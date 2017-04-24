В Астане прошло заседание Совета национальных координаторов стран ШОС

20.04.2017 16:07:58

17-19 апреля в г.Астане прошло очередное заседание Совета национальных координаторов (СНК) государств-членов Шанхайской организации сотрудничества.

Представители Казахстана, Китая, Кыргызстана, России, Таджикистана и Узбекистана обменялись мнениями относительно хода подготовки к предстоящим заседаниям Совета глав государств и других уставных органов ШОС, а также предстоящей 20-21 апреля 2017 года встречи министров иностранных дел организации.

По данным пресс-службы МИД, в ходе заседания обсуждены проекты повестки дня, перечня предлагаемых к подписанию документов, а также ряд других актуальных вопросов развития сотрудничества в рамках ШОС.

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