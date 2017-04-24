Полиция безопасности Латвии назвала «врагов государства»

20.04.2017 13:40:32

В Прибалтике продолжается сезон публичных отчетов спецслужб. Вслед за литовским ДГБ и эстонским КаПо ежегодный доклад по итогам своей работы в прошлом году опубликовала Полиция безопасности Латвии. В отчете ПБ всё как всегда: Латвийскому государству надлежит опасаться русских общественников, георгиевской ленты, 9 Мая, России, России и еще раз России.

Согласно анализу латвийского Delfi, слово «Россия» в опубликованном на днях ежегоднике Полиции безопасности упоминается 366 раз. Для сравнения, «Исламское государство» (запрещенная в России террористическая организация — ред.) упоминается 20 раз. НАТО — 35 раз, Сирия — 16 раз. Не вызывает сомнений, что для Полиции безопасности приоритет.

Активность российских спецслужб сохраняется на высоком уровне, пишет спецслужба Латвии. ФСБ и СВР собирают информацию о Латвии из открытых источников и привлекают к сотрудничеству латвийцев, которые часто ездят в Россию. Особо подвержены риску вербовки латгальские контрабандисты, регулярно пересекающие российскую границу ради дешевой водки и сигарет. По ту сторону колючей проволоки их уже поджидает Управление ФСБ по Псковской области. Вместе с калининградским, санкт-петербургским и ленинградским управлениями ФСБ оно представляет самую большую угрозу латвийской государственности.

Другие разведки угрозы латвийской государственности не представляют вовсе.

Полиция безопасности с подкупающим простодушием сообщает, что в Латвии работают и другие иностранные спецслужбы, однако угрозы национальной безопасности они не представляют, поэтому их деятельность сотрудники ПБ не анализируют.

Вербует немецкая BND латышей — и пусть вербует. Вербует британская МИ‑6 — ой, на здоровье! Вербует ЦРУ… а ЦРУ и вербовать никого не надо: в Латвии половина работников госбезопасности им давно завербованные.

Латвийские спецслужбы — это один из государственных институтов, которые существуют больше для фасада: их цель — показать, что Латвия является полноценным суверенным и независимым государством, хотя это не так. Разве в суверенном независимом государстве возможны такие дикие казусы, когда иностранного гражданина делают руководителем контрразведки? Такое возможно только в колониях, доминионах, в «банановых республиках». И в Латвии, где в 2004 году главой Бюро защиты Конституции стал гражданин Великобритании Янис Кожоциньш, 29 лет прослуживший в британских вооруженных силах.

Подданный Ее Величества получил доступ к государственной тайне и стал главой контрразведки, не имея латвийского гражданства! Неудивительно, что латвийские контрразведчики не отслеживают деятельность в Латвии других разведок, кроме российской, — что же им, самим себя ловить?

«Русская угроза» — это точка опоры, на которой основана Латвия. Западный мир — это тезис, Россия — антитезис, а в результате их синтеза появляется Латвийская Республика. То же относится к другим странам Балтии. Так что иного способа существования, кроме вечного поиска «русской угрозы», у прибалтийской государственности (во всяком случае, в ее националистической интерпретации) быть не может.

Поэтому публичные отчеты прибалтийских спецслужб практически целиком посвящаются «русской угрозе». Иных угроз национальной безопасности быть не может — только Россия по ту сторону границы и местные русские внутри страны.

Фирменная черта ежегодников прибалтийских спецслужб — это поименное перечисление «врагов народа» с их фотографиями и информацией о месте работы.

На всём постсоветском пространстве только в «целиком интегрированной в Западный мир» Прибалтике могли до такого додуматься.

«Кровавый путинский режим» ничего подобного не практикует: не выпускает российская ФСБ цветных брошюр с иллюстрированным списком либералов с «Эха Москвы», по которому «патриотические активисты» могли бы пойти проламывать черепа «пятой колонне».

«Последней диктатуре Европы» тоже неведома прибалтийская практика: не занимается белорусский КГБ публикацией проскрипционных списков.

Даже украинская СБУ еще не додумалась публиковать «черные списки» антиправительственных элементов. Пока в украинской спецслужбе такое делать стесняются и делегируют эту функцию добровольным помощникам — общественным активистам типа сайта «Миротворец». Видать, не набрались еще «европейских» практик от прибалтийских учителей «европейского выбора».

В Литве, Латвии и Эстонии персональное шельмование неугодных национальными спецслужбами — устоявшаяся весенняя традиция.

Нелояльными и представляющими угрозу традиционно провозглашаются нацменьшинства — кому же быть «мальчиками для битья» в этнократиях?

