МИД России отметил важность решения суда ООН, отказавшего Украине

20.04.2017 11:21:54

В российском внешнеполитическом ведомстве отметили важность решения Международного суда ООН, отказавшего украинской стороне при рассмотрении иска Киева, обвинившего РФ в якобы «агрессии» и «оккупации» статуса полуострова Крым, сообщает РИА Новости. Сообщение министерства было обнародовано на странице ведомства в социальной сети Facebook.

Днем ранее, 19 апреля, Международный суд принял решение отказать украинской стороне в ее требовании ввести в отношении РФ временные меры по иску о якобы нарушении Россией конвенции о борьбе с финансированием терроризма (МКБФТ).

В российском ведомстве подчеркнули, что очередные украинские нападки абсолютно безосновательны, поэтому нет причин для введения временных мер. При этом в МИД РФ напомнили еще об одном пункте решения суда, по которому Украине вместе с РФ необходимо «работать над полным выполнением минских договоренностей».

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