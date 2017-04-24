Дайджест событий в Армении за прошлую неделю

20.04.2017 15:12:56

ПОСТВЫБОРНАЯ АРМЕНИЯ

Армянский национальный конгресс

14 апреля на брифинге в НС РА секретарь фракции АНК А. Манукян заявил, что, несмотря на то, что АНК не верит в правосудие со стороны КС РА, они представят иск о признании недействительными результатов парламентских выборов. Он заметил, что пакет представленных документов будет иметь три бока: нарушения с использованием административного ресурса, массовая раздача предвыборных взяток и контроль избирательного процесса. В первом случае наблюдалось вовлечение госструктур, террор и давления на сотрудников для принуждения их голосовать за РПА. О массовых раздачах взяток говорят не только оппозиционеры, но и сами республиканцы, однако правоохранительные органы не предпринимают каких-либо действий. А свидетельства жесткого контроля за выборами удалось получить благодаря онлайн трансляции с избирательных участков. По оценке политика, получается, что 5% избирателей слепы и нуждаются в помощи третьих лиц, то есть имело место направленное голосование. Однако самым примечательным является то, что «в психиатрических больницах РПА получила 100% голосов». Манукян заметил, что АНК представит весь пакет нарушений международному сообществу и сделает все для огласки нарушений.

Блок «Оганян-Раффи-Осканян»

14 апреля Административный суд отклонил жалобу блока ОРО против решения ЦИК об отказе сделать сравнительный анализ отпечатков проголосовавших избирателей. По словам представителя ОРО Г. Аванесяна, борьба блока против решения ЦИК продолжится, «поскольку если ЦИК заявил международным наблюдателям о готовности провести перекрестную проверку, а теперь делает все, чтобы избежать ее, значит им есть, что скрывать». По его словам, анализ отпечатков может выявить реальное число участвующих в выборе граждан и число многократно проголосовавших.

ВЫБОРЫ В СОВЕТ СТАРЕЙШИН ЕРЕВАНА

14 апреля ЦИК РА зарегистрировала пропорциональные списки кандидатов в Совет старейшин Еревана. На выборах баллотируются РПА, а также 2 оппозиционные силы - блок «Выход» и партия «Еркир цирани» (Страна Абрикосов).

От РПА в первую тройку входят действующий мэр горда Тарон Маркарян, международный гроссмейстер Смбат Лпутян, директор ИТ-компании Synopsys Armenia Овик Мусаелян. Также в списке - композитор Мартин Вардазарян, вице-мэры столицы Камо Ареян и Ваге Никоян.

Список блока «Выход» возглавляет депутат Никол Пашинян, следом в тройке - Араик Арутюнян и Давид Хажакян. На 4-м месте - экс-депутат Анаит Бахшян.

Список ПЕЦ возглавляет депутат уходящего парламента Заруи Постанджян, следом идут Мнацакан Паракшиев и Сона Агекян.

МНЕНИЕ

Сергей Минасян

14 апреля на пресс-конференции политолог С. Минасян выразил мнение, что пока эскалация на Ближнем Востоке остается неконтролируемой, по части карабахского конфликта ожидать серьезных развитий не стоит. Он отметил, что после апрельской эскалации процесс военно-технического переоснащения ВС РА и НКР активизировался. Теперь для Азербайджана стало технически сложнее прибегать к новым авантюрам. Кроме того, АР потеряла возможность внезапной атаки, как это сделала в 2016 г. По его оценке, АР на данный момент просто не в состоянии начать новую войну.

С. Минасян не исключил, что большая решительность администрации Д. Трампа, в отличие от администрации Б. Обамы, может привести к большей решительности американского сопредседателя МГ ОБСЕ.

Тем не менее, эксперт считает, что переломного процесса в этом году не будет, и максимум, чего удастся добиться международному сообществу в этом году – внедрение механизмов доверия на линии соприкосновения.

Рубен Сафрастян

17 апреля на пресс-конференции тюрколог Р. Сафрастян заявил, что итоги конституционного референдума в Турции были ожидаемыми: очевидно было, что Р.Т. Эрдоган одержит победу, при этом столь же прогнозируемо было, что в крупных городах – Стамбуле, Анкаре, Измире, – избиратели проголосуют против изменений в Основном законе. По его словам, с большей вероятностью в 2029 г. у власти по-прежнему будет Р.Т. Эрдоган. По его оценке, население крупных городов проголосовало “против”, таким образом доказав, что оно является более образованным и современным. А “за” проголосовали те, кто отстал от современных политических развитий. В деле победы Р.Т. Эрдогана важную роль сыграла турецкая община в Германии.

