических компаний». Отметим, разработкой ГТД-110М занимается НПО «Сатурн». Ожидается, что опытно-промышленный образец ГТД-110М будет создан к четвертому кварталу 2017 года.

Институт стран СНГ в Республике Крым

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