XX Юбилей Института стран СНГ

Константин Затулин получил высокую награду от московского муфтия

Запись пресс-конференции Константина Затулина

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Рубрика / Общество

Думские комитеты поддержали законопроект Затулина о гражданстве детей из смешанных семей


19.04.2017 15:06:08

Внесенный депутатом Константином Затулиным законопроект № 105115-7 от 17 февраля 2017 г., снимающий ограничения в отношении приема в гражданство Российской Федерации ребенка, один из родителей либо усыновителей которого является гражданином РФ или приобретает гражданство РФ, 18 апреля был единогласно поддержан членами Комитета-соисполнителя по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками. Два других соисполнителя - Комитет по вопросам семьи, женщин и детей и Комитет по делам национальностей рассмотрят законопроект до конца недели. Предварительные заключения – положительные.

Ответственный Комитет по государственному строительству и законодательству ожидает отзывов, предложений и замечаний на законопроект от субъектов законодательной инициативы до 3 мая.

К настоящему времени в соавторы к Константину Затулину присоединились депутаты: А.В. Туров, И.Х. Зиннуров, Ю.В. Смирнов, С.В. Чижов, А.И. Аршинова, Р.К. Хуснулин, В.В. Иванов, А.Г. Кобилев, Р.Ш. Хайров, И.С. Минкин, Ю.Н. Мищеряков, М.М. Бариев, М.В. Романов, Е.Б. Шулепов, Г.В. Аникеев, О.М. Казакова, С.С. Журова, Р.В. Кармазина, Н.Г. Брыкин, Л.Н. Тутова, Ю.А. Левицкий, В.М. Заварзин, Д.В. Ламейкин, Г.К. Сафаралиев.

Нулевые чтения по законопроекту пройдут 18 мая в Общественной палате РФ. На этом же заседании будет рассмотрен еще один законопроект Константина Затулина о гражданстве: проект закона № 69201-7от 30 декабря 2016 г., касающийся упрощенного гражданства для носителей русского языка

Пресс-служба депутата К.Ф. Затулина

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