В Латвии в этом году агентами российского влияния были провозглашены лидер латвийских антифашистов Иосиф Корен, руководитель Института европейских исследований Александр Гапоненко, председатель Конгресса неграждан Елизавета Кривцова, глава общества «Пером» (Перспективы русских организаций молодежи) Маргарита Драгиле и активист Бронислав Зельцерман.

Угрозой безопасности объявляются свои и иностранные русскоязычные СМИ, представляющие альтернативную официальной точку зрения. IMHOclub.lv, «Вести сегодня», RuBaltic.Ru, «Авторадио Рига» и прочие. Тоже понятно: как же можно критиковать нашу демократию, плюрализм и свободу слова? Отставить разговорчики!

В новом отчете Полиция безопасности вводит в оборот термин «прокремлевски ориентированная личность». Чтобы «патриоты» знали, кого бить. Такой личностью, например, был назван депутат Даугавпилсской городской думы Юрий Зайцев.

«Непонятно, за что получают зарплаты наши спецслужбы. Их главная задача ведь охранять интересы национальной безопасности, а именно в результате санкционной войны с Россией эти национальные интересы пострадали. В нашем регионе — Латгалии — спад промышленного производства в мясной, молочной, рыбной промышленности. Страдает Локомотивно-ремонтный завод от отсутствия российских заказов. Разве обеднение целого региона страны — это не угроза нацбезопасности? — прокомментировал Юрий Зайцев свое попадание в «черный список» латвийской спецслужбы для RuBaltic.Ru. — Так почему ПБ вместо того, чтобы радоваться, что есть “прокремлевские” политики, т. е. политики, имеющие связи в российских властных кругах и способные вернуть взаимовыгодные экономические отношения между нашими странами, клеймят меня? Ведь именно российские инвестиции сейчас нужны как воздух! Например, без российских денег я не представляю реализацию такого энергетического проекта, как Даугавпилсская ГЭС. Не говорю уже о спасении производств, ориентированных на российский рынок, транзит. Два нашей Полиции безопасности за такую работу! Два!»

Наконец, отдельные дни в календаре и связанные с ними памятные мероприятия бросают вызов латвийской государственности. Полиция безопасности как старая бабка: боится красного петуха и щербатого месяца, боится 9 Мая, георгиевской ленты и готовящейся на День Победы акции «Бессмертный полк». «При подготовке так называемого Дня Победы в целях реализовать пророссийскую политику были также вовлечены такие пропагандистские СМИ, как baltnews, rubaltic и regnum», — говорится в документе.

Из характеристики Дня Победы как «так называемого», нескрываемого страха перед 9 Мая, методичного перечисления в списке «врагов государства» антифашистских организаций, правозащитных, культурных, молодежных объединений национальных меньшинств, списков «прокремлевски ориентированных личностей», составленных из русских и евреев, и прочих особенностей отчета Полиции безопасности приходится делать крайне неутешительный вывод о современной Латвии.

Это глубоко ксенофобское, национал-реваншистское государство, прикрывающее фиговым листком «европейского выбора» неприятие инакомыслия и занимающееся публичным шельмованием инакомыслящих.

Если Полицию безопасности Латвии действительно интересует безопасность Латвии, то вот им на заметку такая новость. Лидер входящего в правящую коалицию и правительство Национального объединения ВЛ/ОС-ДННЛ Янис Домбрава призвал к насильственной депортации из Латвии всех неграждан, не желающих сдавать экзамены на латвийское гражданство. Депутат Сейма Латвии считает, что Латвия могла бы сделать сама себе такой подарок на свое столетие.

Слова Домбравы — это неприкрытая пропаганда ненависти и разжигание межнациональной розни, провоцирующее открытый конфликт латышской и русской общин. Поэтому это угроза национальной безопасности Латвии. Предпримет ли Полиция безопасности в связи с этим какие-либо меры против лидера «нациков»? Едва ли.

Ведь подобные заявления латышских националистов раздаются постоянно, однако их имена в списках лиц, представляющих угрозу для латвийской государственности, никогда не фигурируют.

В этих списках фигурируют преимущественно русские имена, притом что ни один из русскоязычных общественников, правозащитников, журналистов, которые попали под прицел Полиции безопасности Латвии, никогда не позволял себе подобного разжигания ненависти и оскорбительных выпадов в адрес латышей.

Тем не менее все они в списках угроз латвийской государственности есть, а откровенных неонацистов в них нет.

И этот факт является исчерпывающей характеристикой латвийской государственности.

Александр Носович

Источник

Вы сможете оставить сообщение, если авторизуетесь.