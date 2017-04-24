Что ждать России от Минска и Варшавы

20.04.2017 12:50:56

По итогам недавней встречи президентов России и Республики Беларусь в С.-Петербурге министр иностранных дел РБ Владимир Макей с удовлетворением заметил, что «по принципиальным вопросам внешнеполитического характера или связанным с безопасностью между Беларусью и Россией никогда не было и, убежден, не будет никаких разногласий». Т.е. если верить словам главы белорусского внешнеполитического ведомства, то российскую сторону полностью устраивает курс, проводимый официальным Минском. Подтверждением чему, можно считать, является поддержка (высказана 17 апреля) министром иностранных дел России Сергеем Лавровым нынешнего посла Республики Беларусь в Австрии, постоянного представителя РБ при ОБСЕ Елены Купчиной в качестве кандидата на пост генерального секретаря ОБСЕ.

И это в то время когда официальный Минск продолжает свои «игры» с пресловутой программой Евросоюза «Восточное партнерство». Так, выступая 12 апреля в Варшаве на встрече глав внешнеполитических ведомств стран-участниц Вышеградской группы и «Восточного партнерства», Владимир Макей активно ратовал за идею «совместимости» в регионе «Восточного партнерства» и проведение тематических мероприятий в этой области. Правда, Макей имел ввиду транспортную сферу и призывал международные финансовые институты вкладывать деньги в развитие путей сообщения и сопутствующей инфраструктуры в регионе. Таким вот образом Минск пытается деполитизировать «Восточное партнерство», надеясь получить экономические льготы без каких-либо политических уступок.

Но дело-то в том, что «Восточное партнерство» как и любой западный геополитический проект не является благотворительным начинанием и преследует вполне конкретные политические цели, главная из которых - увековечивание раздробления постсоветского пространства и максимальное отдаление государств СНГ от влияния России. И удивляться в такой постановке вопроса не приходится, т.к. инициатором «Восточного партнерства» является Польша, имеющая серьезные геополитические притязания на исторические русские земли, некогда пребывавшие в составе Речи Посполитой.

Вот, как определяет политику Польши в отношении Белоруссии директор по вопросам стратегии в Warsaw Enterprise Institute Анджей Талага: «Целью нашей успешной восточной политики должно быть, прежде всего, строительство буфера между Польшей и Россией. Буфер — это не стена, это надувные подушки в автомобиле. Иначе говоря, если будет удар из России, то его должна принять Белоруссия, а не Польша. Буфер — это значит, что умирать на войне с Россией будут белорусы, а не поляки»[1].

Сказано предельно цинично, но зато откровенно. И надо заметить, что в достижении своих стратегических целей (а это строительство 4-й Речи Посполитой) Варшава проводит довольно гибкую и не догматичную политику. Если в начале от Минска требовали всевозможных «демократических свобод и прав человека», то теперь вопрос об этом практически не стоит. К примеру, после силового разгона 25 марта несостоявшегося белорусского «майдана» со стороны Запада последовала дежурная обеспокоенность возможностью отхода Минска от «объявленной Белоруссией политики демократизации»[2].

Конечно, лидерам белорусской оппозиции подобное изменение в тактике Варшавы и, в целом, Запада в отношении Минска совсем не нравится, т.к. она может стать не интересна для ее нынешних зарубежных кураторов. Однако вся эта публика для западных стратегов не более чем расходный материал, и если она и в дальнейшем хочет оставаться причастной к «международному» финансированию, получать западные гранты, то ей придется принимать новые правила игры и взаимодействовать с властями в «противоборстве с российским империализмом»[3].

В чем же суть нынешней польской стратегии в отношении Республики Беларусь? Это путь «мягкой силы», направленный на воплощение «программы строительства 4-й Речи Посполитой»[4]. В Варшаве вполне отдают себе отчет в том, что в Минске киевский сценарий не имеет шансов на воплощение. События 25 марта лишний раз подтвердили это. Поэтому ставка делается не на скоротечный переворот, т.к. белорусское общество крайне обеспокоенно даже гипотетической вероятностью реплики «майдана» в своей столице, а на упорную многолетнюю работу, результаты которой скажутся сразу после ухода Лукашенко.

За Бугом с удовлетворением наблюдают за тем, как под прикрытием заботы о суверенитете официальный Минск противится переводу белорусско-российских союзных отношений на уровень необратимости. Именно в этом ключе лежит отказ от размещения российской авиабазы в Барановичах (только одно это на порядок укрепило бы безопасность Республики Беларусь), срыв ряда крупнейших интеграционных экономических проектов (чего только стоит отказ Минска от создания на базе МАЗа и КАМАЗа холдинга «Росбелавто») и, в том числе, практически полное вытеснение русского языка из транспортной системы и дорожной сети в Белоруссии. И это несмотря на то, что по утверждению Лукашенко, в Белоруссии «подавляющее большинство людей разговаривают на русском языке, и в быту у нас язык общения русский»[5].

При этом стоит обратить внимание, что вся забота официального Минска о пресловутом суверенитете до последнего времени носила явно однобокий антироссийский и антирусский характер. Минский официоз предпочитает не замечать нарастающих в Польше реваншистских настроений относительно бывших «крессов всходних», а министерство культуры РБ буквально открыло шлюзы для экспансии «польщизны» в культурное и информационное пространство Республики Беларусь. Отсюда едва ли не государственный культ польских королей и магнатов времен Речи Посполитой и практический запрет на использование понятия Русский мир в государственных СМИ и во время мероприятий, проводимых на государственном уровне.

С одной стороны глава Республики Беларусь Александр Лукашенко заявляет, что хочет продолжать тесно сотрудничать с Россией в военной сфере, настроен «подвинуть» президента Владимира Путина к тому, чтобы Россия перевооружила белорусскую армию за свой счёт, «или за малую цену», с другой - в Минске в эти дни с помпой принимают делегацию штаб-квартиры НАТО, с которой обсуждаются планы участия Белоруссии в программах Альянса (и это не «измышления» по Лукашенко российских СМИ[6]).

Ну, а как относиться ко всему этому Российской Федерации? В первую очередь надо снять пелену с глаз и не делать вид, что ничего тревожного не происходит. В отношении Республики Беларусь необходимо проводить продуманную системную политику, направленную не только на всестороннее укрепление союзнических отношений, включая военную составляющую, но и на упрочение позиций идеи Русского мира в сознании белорусского общества. В противном случае белорусское, пусть и не столь радикальное издание «майдана», постепенное превращение Республики Беларусь в русофобское антироссийское государство могут стать политическими реалиями.

Отдел Белоруссии Института стран СНГ

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