Эксперт считает, что в ближайшие два года в Турции развернется политическая борьба как в парламенте, так и в кругах, выступающих против политики Р.Т. Эрдогана. «Учитывая личные качества последнего, можно с уверенностью сказать, что Турция вернулась во времена Ататюрка. Но пока у власти Эрдоган, есть опасность ва-банка».

Комментируя заявление Р.Т. Эрдогана, что будет обсужден вопрос о восстановлении смертной казни, Р. Сафрастян назвал подобное заявление регрессом по части западной системы ценностей в этой стране, и конституционные изменения только поспособствуют быстрому и легкому осуществлению данной идеи.

Тюрколог также подчеркнул, что вопрос курдской общины в Турции в ближайшем будущем станет еще более острым.

СМИ: партия «Еркир Цирани»

19 апреля в СМИ появилась информация о том, что спонсором возглавляемой З. Постанджян ПЕЦ якобы является либо известный российский предприниматель и владелец строительного холдинга «Руцог-Инвест» Р. Григорян, либо пока неизвестный американский предприниматель. Также в СМИ муссируется информация о том, что спонсора для ПЕЦ нашел лидер партии «Наследие» Р. Ованнисян, который видит в ПЕЦ свое последнее пристанище.

ОФИЦИАЛЬНАЯ ХРОНИКА

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ

РА-Молдова

14 апреля в Бишкеке президент РА С. Саргсян встретился с президентом Республики Молдова И. Додоном. Стороны обсудили как двустороннюю повестку, так и вопросы армяно-молдавского сотрудничества в многосторонних форматах, подчеркнули важность активизации политического диалога между РА и Молдовой, развития торгово-экономического и гуманитарного сотрудничества, что, по мнению президентов, исходит из интересов двух стран и дружественных народов. Собеседники выразили единое мнение, что необходимо расширить договорно-правовую базу, добавив новые соглашения и договора к двум десяткам подписанных ранее документов. Была подчёркнута важность активизации межпарламентских связей и контактов, проведения заседаний межправительственной комиссии по вопросам торгово-экономического сотрудничества.

РА-КНР

11-14 апреля в РА с рабочим визитом находилась делегация Центрального военного совета КНР во главе с начальником офиса международного военного сотрудничества, контр-адмиралом Г. Юфеем. Китайскую делегацию приняли начальник ГШ ВС РА, генерал-лейтенант М. Акопян, замминистра обороны-председатель Государственного военно-промышленного комитета Д. Пахчанян и начальник управления оборонной политики МО РА Л. Айвазян, а также министр обороны РА В. Саркисян. В ходе встречи были обсуждены итоги переговоров и достигнутые договоренности. С китайской стороной достигнуты договоренности о расширении сотрудничества в оборонной сфере, реализации ряда взаимовыгодных.

РА-ОДКБ

14 апреля в Бишкеке президент РА С. Саргсян принял участие в неформальной встрече глав государств-членов ОДКБ. Главы государств-членов ОДКБ обсудили проект решения «О Генеральном секретаре ОДКБ» и единогласно приняли решение с 2 мая

назначить на должность Генсека ОДКБ секретаря СНБ РА Ю. Хачатурова.

В ходе неформальной встречи глав государств-членов ОДКБ обсуждались вопросы, касающиеся военно-политической и военно-стратегической обстановки в зоне ответственности ОДКБ, принят ряд дополнительных указаний по противодействию угрозам безопасности.

Интервью ЧПП РА в РФ Вардана Тоганяна

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Посол Армении в России Вардан Тоганян рассказал в интервью "Интерфаксу" о позиции Еревана по карабахскому урегулированию, о взгляде на региональные отношения и сотрудничество с Москвой, в том числе в сфере ВПК, а также о том, как Армения будет реагировать на угрозу своей безопасности.

- Господин посол, в Азербайджане с настороженностью наблюдают за расширением сотрудничества между Россией и Арменией в области ВТС. Особую озабоченность Баку вызывают поставки Еревану ракетных комплексов "Искандер". Насколько оправданы опасения Азербайджана, угрожает ли сотрудничество РФ и Армении балансу сил в регионе?

