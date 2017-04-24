XX Юбилей Института стран СНГ

Константин Затулин получил высокую награду от московского муфтия

Запись пресс-конференции Константина Затулина

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Детали

Депутат Затулин: Отказ суда ООН не помешает новым одиозным претензиям Киева к РФ


20.04.2017 11:50:35

Константин Федорович Затулин

Директор Института стран СНГ, 
автор и ведущий телепередачи "Русский вопрос",
член Совета по казачеству при Президенте РФ, 
депутат Государственной Думы РФ I, IV, V, VII созывов

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Хотя Международный суд ООН отказался удовлетворить требование Киева о временных мерах по иску к России, Украина продолжит выдвигать одиозные претензии к России, заявил Лайфу первый зампред Комитета ГД по делам СНГ, руководитель Института стран СНГ Константин Затулин.

— Запрос не поддержан, потому что он очень одиозен. Запад, когда очевидно одиозны претензии Украины, вынужден их ставить на место. Но это их не останавливает, они в следующем случае будут бить в эту точку, — сказал Затулин.

Парламентарий отметил, что нынешние киевское руководство будет стараться идти на обострение отношений с Россией, используя все возможные поводы.

— Иногда украинские деятели заходят за черту и предлагают нечто совершенно невообразимое. Например, требовали признать жителей Донбасса террористами, им не удалось доказать. Это не значит, что они оставят эти попытки, — заключил Затулин.

Иск в суд ООН Украина подала в январе, обвинив Москву в нарушении Конвенции по борьбе с финансированием терроризма. По мнению Киева, Москва поставляет в страну оружие и дискриминирует население Крыма. Как отметили в МИД РФ, Украина не заинтересована в урегулировании конфликта, а просто придумала лишний повод обратиться в Международный суд ООН.

Ксения Кияница

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