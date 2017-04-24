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Детали
Мнение: решение суда ООН по иску Украины к России – компромиссное
|20.04.2017 11:25:23
МИД РФ прокомментировал решение суда ООН по иску Украины к России. Политолог Вячеслав Смирнов в эфире радио Sputnik выразил мнение, что Киев на этом не успокоится. По его словам, нынешние украинские власти "обречены" во всем обвинять Россию.
Москва считает важным, что Международный суд ООН при рассмотрении иска Киева не поддержал заявления Украины об "агрессии", "оккупации" и статусе Крыма, говорится в комментарии департамента информации и печати, размещенном на странице ведомства в Facebook.
Международный суд ООН 19 апреля отказался удовлетворить требование Украины установить временные меры по иску к России в связи с нарушением конвенции о борьбе с финансированием терроризма (МКБФТ). В то же время он частично удовлетворил требования Киева по конвенции о ликвидации расовой дискриминации.
В МИД отметили, что претензии Украины к России по МКБФТ безосновательны и, в связи с этим, отсутствуют основания для введения временных мер. При этом во внешнеполитическом ведомстве напомнили, что суд призвал Киев и Москву "работать над полным выполнением Минских договоренностей, признав при этом, что эти договоренности были одобрены и подписаны, в частности, представителями Донецка и Луганска".
В отношении Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации Суд не поддержал ни одну из временных мер, запрошенных Украиной, указали в МИД.
"Претензии Киева относительно того, что Россия, дескать, осуществляет политику "стирания культурной идентичности украинской и крымско-татарской общин", не были поддержаны. Суд также не посчитал обоснованным целый ряд обвинений Украины, таких как якобы наличие этнически мотивированных исчезновений, убийств и задержаний в Крыму, гонений на СМИ и общественные организации, запрета на проведение митингов и публичных мероприятий представителей украинской и крымско-татарской общин или невозможности получить образование на крымско-татарском языке… Важно, что Суд занял принципиальную позицию и не поддержал заявления Украины о якобы имеющей место "агрессии", "оккупации", или о статусе Крыма как не относящиеся к сути разбирательства", – подчеркнули в ведомстве.
Директор Научно-исследовательского института политической социологии Вячеслав Смирнов в эфире радио Sputnik отметил, что суд ООН, по сути, принял "половинчатое" решение.
"Решение суда на самом деле – компромиссное. Было подчеркнуто право на украинский и крымско-татарский язык. И, в принципе, этим суд и ограничился. Так что можно говорить, что требования частично были удовлетворены, а можно говорить, что в основной своей массе требования удовлетворены не были", – сказал Вячеслав Смирнов.
Киев же, по его мнению, продолжит обвинять Россию "во всех смертных грехах".
"Украина просто обязана обвинять Россию во всех смертных грехах. Иначе избиратели и определенные политически активные элементы не будут поддерживать сегодняшнюю администрацию – президента и кабмин. Так что они обречены, пока находятся у власти, обвинять Россию во всем, в чем только возможно", – считает политолог.
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