- Балансу сил в регионе, я думаю, в первую очередь, угрожают милитаристические стремления Азербайджана и то, какую воинствующую политику он ведет. Здесь дело не в количестве вооружений и не в их качестве, а именно в том, какую политику мы ведем. Мы ведем политику приверженности международным соглашениям по соблюдению мира и прекращению огня, или мы все-таки ведем политику по наращиванию военного потенциала и решения этого вопроса военным путем? То, что мы видим со стороны наших оппонентов – это стремление уйти от своих международных обязательств. В первую очередь, от тех обязательств по полному и последовательному прекращению огня, достигнутого, в большой степени, усилиями России, которое худо-бедно соблюдалось в последние годы. Мы видим милитаризацию Азербайджана, и сотрудничество в этой сфере и с Россией, потому что не только мы сотрудничаем с Москвой, но и Баку. Видим и сотрудничество с другими игроками - с Турцией и Израилем. Помним то, что произошло год назад – кровопролитная четырехдневная война, в результате которой погибли сотни человек, были уничтожены деревни на границе. И то, что происходило в течение года и не только на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе, но и на границе с Арменией – на северо-западных участках, которые далеки от территории Карабаха. Мы считаем, что, только соблюдая международные обязательства по сохранению мира и стремлению к политическому диалогу можно сохранить стабильность в регионе. Идеология милитаризма ни к чему хорошему не приведет. Поэтому полученное нами оружие - "Искандеры" - служит исключительно для обеспечения безопасности наших граждан. И президент Армении недавно недвусмысленно и открыто заявил, что, если возникнет угроза безопасности наших границ и наших граждан, то – да, это оружие будет применено.

Но, я подчеркну: наша принципиальная идеология заключается в том, что мы должны находиться исключительно в мирном процессе, и считаем, что решение конфликта должно быть именно политическим.

- Скажите, а поставки "Искандеров" закончены или возможны дальнейшие поставки?

- Вы знаете, что военно-техническое сотрудничество продолжается, оно не сегодня началось и все 25 лет оно активно происходило. "Искандеры" уже находятся на территории Армении, о новых поставках пока речи не идет. Но, отмечу еще раз: военно-техническое сотрудничество с Россией продолжается, и у нас сегодня идут переговоры по обновлению наших вооруженных сил, по покупке новых видов вооружений. Идет тщательная работа между специалистами, которые определяют, какие виды оружия будут поставлены. Детали нам не известны. Приобретенные нами "Искандеры" уже находятся на территории Армении на боевом дежурстве, а что касается поставки новой партии в долгосрочной перспективе - этот вопрос сейчас находится в режиме обсуждения. Плюс – у нас идет активный двусторонний диалог по налаживанию кооперации между военно-промышленными комплексами, это важный аспект нашего сотрудничества, и мы видим здесь большой потенциал, особенно в том, что касается оснащения и переоборудования наших вооруженных сил.

- В продолжение той же темы: что касается управления, кто будет принимать решение о применении этого оружия – армянская сторона, или оно будет приниматься совместно с Россией? Есть ли там "двойной ключ", или решение все-таки будет приниматься в Ереване?

- Я думаю, мы можем исходить просто из того, что это оружие находится у вооруженных сил Армении, соответственно управление осуществляется вооруженными силами Армении. Опять же, исходя из заявления президента, в случае возникновения угрозы, как верховный главнокомандующий он вправе задействовать соответствующие вооружения. Несмотря на то, что у нас создана объединенная военная группировка с Россией, у нас существует объединенная система ПВО, и происходит координация по многим вопросам, если речь идет о принятии решения о применении того оружия, которое находится на вооружении нашей армии, то оно будет приниматься армянской стороной.

- Во время своего визита в Россию в середине марта президент Саргсян в статье в газете "Известия" высказался за создание совместного с Россией оборонно-промышленного комплекса в Гюмри. Обсуждается ли уже подобный проект, известны ли детали плана?

- В этой статье президент говорил о том, что сейчас рассматриваются возможности создания совместных проектов ВПК. Соответственно, у нас есть свои предложения, которые мы с российскими коллегами, с министерством промышленности, с отдельными корпорациями обсуждали, и речь идет не только о создании совместных проектов в Гюмри. В Гюмри действительно есть заводы и новые освободившиеся мощности, которые мы бы хотели использовать, тем более что там находится российская военная база, и есть технический, инженерный потенциал. Мы обсуждаем с российскими коллегами возможности использования старых заводских мощностей, которые существуют со времен СССР, и создание новых. Такие варианты сотрудничества прорабатываются в нескольких регионах, Гюмри – в их числе. В этом направлении уже идет очень активная работа, конкретные проекты уже осуществляются.

