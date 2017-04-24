Зачем Казахстану латиница?

20.04.2017 12:12:12

12 апреля президент Казахстана Нурсултан Назарбаев опубликовал программную статью «Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания», где изложил свое видение культурно-цивилизационного развития страны. Его главный тезис – необходимость к 2025 г. перевести казахский алфавит на латинскую графику – уже вызвал в Интернете ожесточенные споры, в том числа и среди самих казахов. Если запланированные мероприятия будут осуществлены в заявленные сроки, это будет третья крупная реформа казахской письменности за последние 100 лет.

Необходимость латинизации казахского алфавита вписана в контекст любимой идеи Н. Назарбаева – модернизации Казахстана. Только на этот раз подвергнуться ей должны не экономика, политические институты и общественные структуры, а система письменности и тесно связанное с ней национальное самосознание казахского этноса. Перевод национального алфавита на латинскую графическую основу обосновывается в статье двумя основными факторами: необходимостью сохранения национальной идентичности и усиления конкурентоспособности Казахстана, которая связана с повышением компьютерной грамотности, знанием иностранных языков и культурной открытостью. Модернизированный на этой основе Казахстан должен сохранить свою национальную идентичность и лучше адаптировался к глобальным изменениям.

В статье обозначены четкие сроки, в соответствии с которыми должен происходить переход на латиницу. До конца 2017 г. ученые должны разработать новый вариант казахского латинского алфавита. С 2018 г. необходимо приступить к подготовке специалистов и созданию учебников для средних школ. Все организационные и методические работы должны быть проведены в течение ближайших двух лет. «То есть к 2025 году делопроизводство, периодические издания, учебники и все остальное мы начинаем издавать на латинице», – говорится в статье. При этом какое-то время, необходимое для адаптации к новому алфавиту, он будет существовать параллельно с кириллическим. Одновременно ставится задача перевести на казахский язык 100 лучших учебников мира по гуманитарным и общественным наукам, что должно качественно улучшить уровень и качество образования. Причем учиться по ним студенты должны начать уже в 2018/2019 учебном году.

Напомним, что в дореволюционный период и первое время после него казахи пользовались арабским алфавитом, который получил распространение в связи с проникновением в Степь ислама.

Грамотность в тот период была уделом узкого круга лиц, в основном мусульманского духовенства. С 1929 по 1940 г. существовал казахский алфавит на основе латинской графики, разработанный и принятый параллельно с латинизацией алфавитов других тюркских народов СССР. Это было время языковых экспериментов, когда рассматривался вопрос о переводе на латиницу даже русского языка. В 1940 г. казахский язык вместе с другими тюркскими языками СССР был переведен на кириллицу, действующую до сих пор. Именно на ней создана подавляющая часть литературы, культурного и научного наследия казахов.

После распада СССР целый ряд республик, рассматривавших кириллицу как часть «колониального наследия», отказались от ее использования. Из пяти тюркоязычных стран СНГ к использованию латинского алфавита на сегодняшний день перешли три – Азербайджан, Узбекистан и Туркмения. Лидером в этой сфере оказался Азербайджан, который из-за карабахского конфликта с Арменией, а также этнической и культурной близости с Турцией оказался самой «протурецкой» страной Содружества. Переведенный на латинскую графику в 1991 г. азербайджанский алфавит оказался близок к орфографическим нормам турецкого языка. В 1992-1993 гг. за Азербайджаном последовала Туркмения, где латиница с 2000 г. стала единственным допустимым видом письма на туркменском языке, а кириллица была полностью вытеснена. В 1993 г. был опубликован закон о переводе на латиницу узбекского алфавита, который стал воплощаться в жизнь с 1996 г., но до конца реализован так и не был. Из нетюркских стран СНГ на латиницу еще в 1989 г. перешла Молдавия, где был фактически введен румынский латинизированный алфавит. Причем этот шаг стал одной из причин конфликта 1992 г. с Приднестровьем, где до сих пор используется кириллица.

