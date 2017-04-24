Сакральная жертва

20.04.2017 17:15:29

Иван Иванович Скориков Руководитель Пресс-центра Института стран СНГ



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Руководитель Пресс-центра Института стран СНГ

Седьмая годовщина авиакатастрофы польского президентского борта Ту-154 на подлете к аэродрому «Северный» под Смоленском была отмечена двумя знаковыми событиями. Во-первых, массовая церемония, посвященная памяти жертв катастрофы, в этом году в Варшаве впервые приобрела статус государственного мероприятия. Во-вторых, за неделю до годовщины национальная прокуратура Польши объявила о выдвижении обвинений против диспетчеров смоленского аэропорта, вменяя им умышленную организацию авиакатастрофы. Таким образом, сторонники Качиньского считали и продолжают считать катастрофу результатом покушения, которое было организовано якобы при участии российских властей.

Эксперт Института стран СНГ, политолог Иван Скориков в беседе с ФАН заметил: восточноевропейский политический дискурс возродившихся или появившихся после краха Варшавского блока малых стран Европы продолжает зиждеться на так называемом комплексе страдальца. Его мы наблюдаем на Украине с ее «голодоморизацией» и «бандеризацией» истории, в Прибалтике — с глорификацией нацистских пособников, в Чехии, Венгии, Грузии с их музеями «советского террора», и в других сателлитах Вашингтона и Брюсселя. Польша занимает в этом ряду особое место — она является локомотивом данного мазохистского движения, так как в вековых противостояниях с Россией там сформировался настоящий инкубатор русофобской мысли.

«Во внешней политике современной Польши государственная политика исторической памяти играет как никогда важную роль. Главная суть «политики памяти» заключается в сплочении нации на основе идентификации от противного — то есть от врага, и использовании собственной исторической мифологии в международной медиапропаганде и дипломатии. Я бы не называл правящую партию Качинского-Дуды правыми националистами, развязавшими какую-то новую «катынскую» агрессию против России. Они отличаются от своих предшественников лишь тем, что менее ориентированы на Брюссель, и более — на США. И если исторические разборки в отношении ОУН-УПА (запрещена в РФ, — ред.), «прославившейся» волынской резней поляков, — это локальный дискурс, то антироссийская истерия — традиционно мощный тренд для всего атлантического мира», — добавил Иван Скориков.

Эксперт отметил, Польша тем самым напоминает Вашингтону о своих амбициях первой скрипки в антироссийском концерте. Для лидера «ПиС» Качинского Ярослава трагедия брата — это, естественно, личная скорбь, и он сделает все, чтобы имя Леха Качинского достойно вписалось в пантеон великих поляков

«А величие заслуг перед государством, согласно все той же польской политике исторической памяти, определяется заслугами в борьбе против врага. И миф о подло подстроенном убийстве президента делает жертву сакральной и героической. Нет даже смысла серьезно обсуждать новые конспирологические версии авиакатастрофы — юридический ответ о неправильных действиях экипажа Ту-154 и психологическом давлении на него со стороны высокопоставленных пассажиров предоставлен Межгосударственным авиационным комитетом», — резюмировал Иван Скориков.

Илья Муромский

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