- А что на этих заводах планируется производить?

- Речь идет о возможном производстве различных компонентов, микроэлектроники, радиоуправляемых деталей. Кстати, наши специалисты очень далеко продвинулись в плане новых разработок в области создания беспилотников, радиоэлектроники, IT-решений. И здесь будут совместные проекты.

- Можете назвать, какие именно российские компании проявляют интерес к сотрудничеству?

- Много компаний российского военно-промышленного комплекса хотят участвовать, но пока идет процесс переговоров, я бы воздержался от того, чтобы их называть. Могу сказать, что это известные компании, как коммерческие, так и государственные.

- Обсуждается ли вопрос о встрече президентов Армении и Азербайджана, может ли она состояться в России? Франция как сопредседатель Минской группы ОБСЕ предложила организовать такую встречу у себя, как на это предложение смотрит Ереван?

- Вы знаете, что в последние годы переговоры по нагорно-карабахской проблематике проходят на уровне глав государств и министров иностранных дел при посредничестве сопредседателей и активной поддержке России. Такая идея прозвучала от французской стороны, и мы всегда за любые прямые встречи, за любые переговоры. Этот вопрос прорабатывается сопредседателями, и я думаю, что мы с удовольствием откликнемся, если будут конкретные предложения по месту и по формату. Пока нам известно, что после визита в регион сопредседатели прорабатывают вопрос встречи. Будет ли это встреча на уровне глав государств или глав МИД – неизвестно, но в принципе, я полагаю, что встреча на высшем уровне скоро состоится. Скорее всего, сначала встретятся министры иностранных дел и подготовят для нее почву. О сроках пока говорить рано.

- Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москва приветствовала бы возможный интерес Азербайджана к вступлению в ЕАЭС. Как к такому расширению отнеслись бы в Ереване?

- К ЕАЭС в последний год виден очень активный интерес, как на постсоветском пространстве, так и стороны многих других наших партнеров. Так, Вьетнам уже получил специальный статус, идут переговоры с Ираном по созданию зоны свободной торговли, сотрудничаем также с Израилем и Турцией. Существует определенный порядок для вступления в Евразийский экономический союз, который прописан в уставных документах. Решение будет приниматься членами ЕАЭС, сегодня их пять. Соответственно, если Азербайджан выступит с такой инициативой, конечно же, у нашей страны будет свое особое мнение.

- В чем оно будет заключаться?

- Пока рано говорить. Зависит, в частности, от того, с какой конкретно инициативой выступит Азербайджан: захочет ли он стать наблюдателем, или полноценным членом. Соответственно, и мы сформируем свою позицию, и она у нас по этому вопросу обязательно будет.

- После кризиса в российско-турецких отношениях происходит их достаточно быстрая нормализация. Между тем, контакты Армении с Турцией в последние годы остаются замороженными, дипотношения отсутствуют. Возможен ли прогресс на этом направлении? Не планирует ли Ереван привлечь посредников, например, Россию, к решению вопроса?

- Как вы знаете, Армения была инициатором так называемого цюрихского процесса, в результате которого были подписаны протоколы о нормализации отношений. Это был очень сложный и тяжелый процесс, поддержанный нашим президентом. До подписания этих соглашений он ездил по всему миру, общался с представителями наших диаспор в Азии, Америке и Европе, представлял свое видение того, почему необходимо нормализовать эти отношения. Эти протоколы были подписаны, в том числе при посредничестве России, США, Евросоюза. Но, к сожалению, Турция отказалась от выполнения своих обязательств и не стала ратифицировать протоколы. На мой взгляд, Анкара ведет деструктивную региональную политику, поддерживает вполне официально позицию Азербайджана в Карабахском конфликте, незаконно блокирует границы Армении, как это делает Азербайджан, и согласовывает свою политику с Баку. Фактически, с момента распада СССР вся инфраструктура, железные дороги, трубопровод, заблокированы со стороны Турции и Азербайджана. Наше стремление нормализовать отношения с Турцией заключалось именно в тех протоколах, которые были подписаны, но Анкара продемонстрировала, что она не готова к этому. Если эта политика будет продолжаться, мы не видим выхода из тупика. Мы все же надеемся, что Турция выполнит те обязательства, которые она на себя приняла. Со своей стороны мы сделали необходимые шаги к нормализации отношений.

