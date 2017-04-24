Профильный экспертный совет фракции «Единая Россия» одобрил законопроект Затулина о политубежище

19.04.2017 14:57:21

Законопроект Константина Затулина о политическом убежище (проект Федерального закона № 149737-7 «О внесении дополнений в Федеральный закон от 19 февраля 1993 года №4528-1 «О беженцах» в части предоставления политического убежища») 19 апреля был единогласно поддержал на заседании Экспертно-консультативного совета фракции «Единая Россия» по совершенствованию законодательства в сфере защиты национальных интересов и вопросах международной политики.

Проект закона, внесенный 12 апреля в Государственную Думу первым заместителем председателя Комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константином Затулиным, предусматривает обеспечение права на политическое убежище лицам, ищущим защиту от преследования или реальной угрозы стать жертвой преследования в стране своего гражданства, которое в настоящее время не может реализоваться из-за ограничений, содержащихся в российском законодательстве, в отношении граждан стран с безвизовым с Россией режимом и т.н. стран «с развитыми и устоявшимися демократическими институтами в области защиты прав человека». Действующее в настоящее время Положение о порядке предоставления Российской Федерацией политического убежища, утвержденное Указом Президента РФ от 21 июля 1997 г. № 746 не распространяется на лиц, прибывших из этих стран, несмотря на очевидные факты преследования там граждан по политическим мотивам.

В настоящий момент законопроект направлен в ответственный Комитет по государственному строительству и законодательству.

Отметим, что на 18 мая запланированы нулевые чтения в Общественной палате РФ по двум прежде внесенным законопроектам Константина Затулина о гражданстве: проект закона № 69201-7 от 30 декабря 2016 г., касающемуся упрощенного гражданства для носителей русского языка, и проекту закона № 105115-7 от17 февраля 2017 г., снимающему ограничения в отношении приема в гражданство Российской Федерации ребенка, один из родителей либо усыновителей которого является гражданином РФ или приобретает гражданство РФ.

Пресс-служба депутата К.Ф. Затулина

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