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Детали
Киев странно отреагировал на громкое поражение от Москвы
|20.04.2017 12:31:47
Киев позитивно воспринял решение Гаагского суда, отказавшегося ввести временные меры по иску к Москве в связи с нарушением конвенции о финансировании терроризма. В России признали этот вердикт политическим поражением Украины.
Украинский президент Петр Порошенко на своей странице в соцсети Facebook назвал отказ Гаагского суда многообещающим решением. "По обоим искам судом была признана юрисдикция Международного суда ООН", – заявил политик. "Я уверен, что сегодня мы на правильном пути", – подчеркнул он.
Замминистра иностранных дел страны Елена Зеркаль подтвердила, что Киев позитивно оценил вердикт Гаагского суда, поскольку увидел "очень хорошие перспективы в разбирательстве по существу". Украинское правительство будет отстаивать свою позицию в Международном суде, к тому же теперь оно "знает, какие дополнительные доказательства потребуются".
Зеркаль выразила сожаление о вынесенном решении, но отметила и положительные моменты, передает РИА Новости. По ее словам, суд предварительно признал юрисдикцию по этому делу, а также то, что события на востоке Украины подпадают под действие конвенции о финансировании терроризма.
Гаагский суд отклонил требование Киева ввести меры против Москвы, так как не нашел для этого оснований. "На данном этапе рассмотрения дела Украина не предоставила достаточных доказательств, которые демонстрировали бы, что эти элементы являются правдоподобными", – заявил его представитель.
Однако Россия "должна воздержаться от сохранения или введения ограничений на возможность сообщества крымских татар сберегать свои институты власти" и "гарантировать возможность обучения на украинском языке". Эту часть вердикта Киев также посчитал победой.
Депутат Госдумы от Крыма Андрей Козенко назвал судебное решение "огромным политическим поражением Украины". "Гаагский суд юридически признал то, что любой здравомыслящий человек и без того понимает: все так называемые доказательства и обвинения Украины в адрес России – чушь, фальшивки и провокации", – пояснил он.
Козенко добавил, что удовлетворение иска касательно притеснения татар в Крыму – попытка подсластить пилюлю для Киева. В России не стоит вопрос об их дискриминации, заверил депутат.
"Я думаю, это очень важное решение, прежде всего – для республик Донбасса. Оно имеет перспективы повысить их международную субъектность. Думаю, что ЛНР и ДНР немедленно начнут работу в этом направлении", – заключил Козенко.
Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин также считает, что Гаагский суд не поддержал требования Украины из-за их одиозности.
"Запад, когда очевидно одиозны претензии Украины, вынужден их ставить на место. Но это их не останавливает, они в следующем случае будут бить в эту точку", – цитирует его Life.ru.
Затулин уверен, что Киев и дальше будет пытаться обострить отношения с Москвой. По его словам, для этого украинская сторона обращается к Западу с совершенно абсурдными просьбами. "Например, требовали признать жителей Донбасса террористами. Не удалось доказать. Но это не значит, что они оставят эти попытки", – заключил он.
Напомним, что Гаагский суд отклонил требование Украины ввести временные меры по иску к России в связи с нарушением конвенции о финансировании терроризма. Таким образом, на Западе отказались признать ДНР и ЛНР террористическими организациями.
Олег Шивалов
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