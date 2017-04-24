Песков: Москва не пытается интегрировать «ДНР» и «ЛНР» в Россию

20.04.2017 13:21:52

Москва не пытается интегрировать в Россию «ДНР» и «ЛНР», публикации о подобном плане Кремля наивны и примитивны. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает 20 апреля РИА Новости.

Речь идет о материале Bloomberg, в котором утверждается, что президент РФ Владимир Путин планирует отделить неподконтрольные Киеву территории Донецкой и Луганской областей за счет интеграции с Россией.

«Сам вопрос абсурдный. Уже на протяжении многих лет и президент Путин, и российские представители на самых различных уровнях говорят об этом», – сказал Песков.

Отвечая на вопрос, есть ли у российского руководства какой-либо план в этом отношении, Песков ответил: «План один – добиться выполнения минских договоренностей».

Кроме того, пресс-секретарь российского лидера заявил, что РФ вместе с партнерами по «нормандской четверке» старается оказать влияние, чтобы Киев сам нашел выход из сложившейся ситуации, добавив, что вопрос «ДНР» и «ЛНР» – внутриукраинская проблема.

Ранее Дмитрий Песков заявил, что у Москвы нет письменных сценариев по включению «ДНР» и «ЛНР» в состав России.

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