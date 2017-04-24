«Ересь украинства обратима, пока УПЦ не оторвана от Московского Патриархата»

19.04.2017 14:52:58

Кирилл Александрович Фролов Глава отдела по связям с Русской Православной Церковью и православным сообществом за рубежом Института Стран СНГ, Глава Ассоциации православных экспертов и Корпорации православного действия.

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Сохранение единства Православной Церкви на Украине с Московским Патриархатом – важнейшая задача с целью искоренения украинского сепаратизма в будущем и воссоединения исторических земель России.

Об этом заявил православный общественник Кирилл Фролов на заседании клуба православных экспертов в Москве.

«Пока укрорейху не удалось отделить УПЦ от МП – ересь украинства обратима. Заметьте: многие политики в Киеве, публично поддерживающие «евроинтеграцию», креститься, венчаться, причащаться, отпеваться идут в Московский Патриархат. То есть, когда политик думает о вечном, идет в каноническую Церковь. Этого и боятся враги», — сказал Фролов.

«У Кишинева был безвиз, однако православные молдаване, которых подавляющее большинство, все равно проголосовали за Додона», — также напомнил он.

По словам выступающего, в антироссийских действиях Запада не следует искать исключительно экономическую выгоду.

«ЕС сейчас для получения безвизового режима постсоветскими странами выдвигает требование легализации ЛГБТ. Слабость части нашей элиты состоит в том, чтобы прагматичными невоцерковленными глазами оценивать геополитическую реальность. Зачастую для наших оппонентов религиозные смыслы важнее экономических доводов и рациональных интересов», — сказал Фролов.

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