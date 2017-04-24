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Детали
Запад пока еще не съехал с глузду
|20.04.2017 11:40:32
Константин Федорович ЗатулинДиректор Института стран СНГ,
член Совета по казачеству при Президенте РФ,
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Международный суд ООН в Гааге отказался удовлетворить требование Киева установить временные обеспечительные меры в отношении РФ в связи с украинским иском о якобы нарушении Москвой конвенции о борьбе с финансированием терроризма. Победой здравого смысла называл это решение первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин.
В то же время суд частично удовлетворил требования Киева относительно ситуации в Крыму, обязав РФ в рамках соблюдения Конвенции о ликвидации расовой дискриминации воздержаться от ущемления прав крымских татар и граждан Украины, а также обеспечить им доступ к образованию на украинском языке в Крыму.
Безуспешные попытки Киева в очередной раз поставить Россию в неудобное положение Федеральному агентству новостей прокомментировал первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин.
«Это обращение в суд — одно из самых безобидных действий со стороны Украины, — отметил Константин Затулин. — Гораздо, на мой взгляд, серьезнее то, что Украина продолжает убивать людей в зоне так называемой «антитеррористической операции» (АТО). Это главная претензия к Украине, что она не в состоянии мирно урегулировать конфликт, который сама же и начала. А что касается конкретно этого иска, то нет никаких сомнений, что власти Украины по-другому и жить не могут, кроме как находя всякие поводы, а если их нет, то придумывая, для того, чтобы попытаться поставить Россию в неудобное, оправдывающееся положение, навлечь на нее новые санкции».
Однако на этот раз Киев просчитался, отметил депутат.
«В данном случае даже находящийся под контролем западных государств международный инструмент отказался рассматривать обвинение в «поощрении Россией терроризма», потому что это обвинение абсолютно одиозно, — подчеркнул Затулин. — В отличие от Украины, Россия сегодня вовлечена в борьбу с терроризмом и в Сирии, и в других местах. Россия пережила многочисленные атаки террористов, чего, кстати, слава богу, на Украине не было. А доморощенные «специалисты по борьбе с терроризмом» из Киева пытаются впарить мировому общественному мнению, что люди в Донбассе, которые были вынуждены защищаться от варварских действий украинского государства, — что это они якобы «террористы». А Россия, поскольку она оказывает гуманитарную помощь и поддержку народу Донбасса, — она этим якобы «потворствует террористам».
«Надо отметить, — продолжил Затулин, — что на Западе нет недостатка в желающих поставить Россию в сложное положение. Запад вовлечен в санкции против России, все это известно. Но, все-таки, на Западе еще не совсем съехали с глузду, как говорят на Украине, чтобы идти на поводу у таких откровенно пропагандистских затей, как попытка добиться юридического решения о том, что Россия якобы поощряет терроризм, в силу чего этот суд отказал Украине в иске.
По словам Константина Затулина, нет никакого сомнения, что Украина продолжит любым способом пытаться вредить России.
«Мне сегодня задавали вопрос, будет ли после этого Украина продолжать свои попытки, — отметил первый зампред комитета Госдумы. — Конечно, будет. И есть примеры, когда Украина не только сейчас, но и в недалеком прошлом добивалась желаемого внимания со стороны некоторых невзыскательных в этом смысле оценщиков, и даже поддержки своей позиции».
В качестве примера Константин Затулин привел историю с так называемым голодомором, который Украина вот уже много лет пытается представить как геноцид украинского народа, который сознательно проводился в СССР.
«В результате, некоторые люди на Западе, не разбирающие в этой ситуации, или просто не желающие в ней разбираться, чтобы, как говорится, потрафить Украине, приняли такую трактовку, что мол, да, в Советском Союзе был геноцид украинского народа, и что этот геноцид выражался в голодоморе. Это мнение не имеет ничего общего с действительностью, тем не менее, оно кочует теперь по разным круглым столам, конференциям и т.д. Последствий это, конечно, не имело и иметь не будет, но для оболванивания самого украинского населения вся эта история с голодомором сделала очень много, — отметил депутат Госдумы.
То же самое происходит и сейчас, подчеркнул Затулин.
«Ну, скажите, луганские и донецкие, как их называют в Киеве, «сепаратисты», — они что, замечены в террористической деятельности на территории Украины? Это Украина убивает людей в Донецке и Луганске, устаивает диверсии, и гордится этим, и всячески пиарится. Никто из сторонников ДНР и ЛНР никаких терактов не устраивает. Мы-то знаем, что такое теракты, пережив «Норд-Ост», Беслан и т.д. Украина такого не знала, она сама ведет откровенно террористическую кампанию в Донбассе, которую называет «антитеррористической операцией», и при этом, как положено, «вор кричит — держи вора». Так что можно выразить определенное удовлетворение тем, что сегодня в международном суде не состоялось очередное издевательство над здравым смыслом. Но при этом нет никакого сомнения, что попытки Украины на всех возможных направлениях создать России сложности или спровоцировать против нее какие-то санкции будут продолжены», — резюмировал Константин Затулин.
Ольга Петрова
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