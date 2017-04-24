Заявление пресс-службы депутата Константина Затулина о дезинформации телеканала «Дождь»

20.04.2017 16:16:55

В сегодняшних сообщениях СМИ, наделавшим шумихи, распространилась ссылка на фразу из интервью депутата Государственной Думы РФ Константина Затулина агентству Bloomberg якобы подтверждающую шаги Президента России Владимира Путина, направленные на отторжение Донбасса.

На самом деле, речь идет о выдернутом и полностью перевернутом по смыслу утверждении Затулина в его интервью корреспонденту Bloomberg Henry Meyer, сделанному еще 23 марта этого года, в котором депутат говорил, что шаги по блокаде ДНР и ЛНР, санкционированные официальным Киевом, неизбежно приводят к дальнейшему обособлению этих территорий от Украины, что, вообще говоря, естественно. Вот это место в оригинальной версии статьи Bloomberg (текст прислан корреспондентом Bloomberg Henry Meyer):

«В то время как Кремль публично продолжает поддерживать договор, подписанный при участии Германии и Франции в 2015 году, реальная стратегия Путина на Украине - полностью отделить Донбасс за счет постепенной интеграции с Россией, сообщили три источника, близких к властям в Москве. По их словам, официальное признание или аннексия этих территорий не входят в его планы. Россия действует постепенно, пользуясь экономической блокадой со стороны украинских активистов в качестве политического прикрытия, и выстраивает ключевые экономические связи с регионами сепаратистов. На прошлой неделе ОАО "Российские железные дороги" ввело скидки на перевозки угля и железной руды на граничащие с непризнанными республиками станции. Это позволит России заместить приостановленные поставки из Украины и обеспечить функционирование сталелитейных заводов региона, сказали два источника в отрасли. "Сделан, конечно, шаг к дальнейшему обособлению Донбасса, тут нет никаких сомнений", - сказал по телефону депутат Госдумы от партии "Единая Россия" Константин Затулин. Как и другие чиновники, Затулин винит Украину в установлении блокады, которая заставляет Россию протягивать руку помощи. Киев отрицает эти обвинения. Оценку Затулина также подтвердил Алексей Чеснаков, бывший сотрудник Кремля, который сейчас консультирует администрацию президента в отношении Украины, а также высокопоставленный чиновник, который просил об анонимности.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков в ходе телефонной конференции с журналистами в четверг назвал предположения о том, что РФ пытается интегрировать Донбасс, "абсурдными" и "наивными".

Телеканал «Дождь» сегодня переиначил смысл сказанного Затулиным, приписав ему со ссылкой на Bloomberg, что шаги об обособлении Донбасса от Украины инициированы Россией и Путиным. Поступив так, редакция «Дождя», по нашему мнению, прибегла к приемам явно нарушающих журналистскую этику. Мы огорчены предвзятостью «Дождя» и ожидаем, как и было обещано в разговоре с нами, немедленного опровержения дезинформирующей читателя ссылки на Константина Затулина. Надо же было сильно умудриться, чтобы представить начатую Киевом блокаду Донбасса как подтверждение плана Путина по его обособлению. Мы ждём, что «Дождь» найдёт способы распространить своё опровержение до тех десятков украинских СМИ, которые легко подхватили эту «утку». Благодарим агентство Bloomberg за помощь в оперативном разъяснении ситуации. Пресс-служба депутата К.Ф. Затулина

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