Поездку Лаврова в Сухум связали с парламентскими выборами в Абхазии

20.04.2017 16:36:55

Константин Федорович Затулин Директор Института стран СНГ,



член Совета по казачеству при Президенте РФ,

депутат Государственной Думы РФ I, IV, V, VII созывов автор и ведущий телепередачи "Русский вопрос",член Совета по казачеству при Президенте РФ,

перейти на страницу автора



Директор Института стран СНГ,

Глава МИД РФ Сергей Лавров 18-19 апреля находился с визитом в Абхазии. В первый день визита он принял участие в церемонии открытия нового здания посольства России в Сухуме. МИД Грузии назвал визит Лаврова в Абхазию провокацией. Этот визит означает, что Россия не желает нормализации отношений с Грузией и не собирается идти ни на какие уступки, считают опрошенные "Кавказским узлом" грузинские политологи. Президент Грузии Георгий Маргвелашвили призвал международное сообщество "решительно осудить" действия России.

Между Россией и Грузией нет дипломатических отношений. Они были разорваны после событий августа 2008 года и признания Москвой независимости Южной Осетии и Абхазии. Формальные отношения между Россией и Грузией осуществляются при посредничестве швейцарских дипломатов через соответствующие секции интересов при посольствах Швейцарии в Тбилиси и Москве.

19 апреля Сергей Лавров провел переговоры с президентом Абхазии Раулем Хаджимбой и главой абхазского МИДа Дауром Кове. В ходе этих переговоров "были обстоятельно обсуждены вопросы углубления двусторонних отношений, основные направления взаимодействия в региональных и международных делах, включая участие в Женевских дискуссиях по вопросам стабильности и безопасности в Закавказье", говорится в сообщении на сайте российского МИДа.

Внешнеполитическое ведомство отмечает, что "состоявшийся диалог выявил совпадение или близость позиций по обсуждавшейся проблематике, обоюдный настрой на дальнейшую интенсификацию многопланового сотрудничества между нашими государствами", а сам визит Лаврова "придал новый импульс развитию российско-абхазских отношений, базирующихся на принципах союзничества и стратегического партнерства".

Встреча президента Абхазии и министра иностранных дел России прошла в закрытом режиме и длилась около часа. После ее завершения Рауль Хаджимба и Сергей Лавров вышли к журналистам, проинформировали об обсуждавшихся темах.

Рауль Хаджимба сообщил, что обсуждались вопросы двустороннего сотрудничества по проблемам российско-абхазской границы, приобретения российского гражданства по упрощенной процедуре, разные аспекты Инвестиционной программы и вопросы социально-культурного развития.

Сергей Лавров обозначил темы, нуждающиеся в проработке: это состояние дел на российско-абхазской границе и имущественные отношения. Он сообщил, что Россия заинтересована в поддержании национального согласия в Абхазии и обеспечении всем ее жителям равных прав. Лавров позитивно оценил участие Абхазии в женевских дискуссиях и выразил надежду на возможность подписания в будущем договора о неприменении силы, передает "Эхо Кавказа". По его данным, встреча Лаврова с Кове также была закрытой.

Мотивы визита министра внутренних дел России Сергей Лаврова в Абхазию объяснимы двумя моментами: с формальной точки зрения, глава внешнеполитического ведомства прибыл в соседнее государство на открытие посольства, с неформальной - визит объясняется желанием воочию наблюдать за проблемами Абхазии и возможным принятием решения об эффективной помощи, считает руководитель Института диаспоры и интеграции (Института стран СНГ), депутат Госдумы Константин Затулин.

"Причина первая: не каждый день и тем более в соседней стране, особенно с таким сложным путем независимости и самоопределения, открывается новое посольство РФ. Причина вторая - безусловно, есть необходимость МИДу на самом высоком уровне разобраться в политических процессах, протекающих в Абхазии сегодня. Лавров приехал удостовериться в стабильности или нестабильности сегодняшнего внутриполитического состояния республики", - заявил корреспонденту "Кавказского узла" Константин Затулин.

Он напомнил, что в Абхазии недавно прошли парламентские выборы. Сам Константин Затулин был на выборах в группе наблюдателей от Госдумы РФ. Помимо парламента, заметил он, был выбран и думский руководитель - "человек для МИДа новый" и требующий личного знакомства.

12 марта жители Абхазии выбирали депутатов парламента. По итогам первого тура были избраны 12 депутатов, в 22 избирательных округах было решено провести повторное голосование, в одном – перевыборы, которые назначены на 14 мая. Второй тур голосования состоялся 26 марта. 12 апреля прошло первое заседание Народного собрания Абхазии шестого созыва, на котором спикером парламента был избран Валерий Кварчия.

Помимо прочего, по информации Затулина, российский посол в Абхазии Семен Григорьев, находящийся в стране "с первых дней признания независимости, то есть почти 10 лет, что тянет на рекорд" в ближайшее время может быть снят с должности. "Не потому, что не оправдал доверия - как раз наоборот. Смена посла - дополнительный повод для того, чтобы глава МИД РФ встретился с абхазскими руководителями", - заметил Затулин.

По его мнению, нынешнюю политическую ситуацию в Абхазии "не назовешь стандартной". "Я не помню случая, чтобы бывший президент возвращался в страну, где он недобровольно вынужден был уйти в отставку, и избирался в парламент", - сказал Затулин.

В числе прошедших в парламент в результате выборов депутатов оказался Александр Анкваб, который в 2011 году стал президентом Абхазии. В результате политического кризиса 2014 года Анкваб лишился своего поста.

"Не стоит отрицать и наличие оппозиционного потенциала в стране. Визит Лаврова, очевидно, связан с небеспроблемным состоянием республики, и глава МИД РФ лично решил посмотреть, каким путем пойдет Абхазия дальше, как построятся дальнейшие отношения с ней. Кроме того, есть отложенный вопрос взаимодействия парламентов", - сказал Затулин.

Источник

Вы сможете оставить сообщение, если авторизуетесь.