- Еще один важный вопрос о региональных отношениях: Армения имеет с Грузией нормальные добрососедские отношения. У Грузии пока не очень конструктивно отношения складываются с Россией, в силу известных причин. В СМИ появлялись сообщения о том, что армянская дипломатия может активизироваться в плане посреднических усилий для улучшения отношений между Москвой и Тбилиси. Реален ли вклад Армении в налаживание российско-грузинских связей?

- Мы как никто другой заинтересованы в налаживании взаимоотношений между Россией и Грузией. Мы считаем, что два братских народа должны рано или поздно восстановить связи в полном объеме. Мы готовы содействовать этому, но это суверенные отношения двух стран. В данный момент идет политический диалог, проходят встречи представителей Грузии и России в Женеве. Очень надеемся, что эти усилия увенчаются успехом и приведут к конкретным шагам по нормализации. Здесь мы, конечно же, готовы взять на себя определенные обязательства, но насколько стороны готовы будут вовлечь нас – это зависит от желания Москвы и Тбилиси. Повторю, что мы крайне заинтересованы в нормализации этих отношений и будем всячески этому способствовать.

- Вардан Суренович, вы возглавили армянскую дипмиссию в Москве месяц назад, 10 марта. Расскажите, каковы ваши планы и приоритеты на этом посту?

- Нашим дипломатическим отношениям с Россией исполнилось 25 лет, и за эти 25 лет мы перешли на очень серьезный уровень двустороннего сотрудничества во всех областях: в политической, военно-политической, гуманитарной. Самое важное в ближайшее время, это постараться обозначить в этих отношениях те конкретные направления, по которым мы должны работать. Я считаю, что здесь нужен креативный подход, который мы можем применять совместно с российскими партнерами, с представителями различных ведомств, с которыми идет постоянная горизонтальная работа. Мы должны постараться наполнить эти отношения конкретным содержанием. Это касается как общеполитического диалога, так и, например, отношений с регионами. Мы понимаем, что в плане эффективности торгово-экономических отношений нам нужно охватить регионы, потому что реальный бизнес – там, особенно на юге и в Центральной России. У крупного бизнеса налажены взаимоотношения, в том числе в плане инвестиций, и сейчас очень важно охватить средний и малый бизнес, постараться помочь армянским компаниям, которые хотят работать с Россией, претворять их идеи в жизнь. Мы будем очень активно работать, чтобы использовать в этом контексте региональный потенциал.

В целом есть много проектов, которые появились за последний год, после двух важных визитов – премьер-министра и президента Армении (Карена Карапетяна и Сержа Саргсяна) в Москву. Создан совместный инвестиционный фонд с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ), где стороны должны искать и инвестировать в совместные проекты. Соответственно, нам нужно общаться с бизнесом, чтобы искать новые идеи.

- Население Армении составляет около 3 млн человек. Примерно столько же этнических армян проживает в России, в том числе граждан Армении. Есть ли планы по расширению количества консульств Армении в российских регионах?

- У нас нет точных данных о числе наших соотечественников, проживающих в России, мы считаем, что их в общей сложности около 2-2,5 млн. человек. Из них, мы полагаем, от 500 тыс. до 800 тыс. – граждане Армении. Точной статистики нет по двум причинам. Во-первых, среди них много сезонных рабочих, которые приезжают, а потом возвращаются в Армению. Вторая причина - отсутствие визового режима и возможность путешествовать по внутренним документам и некоторое время находиться в России без обязательной регистрации, которую дает членство в ЕврАзЭс. И эти два с половиной миллиона не проживают компактно, они рассеяны по всей России. И, это действительно очень сложный вопрос, важная составляющая нашей работы. К сожалению, консульское обслуживание мы сейчас осуществляем только в Москве, Ростове-на-Дону, Сочи и Санкт-Петербурге. Этого не хватит. Мы считаем, что обязательно нужно присутствовать за Уралом, в Екатеринбурге и на Дальнем Востоке. Пока решаются технические и другие вопросы присутствия, мы возобновляем работу выездных консульских работников, которые будут выезжать и на месте оказывать услуги. Мы будем также развивать, особенно на Дальнем Востоке и за Уралом, институт почетных консулов. Они, конечно, не вправе заниматься консульской деятельностью, но они будут "мостиком" между московским или петербургским консульством для обслуживания граждан.

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