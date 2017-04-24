Затулин объяснил, как СМИ превратили блокаду Киевом Донбасса в план Кремля по его интеграции

20.04.2017 17:39:01

Правительство Российской Федерации не пытается интегрировать в свой состав Донецкую и Луганскую народные республики. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Напомним, в четверг, 20 апреля, появилась статья издания Bloomberg, которое, ссылаясь на три источника, близкие к руководству России, наделала много шума, сообщив о желании Москвы якобы провести «поэтапную» интеграцию Донбасса с Российской Федерацией, «полностью отделить» ДНР и ЛНР от Украины. Издание отмечает, что у Кремля пока нет никаких планов «по признанию или аннексии территорий».

По словам Пескова, Москва собирается добиться выполнения положений минских договоренностей. Он отметил, что публикация Bloomberg является наивной и достаточно примитивной. Пресс-секретарь президента подчеркнул, что Кремль хочет, чтобы Киев смог найти выход из тех последствий, которые сложились в результате гражданской войны на территории Донбасса и государственного переворота. «Это внутриукраинская проблема», — добавил Песков.

В качестве источников издание приводит депутата Государственной думы от «Единой России» Константина Затулина и бывшего сотрудника Кремля Алексея Чеснакова. Третий источник якобы является высшим правительственным чиновником.

Корреспондент Федерального агентства новостей связался с первыми двумя «источниками» Bloomberg. Так, например, Алексей Чеснаков отказался давать ФАН комментарий касательно своей связи со статьей западного агентства.

В то же время ФАН первым среди других СМИ получил комментарий пресс-службы депутата Константина Затулина:

«В сегодняшних сообщениях СМИ, наделавшим шумихи, распространилась ссылка на фразу из интервью депутата Государственной думы РФ Константина Затулина агентству, якобы подтверждающую шаги президента России Владимира Путина, направленные на отторжение Донбасса. На самом деле, речь идет о выдернутом и полностью перевернутом по смыслу утверждению Затулина в его интервью корреспонденту Bloomberg Генри Мейеру (Henry Meyer), сделанному еще 23 марта этого года, в котором депутат говорил, что шаги по блокаде ДНР и ЛНР, санкционированные официальным Киевом, неизбежно приводят к дальнейшему обособлению этих территорий от Украины, что, вообще говоря, естественно.

Телеканал «Дождь» сегодня переиначил смысл сказанного Затулиным, приписав ему со ссылкой на Bloomberg, что шаги об обособлении Донбасса от Украины инициированы Россией и Путиным. Поступив так, редакция «Дождя», по нашему мнению, прибегла к приемам, явно нарушающим журналистскую этику. Мы огорчены предвзятостью «Дождя» и ожидаем, как и было обещано в разговоре с нами, немедленного опровержения дезинформирующей читателя ссылки на Константина Затулина. Надо же было сильно умудриться, чтобы представить начатую Киевом блокаду Донбасса как подтверждение плана Путина по его обособлению.

Благодарим агентство Bloomberg за помощь в оперативном разъяснении ситуации».

Руководитель пресс-центра Института стран СНГ, помощник депутата Константина Затулина Иван Скориков, комментируя ФАН ситуацию, заявил следующее:

«Конечно, выпускающий редактор «Дождя» сказал, что эта досадная ошибка не имеет политического подтекста, однако очевидно, что эффект достигнут, ведь около сотни украинских СМИ перепечатали материал в «переводе» «Дождя». И вряд ли, несмотря на нашу просьбу, редакция телеканала обзвонит всех украинских коллег, чтобы те исправили запущенную дезинформацию».

Политический аналитик Фонда развития институтов гражданского общества «Народная Дипломатия» Евгений Валяев в комментарии ФАН отметил, что отдельные СМИ из собранного массива информации делают вывод, что у Москвы существует какой-то жесткий и последовательный план по работе с народными республиками Донбасса. Но нужно понимать, что ситуация в регионе меняется, исходя из поведения всех заигранных в этой истории игроков. Иметь какой-то жесткий план, по которому якобы двигается Москва или Киев, очень сложно, ведь ситуация постоянно меняется. Все-таки в регионе первичным является поведение Киева, а народные республики Донбасса и Москва уже реагируют на те шаги, на которые идут украинские власти.

«Факт заключается в том, что сам Киев идет на такие шаги, которые приводят к потере Украиной Донбасса. Вооруженные силы Украины при поддержке батальонов наемников продолжают обстреливать ДНР и ЛНР, проводят атаки и вылазки; произошел экономический разрыв отношений между Киевом и ЛДНР из-за искусственной блокады, которую сотворили опять-таки какие-то вооруженные бандформирования. Они, в свою очередь, не подчиняются официальному Киеву. Все эти шаги приводили к реакции руководства народных республик Донбасса, совершавшие те действия, которые должны были бы привести к минимизации экономических и политических потерь от таких безрассудных ходов Киева. Фактически можно говорить о том, что Киев ведет последовательную политику, чтобы окончательно исключить сценарий возвращения Донбасса в юрисдикцию Украины», — пояснил Валяев.

На этом фоне, заметил эксперт, российские власти совершают те действия, которые не позволят ситуации в Донбассе прийти к гуманитарной катастрофе, чтобы люди не остались без тепла и света, без еды и денег. Москва продолжает гуманитарную поддержку жителей региона, совершает шаги, чтобы у жителей народных республик Донбасса была возможность устроиться на работу в России, и так далее.

«Заявление отдельных СМИ стоит рассматривать в рамках информационного давления, которое пытается оказывать Запад. Это делается для того, чтобы показать всему миру, что якобы именно Москва не выполняет минские соглашения и проводит политику, которая ведет к обострению ситуации в регионе. Но именно Киев не выполняет «Минск», это признано на сегодняшний день большинством сторон, в том числе и в рамках «нормандской четверки». Россия последовательно добивается выполнения положений минских договоренностей обеими сторонами конфликта. Но если Киев и далее будет совершать военные, политические и экономические авантюры и провокации против народных республик Донбасса, Москва будет вынужденно реагировать ради сохранения в регионе мира и баланса сил, который не позволит перевести этот кризис в гуманитарную катастрофу. В будущем не стоит исключать любых сценариев развития ситуации с ДНР и ЛНР, как от интеграции в украинское государство, так и до обретения полной независимости. Это зависит, в первую очередь, от зрелости и поведения украинских властей», — резюмировал Евгений Валяев.

Илья Муромский

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