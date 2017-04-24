Метафизика «Бессмертного полка»

19.04.2017 17:15:50

Кирилл Александрович Фролов Глава отдела по связям с Русской Православной Церковью и православным сообществом за рубежом Института Стран СНГ, Глава Ассоциации православных экспертов и Корпорации православного действия.

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Грандиозное шествие «Бессмертного полка» собрали и потрясли всю Россию весь русский мир. Люди обрели историческую память и обратились к героическим предкам во первых потому что они - ближайшие, а во –вторых, потому что масштаб их подвига огромен, грандиозен - действительно, если бы не герои Бессмертного пока ни нас, ни России не было бы. Нас, православных, интересует еще и метафизика Великой Отечественной Войны, воцерковление Дня Победы – это глубочайшая необходимость, призванная дать колоссальный исторический оптимизм, прорыв, значение которого сопоставимо с самой Победой 1945 года - России, чтобы выжить, необходимо свернуть горы и изменить ход истории, единственное, что может предотвратить новую катастрофу, капитуляцию и уничтожение России-это новое 9 мая 1945 года, это должна не обязательно военная победа, но победа духовная не менее значимая, чем Победа 9.05.1945.

Я говорил, говорю и буду говорить о том, что День Пасхальной Победы - это наш православный праздник. Совпадение Пасхи и Дня Победы в 1945 году глубоко метафизично, промыслительно и символично. Победа – это воскрешение России и отвоевание грандиозного геополитического плацдарма для нынешнего возрождения Русской Православной Церкви. Празднование Дня Великой Победы может и должно быть воцерковлено. Президент и Патриарх должны принимать Парад 9 мая, правящие архиереи и командующие военными округами - в государства канонической территории Русской Церкви и их регионах, митрополиты ЛНР, ДНР, Белорусского Экзархата, Молдавской митрополии ,Казахстанского митрополичьего округа, вместе с Президентами Белой Руси, Молдавии, ПМР, Казахстана, руководителями ЛДНР, военные священники благословлять военно-морской парад в Севастополе и на других военно-морских базах. "Власовщину" я рассматриваю А) как ложь: нацистская власть не собиралась создавать никакой аникоммунистической России, России не должно было бы быть, она была бы уничтожена в случае победы нацистов. Сказки про "союз власовцев с кругами Третьего Рейха, организовывавшими покушение на Гитлера", рассчитаны на ничего не понимающих людей. Поэтому русские патриоты, такие как Антон Иванович Деникин, были в Великую Отечественную Войну с Патриархами Сергием и Алексием Первым) как холодную и просчитанную провокацию против складывающегося союза Церкви и государства. Схема провокации церковно-государственного конфликта на пустом месте примитивна. Одна очень маленькая и невлиятельная группа лиц начинает агитировать против Победы 1945 г. и за Власова. Другая тут же гиперболизирует, раздувает значение первой с целью отождествить ее позицию с позицией Церкви, обвинить во "власовщине" Патриарха и его ближайшее окружение. Обе группы действуют в связке. Чем же грозит искусственно создаваемый конфликт Церкви и государства? Угрозой срыва уникального шанса новой православной христианизации России. То есть ставки предельно высоки. Да, Церковь не может быть идеологической обслугой антихристианского режима. Но быть партнером государства, стремящегося к диалогу с Церковью, она обязана. Иначе это будет предательством миссионерских обязательств Церкви, Сейчас, в этот уникальный исторический момент, когда государство открыто Церкви, у Церкви нет иного выхода, как поддержать и обосновать (не убоимся слов "идеологически обосновать") нынешнее Российское государство. Более того. Сейчас, если государство сделает ряд мощных шагов навстречу Церкви (а именно примет самое активное участие в проекте православной рехристианизации России), то православные смогут свободно, без всякого принуждения, сказать государственной власти: "Ваши радости- наши радости, Ваши победы- наши победы"!

В этом контексте Ассоциация православных экспертов категорически приветствует предложения Святейшего Патриарха Кирилла, сделанные на встрече с Владимиром Путиным, о систематизации церковного окормления структур, борющихся с терроризмом и его последствиями.

Конечно, эти структуры, в первую очередь, Росгвардия, должны окормляться военными священниками. Домовый храм св. Софии уже несколько лет действует при центральном офисе ФСБ. Такие же домовые храмы должны быть и при Росгвардии, СВР, и при ГРУ ГШ, и при МЧС, и при Контртеррористическом и Следственном Комитетах, в ключевых центрах и школах подготовки сил профилактики и борьбы с терроризмом и его последствиями, в их гарнизонах. Штатное военное духовенство, которое уже действует в армии и на флоте, должно появиться в Росгвардии, ФСБ, МВД, ГРУ, СВР, МЧС.

