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Детали
Депутат Затулин: Отказ суда ООН не помешает новым одиозным претензиям Киева к РФ
|20.04.2017 11:50:35
Константин Федорович ЗатулинДиректор Института стран СНГ,
член Совета по казачеству при Президенте РФ,
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Хотя Международный суд ООН отказался удовлетворить требование Киева о временных мерах по иску к России, Украина продолжит выдвигать одиозные претензии к России, заявил Лайфу первый зампред Комитета ГД по делам СНГ, руководитель Института стран СНГ Константин Затулин.
— Запрос не поддержан, потому что он очень одиозен. Запад, когда очевидно одиозны претензии Украины, вынужден их ставить на место. Но это их не останавливает, они в следующем случае будут бить в эту точку, — сказал Затулин.
Парламентарий отметил, что нынешние киевское руководство будет стараться идти на обострение отношений с Россией, используя все возможные поводы.
— Иногда украинские деятели заходят за черту и предлагают нечто совершенно невообразимое. Например, требовали признать жителей Донбасса террористами, им не удалось доказать. Это не значит, что они оставят эти попытки, — заключил Затулин.
Иск в суд ООН Украина подала в январе, обвинив Москву в нарушении Конвенции по борьбе с финансированием терроризма. По мнению Киева, Москва поставляет в страну оружие и дискриминирует население Крыма. Как отметили в МИД РФ, Украина не заинтересована в урегулировании конфликта, а просто придумала лишний повод обратиться в Международный суд ООН.
Ксения Кияница