В Средней (Центральной) Азии кириллическими алфавитами до сих пор пользуются Казахстан, Киргизия и ираноязычный Таджикистан. Однако идеи латинизации казахского и киргизского алфавитов после распада СССР выдвигались неоднократно. Еще в октябре 2006 г. на заседании Ассамблеи народов Казахстана президент Н.А. Назарбаев заявил о необходимости рассмотреть вопрос о переводе казахского алфавита на латинскую графику. В июле 2007 г. специально созданной рабочей группой Министерства образования и науки была подготовлена записка «О переводе казахской письменности на латинскую графику», в которой рассматривался опыт других стран и народов Востока по введению латиницы, обосновывалась необходимость перевода на латинскую графику казахского алфавита, а также приводился расчет затрат. Латинизация алфавита трактовалась в записке как необходимое условие укрепления национального самосознания казахов и смены «советской» (колониальной) идентичности, доминирующей, по мнению авторов документа, в национальном сознании, на суверенную (казахскую) идентичность. Недостатком кириллицы считалось то, что она ориентировала казахов на русский язык и культуру, став причиной «неопределенности» национального самосознания.

В декабре 2012 г. Н.А. Назарбаев в послании «Стратегия «Казахстан-2050» вновь реанимировал тему латинизации казахского алфавита, поручив с 2025 г. приступить к его переводу на латинскую графику. «Ради будущего наших детей мы должны принять такое решение, - заявил он, - и это создаст условия для нашей интеграции в мир, лучшего изучения нашими детьми английского языка и языка Интернета, и самое главное – это даст толчок модернизации казахского языка». Для этого казахский язык надо сделать «современным, искать консенсус в вопросах терминологии, раз и навсегда решить вопрос о переводе…устоявшихся международных и иностранных слов». Планировалось значительно повысить и уровень распространения самого титульного языка. К 2025 г. казахским языком должны были овладеть 95% жителей Казахстана, он должен был главенствовать во всех сферах общественной жизни и стать языком повсеместного общения. Акцент на языковом вопросе отнюдь не был случаен.

Дело в том, что русский язык в республике распространен гораздо шире казахского. По данным переписи 2009 г., русским языком свободно владели (писали и читали) 84,8 %, а понимали устную речь – 94,4% населения, тогда как для казахского языка эти цифры составляли только 62 и 74%.

Вопрос о переходе на латинскую графику неоднократно поднимался и в Киргизии, отличие которой от Казахстана состоит в отсутствии для такой реформы необходимых бюджетных средств. В марте 2008 г. председатель национальной комиссии по развитию государственного (киргизского) языка Ташбоо Джумагулов заявил, что в течение ближайших 10 лет Киргизия перейдет на латиницу, поскольку латинские буквы более гармоничны для киргизского языка, чем кириллица. Причем этот шаг, по его словам, обоснован и политически, так как все тюркоязычные страны «давно и успешно используют латинский алфавит». Однако, против этого выступила министр образования и науки Ишенгуль Болджурова, по словам которой у республики для такой реформы просто нет средств. «Обсуждение данного вопроса я считаю преждевременным, – отметила она, – так как его реализация потребует огромных материальных затрат. Речь идет как минимум о 5 миллиардах сомов (более 137 млн дол.) на первом этапе». Позицию министра образования поддержал и президент Киргизии К. Бакиев, также указавший на нехватку бюджетных средств.

Тем не менее, после публикации статьи Н.А. Назарбаева идея перехода на латиницу в Киргизии вновь была реанимирована. 13 апреля с предложением латинизировать киргизский алфавит выступил депутат парламента от фракции «Ата Мекен» Каныбек Иманалиев. «Туркменистан, Узбекистан, а теперь Казахстан переходят на латиницу, — заявил он на пленарном заседании. – Я понимаю, что сейчас у нас нет денег для этого, но через некоторое время, к 2030-2040-м годам, нужно это сделать». Готовить специалистов по латинице Киргизии, по мнению депутата, следует уже сейчас, поскольку ее использование — «требование времени и развития технологий». К тому же отказ от кириллической письменности должен помочь сохранить национальную идентичность киргизов. В поддержку этой идеи уже успели выступить и некоторые представители интеллектуального класса. «Существует расхожее мнение, что переход на латиницу — это выбор в сторону тюркского мира, – написал профессор Кырзызско-Российского Славянского университета Осмонакун Ибраимов, – В известной степени это так, но это выбор все-таки другого рода. Это выбор государственной независимости. Это цель, к которой наши предки шли не столетиями, а тысячелетиями».

Между тем опыт других тюркоязычных стран особого оптимизма по поводу результатов реформы не внушает. В Узбекистане, например, введение латинского алфавита оказалось неудачным.