Не менее важным является и воцерковление «Бессмертного полка», и его метафизическое осмысление как «Пасхального прорыва», «Бессмертный Полк» с портретами Героев Великой Отечественной Войны- это начало осмысления народом не только своего прошлого, настоящего и будущего, но и их смыслов. Поэтому «Бессмертный полк» должен стать грандиозной ценностной православно–патриотической, «катехонической» манифестацией, общенародным Крестным Ход, где перед лицом новой смертельной опасности народ, общество и государство вливаются в Церковь, ибо «не бывает атеистов в окопах под огнем». Герои Великой Отечественной Войны должны выступить единым фронтом со всеми героями великих русских войн и русскими святыми-в святцах Русской Церкви – более 200 святых воинов, полководцев, князей и царей. Их образа должно нести вместе с портретами героев Великой Отечественной Войны. И не только русских, но и все Вселенских святых воинов, императоров, царей, князей и полководцев, так как происходящие события носят вселенский характер. ЕС сейчас для получения безвизового режима постсоветскими странами выдвигает требование легализации ЛГБТ. Для среднего человека вопрос ЛГБТ находится на периферии сознания, но у вождей ЕС-на передовой, потому что дехристианизация и разрушение образа Божия в человеке – это их сознательная политика. Слабость части нашей элиты состоит в том, чтобы прагматичными невоцерковленными глазами оценивать геополитическую реальность. Зачастую для наших оппонентов религиозные смыслы важнее экономических доводов и рациональных интересов. Люди, которые манипулируют Дональдом Трампом, типа Д.Кушнера - не «прагматики». Это хасидские радикалы, которым нужна смести Сирию, Иран и поддерживающую их Россию для того, чтобы убрать препятствия для воздвижения «Третьего храма» в Иерусалиме, в котором, по православному Преданию, воссядет Антихрист. Для этого же создается «НАТО-2» из Израиля и нефтяных проамериканских монархий-Саудии, Катара и др. А информированне люди предупреждают, что «НАТО-1» и их колонии в виде «прибалтийских карликов» и «укрорейха» в июне готовит удары по России из Прибалтики (НАТО туда не «грибы собирать» прибывает) по Санкт- Петербургу из Харькова (минимальная скорость долета)- по Москве (не зря же «укрорейх» создавали…). Провокацию типа «российской химической атаки организуют, в Сирии и КНДР - это просто репетиции… У России пытаются отобрать «православное оружие»- у США опыт есть, когда сорвали Московское Всеправославное совещание 1948 г., готовое признать законное лидерство Московского Патриархата. Близкого Русской Православной Церкви Константинопольского Патриарха Максима отправили в психушку и на его место на самолете Трумэна привезли его преемника-Афинагора, который стал разрушать православное единство и строить свое «папство».

Сейчас Глава администрации Белого Дома, прихожанин Константинопольского Патриархата Райанс Прибус и поддерживает Кушнера в борьбе со здравомыслящим христианином Бэнноном, и агитирует греков предать русских, обещая Константинопольскому Патриарху Малороссию, а грекам-лидерство в православном мире, где не будет русских и даже вписанный в глобалистко-антихристианский «Византийский» проект без русских.

«Партия измены» в виде части российской элиты уже мобилизована- сегодня компрадорские РБК и фонд «Петербургская политика» вещают, что вся молодежь едина против Путина и он с ней не договорится. То есть русская молодежь едина в стремлении убить свою Родину.

«Наши» прозападники будут пытаться обвинять современных «Рихардов Зорге» в безумии и "алармизме", слыша наши аргументы и факты. Но, «врачу - исцелися сам». Безумны те современные потомки фарисеев, которые готовы развязать ядерную войну ради того, чтобы построить «Третий храм» «здесь и сейчас». И эти безумцы проиграют, а Россия, в случае православной мобилизации, метафизического ликбеза» и «политической зачистки» «партии измены» выиграет неизбежную «холодную войну 2.0», которая носит метафизический характер. Поэтому должно быть принято волевое политическое решение о преображении «Бессмертного полка» в общенациональное Православно–патриотическое «метафизико-катехоническое» шествие. Эту метафизическую православную правду поймет молодежь и вместо навального бреда будет скандировать «Москва-Третий Рим, спасибо предкам говорим» (это речетатив костромской православной рэп-группы «Комбо-бакх»). Ее поймут и мусульмане, в чьей эсхатологии есть аналог Антихриста - Даджал. Так что, вооружившись православной метафизикой и сетями ее действия, Россия выстоит и победит в этом противостоянии. Наш эсхатологизм носит не дезерстирский, а мобилизационно-миссионерский наступательный характер. Узнав правду (а православные помогут ) отнюдь не все греки примут «30 серебряников», не все суниты и не вся христианская Америка будут таскать каштаны строителям «Третьего храма» и ради этого участвовать в развязывании ядерной войны. А многие в «укрорейхе», в первую очередь–верные канонической Церкви (а их-миллионы), узнав о лжи «украинства», возненавидят эту ложь и вернуть в созданный их предками православный русский мир. Так что православно–катехонический «Бессмертный полк» 9 мая 2017 года будет и шествием Победы, Великой Христовой Победы и Великой Пасхальной Победы 9 мая, и шествием мира!

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