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Константин Затулин получил высокую награду от московского муфтия

Запись пресс-конференции Константина Затулина

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Рубрика / Политика

Александр Лукашенко заявил, что не играет с Россией «в одни ворота»


20.04.2017 13:02:55

По мнению белорусского лидера, СМИ неверно преподносят отношения между двумя государствами.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко встретился с губернатором Нижегородской области Валерием Шанцевым. Во время своего визита он заявил, что достигнутые с РФ договоренности в нефтегазовой сфере являются компромиссным решение, а не «игрой в одни ворота».

- Неужели Путин и правительство не понимают, что они делают. Наверное, там взвешивают, да еще как. Это игра не в одни ворота, это, действительно компромисс - нет, надо кому-то ложку дегтя вбросить, - подчеркнул Лукашенко.

Он обратил внимание на то, что российские СМИ начинают рассуждать о том, кто кого обманул и будто бы Белоруссия стоит на коленях перед Россией. Александр Лукашенко отметил, что его государство платит за пользование кредитом РФ от четырех до шести процентов годовых.

- Все страны получают определенные кредиты от международных организаций, спонсоров, Россия у нас по этим вопросам не занимает первое место, на первом месте КНР, - подчеркнул президент Белоруссии.

Лукашенко отдельно сказал, что еще в советские годы между двумя странами сложились тесные народно-хозяйственные связи. Об этом сообщает ТАСС

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