«В общей сложности в новом алфавите оказалось 29 букв (вместе с апострофом), – отмечал ташкентский корреспондент «Ферганы.ру» Омар Шарифов. – Его особенностью стало то, что он не содержит ни специальных символов, ни диакритических знаков (только апостроф). Но, как известно, в классической латинице на 7 букв меньше, чем в кириллице: всего 26. Поэтому отсутствие специальных знаков и символов пришлось компенсировать удвоением. «Двойными» стали буквы Ч, Ш, Ц (в некоторых вариантах написания), Я, Ю, Ё, а также Е (в начале слова)». В связи с этим объем текстов по сравнению с кириллицей вырос на 10-15%, что увеличило затраты на их публикацию. «Надо признаться, новый алфавит заметно отличается от прежнего, отмененного в 1940 году, – отмечал узбекский писатель, поэт, философ Сабит Мадалиев. – Он, как отмечают независимые специалисты, еще более несовершенен и неудобен для узбекского языка. Поэтому, наверное, не случайно алфавит, принятый в 1993 году, уже в 1995-м пришлось келейно реформировать и приспосабливать под нормы узбекского языка, но все равно он как был, так и остается суррогатным».

Полностью реформа узбекского алфавита так и не была завершена. В системе образования она ограничилась уровнем средней школы. На латинице стали издаваться некоторые официальные документы, печататься заголовки газет, была заменена часть вывесок и рекламных плакатов. Но подавляющее большинство текстов по-прежнему выходило на кириллице, которой пользовались в центральных и местных органах власти, официальной переписке, вузах, частично – в школе. На кириллице издавалась и большая часть научной и художественной литературы. Одним из главных аргументов перехода на латиницу в Узбекистане являлась интеграция в мировое информационное пространство, где широко используется именно латинская графика. Примером служила вестернизированая Турция, которая перешла на латиницу еще при Кемале Ататюрке. На практике, однако, никакой интеграции республики в мировую информационную среду не произошло, так как оказалось, что для этого необходимо знать иностранные языки. Скорее наблюдался обратный эффект.

Введение латиницы в школе сделало недоступным для молодого поколения огромный пласт научной и художественной литературы, созданной за полвека на кириллице. В результате заметно снизился общий уровень образования и грамотности населения, быстро отвыкшего от чтения.

Те же самые негативные последствия латинизации алфавита эксперты прогнозируют и для Казахстана. «Есть… опасность лишиться грандиозного культурного пласта кириллического периода казахского языка, – отмечает генеральный директор информагентства «Фергана.Ру» Даниил Кислов, – так как нет гарантии, что все произведения мировой и национальной литературы, учебники, технические, научные пособия, а также пресса будут переведены на новую графику достойно и в срок. Еще аргумент – возможные ошибки при переносе специфических звуков казахского языка на латинский алфавит…. Попытки создать органичное «фонетическое письмо» для казахского почти так же наивны и утопичны, как стремление некоторых российских «филологов» писать «молоко» так, как оно произносится («мылако»). Наконец, многие обращают внимание на огромные и неподсчитанные затраты из государственного бюджета, которые вряд ли сможет потянуть страна». При этом латинизация казахского алфавита, по его словам, не имеет прямого отношения ни к русскому языку, ни к «политическому союзу России и Казахстана в целом», поскольку речь идет о вероятной культурной и интеллектуальной проблеме самого казахского этноса.

На отношениях Казахстана с Россией латинизация алфавита, так или иначе, все же отразится. Не случайно в составе ЕАЭС оказались именно те страны Средней Азии, которые до сих пор используют кириллицу. Культурно-цивилизационный выбор в пользу Запада на деле может обернуться ориентацией на более близкую по латинизированному тюркскому алфавиту Турцию, где усиливаются исламистские тенденции. Латиница затруднит освоение русскими казахского языка, так как число желающих учить его на чуждой латинице снизится. Усилится и миграционный отток славянского населения, который в последнее время и так растет. Впрочем, последнее обстоятельство как раз может являться одной из неявных целей реформы. С присоединением Крыма к России среди казахских элит усилились опасения, что северные области республики могут повторить его судьбу. В связи с этим власти стимулируют миграцию на север казахов из перенаселенных южных регионов, а параллельное сокращение числа этнических русских снизит, по их мнению, угрозу сепаратизма.

Что касается отношений в рамках ЕАЭС и ОДКБ, то на них латинизация алфавита вряд ли отразится.

Рабочим языком в этих организациях является русский, а перевод документов на казахскую латиницу будет проблемой самого Казахстана.

Александр Шустов

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